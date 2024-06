Élections européennes 2024 : quel est donc le scénario de l’oligarchie ?

Nous écri­vions le 20 mai 2024 :

Face à la décon­fi­ture atten­due du (ou des) par­tis au Pouvoir, l’oligarchie nous pré­pare un nou­veau plan tor­du : pro­mou­voir la liste du jeune et frin­gant Jordan Bardella. « Il est jeune, il porte beau, il s’exprime avec aisance : les macro­nistes ont trou­vé leur nou­velle idole. »(1)

Le Pouvoir pré­fère com­po­ser avec le béjaune(2) Bardella qu’avec le gueu­lard Mélenchon. Pierre-Émile Blairon annonce à juste titre dès le 5 mars 2024(3) :

Il est vrai­sem­blable que Jordan Bardella soit le der­nier Young Leader – au moins vir­tuel – sor­ti d’urgence, comme un lapin, du cha­peau des magi­ciens de Davos ; Gabriel Attal et Édouard Philippe qui avaient à l’origine été pres­sen­tis pour suc­cé­der à Macron, ne sont plus cré­dibles, même comme hommes de paille, par leur notoire incom­pé­tence ou par leur manque de cha­risme, alors que Bardella a des atouts plus puis­sants et plus sédui­sants, du fait de sa brillante per­son­na­li­té et du fait qu’il a une bonne par­tie du peuple fran­çais der­rière lui ; il semble que la nou­velle tac­tique de la secte mon­dia­liste consis­te­rait à pri­vi­lé­gier un rap­pro­che­ment avec l’extrême-droite, notam­ment en Europe où elle a le vent en poupe.

Pierre-Émile Blairon avait mis en lumière le 22 février 2024 l’engouement de Jordan Bardella pour le trans­hu­ma­nisme(4). Transhumanisme, main­tien dans l’Europe de Bruxelles et dans l’euro, main­tien dans l’OTAN, sou­tien au régime put­schiste de Kiev, ins­crip­tion de l’IVG dans la Constitution, sou­tien à Israël dans ses guerres de conquêtes ter­ri­to­riales, rejet des motions de cen­sure, injec­tion obli­ga­toire et passe sani­taire, etc.