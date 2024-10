Pour Laurent Ozon, l’IA s’inscrit dans la philosophie des Lumières

Laurent Ozon fait sou­vent réfé­rence dans ses pro­pos à deux évé­ne­ments his­to­riques qui repré­sentent à ses yeux un bas­cu­le­ment majeur de l’Histoire récente :

• 1853 : les canon­nières amé­ri­caines, titans de métal, sub­juguent le Japon et le contraignent à s’ou­vrir au com­merce mondial.

• Années 1920 – 1945 : libé­ra­tion de l’Inde par le rouet, lan­cée par Gandhi.

Mais qu’est-ce que cela vient faire avec l’Intelligence Artificielle ? C’est là que Laurent Ozon place son ana­lyse.

• Dans le pre­mier cas, au Japon, le sys­tème mar­chand et méca­niste occi­den­tal s’est impo­sé, par canon­nières inter­po­sées.

• Dans le deuxième cas, en Inde, ce même sys­tème mar­chand et méca­niste, a recu­lé face à une culture tra­di­tion­nelle enracinée.

Et par suite, aujourd’­hui, ce sys­tème mar­chand et méca­niste, omni­po­tent, par­vien­dra-t-il à impo­ser « son » Intelligence Artificielle ? L’injonction à se sou­mettre à l’IA est ana­logue à celles qu’ont affron­tée le Japon et l’Inde. On com­prend alors mieux le dérou­lé de la pré­sen­ta­tion du conférencier.

Il apparaît clairement que l’IA est bien un outil de contrôle des Pouvoirs établis

C’est un outil des­ti­né à orga­ni­ser la vie des êtres sans culture. Notre socié­té dys­fonc­tion­nelle se nour­rit de ses propres dys­fonc­tion­ne­ments. L’IA tombe à point nom­mé. C’est un outil des­ti­né à faire vivre ensemble des enti­tés dys­fonc­tion­nelles.

L’IA est une menace pré­sen­tée comme un outil per­met­tant d’opti­mi­ser les res­sources dans tous les domaines. D’innombrables sec­teurs éco­no­miques doivent s’ap­prê­ter à des bou­le­ver­se­ments pro­fonds, notam­ment le sec­teur ter­tiaire : avo­cats, acteurs, pilotes d’a­vions, métiers de la méde­cine, etc. Le déploie­ment de l’IA s’an­nonce géno­ci­daire et pour­rait entraî­ner la dis­pa­ri­tion de 85 mil­lions d’emplois. Que fera-t-on de ces lais­sés-pour-compte, prin­ci­pa­le­ment des cols blancs ? Laurent Ozon s’in­ter­roge tou­te­fois pour­quoi, avec toutes les don­nées dont nous dis­po­sons, l’IA n’est pas sol­li­ci­tée ouver­te­ment pour pro­po­ser des solu­tions au finan­ce­ment des retraites ! Laurent Ozon s’in­ter­roge aus­si pour­quoi un véri­table débat sur la mise en place de l’IA n’est pas organisé.

L’IA se développera là où les cultures sont affaiblies

L’IA est un nou­vel ava­tar de l’i­déo­lo­gie des Lumières. Là où les cultures sont fortes et enra­ci­nées, nul besoin de régle­men­ta­tion ou de lois, a for­tio­ri d’ou­tils tech­niques sophis­ti­qués. La culture de proxi­mi­té joue le rôle de ciment social. Il nous appar­tient de savoir quelle socié­té nous vou­lons, ou quelle socié­té nous ne vou­lons pas. Comme l’Inde de Gandhi a reje­té l’au­to­ma­ti­sa­tion du tissage.

Faut-il alors rejeter l’IA ?

Il faut abso­lu­ment évi­ter la concen­tra­tion des Pouvoirs vers l’IA.

Laurent Ozon nous invite à ne pas nous oppo­ser fron­ta­le­ment à l’IA. Un com­bat fron­tal est per­du d’a­vance. Il n’est pas néces­saire de bâtir une puis­sance pour lut­ter contre la puis­sance. Il faut donc sus­ci­ter des contre-pou­voirs nou­veaux, ins­pi­rés de la Nature. Il faut mettre en place une « sym­biose coopé­ra­tive » avec la Nature.

Il y a des réponses à appor­ter qui ne s’ins­crivent pas dans la phi­lo­so­phie des Lumières qui a remis en cause les cultures tra­di­tion­nelles et a pro­mu la science et la tech­nique.

Toute solu­tion indi­vi­duelle est per­due d’a­vance. Il faut faire du col­lec­tif. Le com­bat de Gandhi est un exemple dans le type de résis­tance à mettre en œuvre.

Serions nous débiles ? Pour nous « aug­men­ter », faut-il aupa­ra­vant nous dimi­nuer, comme cela se passe en ce moment ?

Il nous appar­tient d’in­ven­ter de nou­velles formes d’in­tel­li­gences capables de jugu­ler l’IA telle qu’elle nous est pro­po­sée. Il faut donc agir col­lec­ti­ve­ment pour mettre fin à l’af­fais­se­ment de l’in­tel­li­gence collective.

Laurent Ozon est opti­miste. Il est convain­cu que de nou­velles syn­thèses reli­gieuses se des­sinent. Il est et demeure dans l’ac­tion. À la fuite ou à la confron­ta­tion, il recom­mande de « colo­ni­ser l’es­pace ».