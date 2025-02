Ukraine : Macron pousse la France du côté des perdants

Nous aler­tons régu­liè­re­ment et de toutes nos forces sur le mau­vais choix que fai­sait la France :

• en sou­te­nant le régime tyran­nique et illé­gi­time de Kiev qui avait déclen­ché cette guerre,

mais éga­le­ment

• en entraî­nant la France du côté des per­dants.

Nous assis­tons actuel­le­ment à des ges­ti­cu­la­tions sau­gre­nues du pré­sident fran­çais qui veut conti­nuer cette guerre per­due. Il annonce même qu’il envi­sage de ren­con­trer ce lun­di 24 février 2025 le nou­veau pré­sident amé­ri­cain à Washington, pour lui dire qu‘« il ne peut pas être faible face à Vladimir Poutine ».

Poutine a dû s’es­claf­fer de rire en enten­dant ces propos.

Macron envi­sage-t-il — à l’ins­tar de son ami mil­liar­daire Xavier Niel — de trai­ter Donald Trump de « connard »(2) ? Plus pro­ba­ble­ment — avec une imper­ti­nence qu’on lui connait — Trump trai­te­ra Macron de « connard ». Ne dou­tons pas non plus qu’il ne man­que­ra pas de l’in­ter­ro­ger sur le sexe de Brigitte Macron car on sait que Trump est pré­oc­cu­pé par cela.

Macron va au casse-pipe et il le sait

Alors pourquoi se rend-il à Washington ?

Il est tel­le­ment imbu de lui-même qu’il ose tout. Y com­pris se jeter dans la gueule du loup, his­toire de mon­trer à ses col­lègues Scholz, Starmer ou Meloni qui se dégonflent tous, que lui « il en a ».

Les men­tors de Macron le connaissent bien et l’en­voient en mis­sion à Washington, car ceux-ci ne lâchent pas l’af­faire. Ils ont per­du le Pouvoir aux États-Unis et se replient sur l’Europe et la France afin de pour­suivre leur des­sein sécu­laire : faire main basse sur la Russie qui reste l’é­ter­nel enne­mi, tant qu’elle n’au­ra pas été conquise. Pour cela il faut que la guerre conti­nue. À cette fin ils envoient leur meilleur algua­zil(3) à Washington.