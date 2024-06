Derniers dessins de Miège… avant la fin du monde

David Miège est sans doute l’un des cari­ca­tu­ristes les plus talen­tueux de sa géné­ra­tion car il ne va pas à l’a­breu­voir de la presse sub­ven­tion­née. Il pour­suit SA voie en homme libre.

Son album, « Dernier livre avant la fin du monde » — paru en 2014 ! — reflète par­fai­te­ment son talent, sa luci­di­té et son humour.

Il nous aver­tis­sait alors : « “La fin du monde n’est pas encore pour demain” pro­cla­mait en son temps le fameux Tite Live ; plus près de nous Frédéric Deville se conten­tait d’an­non­cer que “la fin du monde est pour demain ! Je vous la confir­me­rai la semaine pro­chaine.”

Le débat est donc vieux comme le monde ! Pour ma part, j’ai pré­fé­ré prendre les devants et vous concoc­ter cet opus­cule… On n’est jamais trop pru­dent ! Notez que le jour de la fin du monde vous aurez autre chose à faire que lire, même des images. En tout cas je vous aurais pré­ve­nus ! »

Il nous pro­pose ses « der­niers des­sins avant la fin du monde ». Profitez en avant qu’il ne soit trop tard.