Mais pourquoi les nazis de la planète vont-ils se battre pour Zelensky ?

Les auto­ri­tés fran­çaises, et à leur traîne les médias sub­ven­tion­nés, se refusent à recon­naître toute pré­sence mili­taire en Ukraine. Cette pré­sence est pour­tant bien réelle puisque de nom­breux mer­ce­naires y opèrent. Après tout, pour­quoi pas ? Nul ne peut empê­cher qui­conque de s’en­ga­ger, pour des rai­sons qui le regardent, du côté ukrai­nien contre les Russes ou inver­se­ment du reste.

Le minis­tère russe de la Défense a publié le 16 jan­viers sur Telegram un com­mu­ni­qué indi­quant : « Dans la soi­rée du 16 jan­vier, les forces armées russes ont effec­tué une frappe de pré­ci­sion sur un point de déploie­ment tem­po­raire de com­bat­tants étran­gers à Kharkiv, dont le noyau était consti­tué de mer­ce­naires fran­çais ». Dans un pre­mier temps la Police de la Pensée s’est effor­cée de démen­tir cette infor­ma­tion la qua­li­fiant de dés­in­for­ma­tion. Puis — parce-qu’il en résulte que des familles fran­çaises sont endeuillées — elle a recon­nu que des Français agis­sant dans le cadre d’ONG avaient bien été tués dans ce bombardement.

Oui, des mercenaires français interviennent bien en Ukraine aux côtés des Ukrainiens. Et alors ?

Et alors…

c’est qu’ils se reven­diquent tous d’un néo­na­zisme de paco­tille.

Si l’on s’in­forme en dehors des médias sub­ven­tion­nés, on apprend que des mer­ce­naires de toutes natio­na­li­tés opèrent en Ukraine (où ils se font tuer). C’est ce qui vient d’ar­ri­ver à César Aujard, pré­sen­té comme le « chef des mer­ce­naires fran­çais en Ukraine » que Satan a rap­pe­lé à lui récem­ment, au cours de la débâcle ukrai­nienne d’Avdiivka.

Fin d’un mer­ce­naire fran­çais, lea­der néo nazi et hoo­li­gan “mon­dain” dans la débâcle d’Adviivka

Dès le lan­ce­ment de l’Opération spé­ciale russe, nous écri­vions : « Le coup d’État de la Place Meidan fut por­té par les milices nazies, armées et pré­pa­rées par l’OTAN » (février 2022)(1). Nous avons depuis lors régu­liè­re­ment aler­té nos lec­trices et nos lec­teurs de la forte per­sis­tance de la doc­trine nazie en Ukraine. Lorsque Poutine a annon­cé au pré­sident Macron qu’il « déna­zi­fie­rait » l’Ukraine, ce der­nier a rétor­qué qu’il n’y avait pas de nazis en Ukraine(2). Poutine a dû bien rigoler.

Beaucoup ne par­viennent pas à conce­voir qu’un pays diri­gé par une per­sonne qui se reven­dique juive, ouver­te­ment et lour­de­ment sou­te­nue par Israël, soit à ce point sous la coupe d’une idéo­lo­gie raciste, dési­gnée comme res­pon­sable de la Shoah. Mais c’est ain­si. C’est un fait incon­tour­nable : cer­tains pau­més sociaux, éga­rés dans une nos­tal­gie incon­grue et mor­ti­fère, s’en­gagent du côté ukrai­nien et non pas du côté russe. Ils sont bien­ve­nus en Ukraine où ils sont payés 2 000 euros par jour(3). Il faut inté­grer cette dimen­sion si l’on veut com­prendre ce qu’il se passe en ce moment en Ukraine, et dans la fou­lée en Palestine.

Ces résur­gences nazies démontrent que le nazisme n’a pas été anéan­ti en 1945, contrai­re­ment à ce que l’on apprend dans les livres d’Histoire. La véri­té, c’est que les Américains sont entrés en guerre tar­di­ve­ment lors­qu’ils ont com­pris que les Soviétiques étaient en train de la gagner. Ils ont pro­cé­dé à une exfil­tra­tion mas­sive de leurs amis nazis (Opération Paperclip) puis ils les ont pla­cés à de nom­breux postes-clés de la recons­truc­tion de l’a­près-guerre, notam­ment à la CIA qui est deve­nue le refuge de nom­breux nazis (Quand la CIA pro­té­geait les anciens nazis), mais aus­si :

• Wernher von Braun à la Nasa,

• Kurt Waldheim à l’ONU,

• Hintergrund von Walter Hallstein à l’Europe nais­sante, ou encore

• Adolf Heusniger l’OTAN (lire à ce pro­pos : L’OTAN grande blan­chis­seuse des nazis).

Tout ceci n’est pas facile à inté­grer tel­le­ment le nar­ra­tif « offi­ciel » imprègne nos esprits. Mais tout devient plus clair — com­plexe certes, mais cohé­rent — dès lors que l’on fait l’ef­fort de sor­tir de cette matrice. Osez en sortir !