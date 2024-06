Trop d’enseignants se sentent impunis

Si ces signa­taires bafouent ain­si ces direc­tives qui consti­tuent le socle de leur fonc­tion, c’est qu’ils se sentent impu­nis.

Toutes ces per­sonnes devraient être licen­ciées sur le champ. Macron l’a bien fait avec le per­son­nel soi­gnant licen­cié sans indem­ni­té au motif qu’il refu­sait une injec­tion d’une potion expé­ri­men­tale qui s’est révé­lée être pro­fon­dé­ment mor­bide. Si Macron l’a fait pour les infir­miers et les infir­mières, pour­quoi ne le fait-il pas pour les ensei­gnants ? Et ce d’au­tant que le motif est bien plus grave.

Maniant une rhétorique retorse, ces fonctionnaires refusent le suffrage universel au nom des valeurs de la démocratie

Nous pour­rions peut-être avoir un peu d’in­dul­gence s’ils étaient per­for­mants dans leur métier. Mais non : le niveau sco­laire et uni­ver­si­taire baisse depuis des décen­nies. L’école n’est plus l’as­cen­seur social qu’elle a long­temps été. La sélec­tion ne fonc­tionne plus au mérite mais à l’argent comme l’a­vait dénon­cé Pierre Bourdieu dès 1964. Ces ensei­gnants devraient faire montre d’un peu de retenue.

Ces donneurs de leçons se drapent dans les Valeurs de la République

Et bien, par­lons en des valeurs de la répu­blique ! Nous écri­vions hier que nous n’a­vions pas les mêmes valeurs. Quelles sont les valeurs de ces fonc­tion­naires ? La pro­tec­tion des nom­breux pédo­philes qui sévissent au sein de l’Éducation natio­nale ? L’enseignement de la sexua­li­té dès le plus jeune âge ? L’invitation de drag-queens dans les écoles primaires ?

Ou encore le mépris du tra­vail, de l’œuvre bien faite ? Le mépris de la rigueur ? Du respect ?

Le futur Premier ministre, quel qu’il soit, devra licen­cier tous ces anti-démo­crates pré­ten­tieux et pleutres (car ils se sentent pro­té­gés). Ce sera facile, il dis­pose de tous leurs noms.

NDLR : notre illus­tra­tion à la une : Paul-Antoine Martin, auteur du Clan des Seigneurs