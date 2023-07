Éric Ciotti, atteint de dissonance cognitive

Lorsqu’il est de retour au pays, Éric Ciotti change de registre

Si on essaie de com­prendre, il est vrai que c’est dif­fi­cile : à l’Assemblée natio­nale, il fait res­pec­ter un hom­mage aux « voyous qui sèment le chaos », « aux cas­seurs qui veulent détruire la République », et on ne l’a pas vu « der­rière nos forces de l’ordre, der­nier rem­part contre la bar­ba­rie ».

Et En Même Temps, il fus­tige les « voyous qui sèment le chaos », « les cas­seurs qui veulent détruire la République », et sou­haite que nous soyons « der­rière nos forces de l’ordre, der­nier rem­part contre la bar­ba­rie ».

Et lui, il est où ?

Il est dépu­té et ques­teur, pré­sident du Conseil dépar­te­men­tal des Alpes Maritimes et pré­sident du par­ti Les Républicains. Et c’est ça qui compte :

À l’Assemblée, la fonc­tion de ques­teur est indem­ni­sée en 2017 à hau­teur de 5 003,57 € brut par mois en plus de l’in­dem­ni­té de dépu­té et un appar­te­ment de fonc­tion est mis à la dis­po­si­tion de chaque questeur.

Gling, gling, fait le tiroir-caisse.

À l’ins­tar de nom­breux élus, Éric Ciotti a long­temps embau­ché sa propre femme comme atta­chée par­le­men­taire(1). Nullement ran­cu­nier, il a conti­nué après leur sépa­ra­tion(2).

Et en écho…

Bling, bling, fait Christian Estrosi.

Massimo Luce