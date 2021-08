Tyrannie sanitaire : voici ce qui attend nos enfants

La dic­ta­ture mon­dia­liste sous faux dra­peau sani­taire déroule son plan d’as­ser­vis­se­ment. Que faire ?

Avec quelles armes combattre un gouvernement totalitaire ?

La résis­tance s’or­ga­nise : les maga­sins pra­ti­quant la sélec­tion au QR Code sont boy­cot­tés, la prise de conscience des Français s’ac­cé­lère grâce à la presse libre.

Une course contre la montre est enga­gée entre le Peuple et l’o­li­gar­chie diri­geante qui est prise en étau : plus elle dévoile son plan macabre, plus le Peuple en prend conscience, plus elle est obli­gée d’ac­cé­lé­rer le pas et de dévoi­ler son plan macabre, plus…

À court terme il importe de :

• boy­cot­ter tous les éta­blis­se­ments qui se sou­mettent au contrôle dit « sani­taire » : centres com­mer­ciaux, spec­tacles, res­tau­rants, etc., tous ! Il ne leur revient pas de sélec­tion­ner leur clien­tèle sur des cri­tères arbi­traires

• a contra­rio iden­ti­fier et fré­quen­ter ceux qui le refusent :

• com­men­cer à orga­ni­ser la Résistance : entraide fami­liale ou de voi­si­nage, troc, com­merce de proxi­mi­té, etc.

et dans cette attente, même si l’on peut s’in­ter­ro­ger sur leur effi­ca­ci­té :

• mani­fes­ter tous les same­dis :