Ma semaine d’observation de l’info (28 novembre 2021)

Dimanche 21 novembre 2021

Deux jour­na­listes tra­vaillant pour le média « Livre noir » ont por­té plainte pour séques­tra­tion, extor­sion et menaces de mort (rien que ça), contre « l’hu­mo­riste » Yassine Belattar. Celui-ci les aurait rete­nus de force dans son théâtre.

C’est le rédac­teur en chef du ser­vice poli­tique qui a été pris à par­tie avec son camé­ra­man ven­dre­di après un spec­tacle de « l’hu­mo­riste ».

« Yassine Belattar m’a rete­nu enfer­mé, grille bais­sée, pen­dant une heure dans son théâtre avec mon col­la­bo­ra­teur ». Le comique démo­crate l’au­rait clai­re­ment mena­cé de mort, lui expli­quant que tout le « 93 » le recher­chait ! « Tu es la pro­chaine Milla ». Celle-ci a d’ailleurs réagi le len­de­main : « Ta gueule Yassine et lâche nos vestes, on est fati­gué » !

Après que la carte SD de la camé­ra a été déro­bée, il a fal­lu l’in­ter­ven­tion de la police pour escor­ter les deux jour­na­listes jus­qu’à un taxi.

Yassine Bellatar est connu pour ses liens avec l’Islam poli­tique et ses rela­tions proches avec Emmanuel Macron, qui l’a­vait nom­mé membre de l’ins­tance du Conseil pré­si­den­tiel des villes.

On ne compte plus les plaintes contre lui pour menaces de mort, inti­mi­da­tions, har­cè­le­ment… qui lui ont coû­té nombre de dépro­gram­ma­tions de ses spec­tacles ou émissions.

Lundi 22 novembre 2021

Les temps changent aurait chan­té Bob Dylan… il fut un temps en effet où quelques rares mos­quées, pour­tant de plus en plus nom­breuses en France, se retrou­vaient gra­phées de quelques phrases mena­çantes accom­pa­gnées de croix gam­mées sou­vent tra­cées à l’en­vers (écri­ture de droite à gauche ?).

Dans la nuit de ven­dre­di à same­di, deux mos­quées de Besançon dans le Doubs ont été taguées. Mais cette fois, pas de sym­bole nazi, mais des croix gaul­listes, dites « de Lorraine », sym­bole du Général et de la Résistance. Six croix tra­cées à la pein­ture rouge, comme un mes­sage lais­sant pen­ser que le « gaul­lisme » serait prêt à libé­rer la France de l’Islam. Suivez mon regard…

Il est vrai que le Général avait une vue d’es­prit bien par­ti­cu­lière envers la reli­gion de paix et d’a­mour qui assas­sine les Français depuis de longues années : « Les musul­mans ne sont pas fran­çais, ceux qui prônent l’assimilation ont une cer­velle de coli­bri. » « Essayez d’intégrer de l’huile et du vinaigre. Agitez la bou­teille. Au bout d’un moment, ils se sépa­re­ront de nou­veau. Les musul­mans sont musul­mans, les Français sont fran­çais. Si nous fai­sions l’intégration mon vil­lage ne s’appellerait plus Colombey-les-Deux-Églises, mais Colombey-les-Deux-Mosquées. »

Mardi 23 novembre 2021

Triste nou­velle à Matignon : Jean Castex a été tes­té posi­tif à la Covid 19 !!! Et là, c’est un peu la panique à bord du paque­bot gou­ver­ne­men­tal ! En effet depuis plu­sieurs jours, nombre de pho­to­gra­phies et vidéos mon­traient le pre­mier ministre ser­rer des mains au congrès des maires. Sans masque évi­dem­ment, il est vac­ci­né !

Clément Beaune, le secré­taire d’État char­gé des Affaires euro­péennes, s’est empres­sé de sup­pri­mer une pho­to Instagram où on le voit, démas­qué lui aus­si, au contact du Premier ministre…

Belle leçon pour Castex, dont le ministre de l’Éducation péro­rait il y a peu : « Quand vous êtes vac­ci­né, vous ne ris­quez pas de conta­mi­ner les autres ». En voi­là une preuve cin­glante !!!

On pour­rait conseiller au pre­mier ministre de venir dans les mani­fes­ta­tions contre le passe sani­taire. Là, pas de masque, peu de vac­ci­nés, et aucune conta­mi­na­tion !

Juste pour ne pas oublier la manière dont on nous prend pour des imbé­ciles, rap­pe­lons ces paroles de Jean Castex le 21 juillet : « La vac­ci­na­tion, ça marche. On a consta­té que les per­sonnes qui ont deux doses, jus­qu’a­lors, lors­qu’elles croi­saient une per­sonne qui était conta­mi­née, devaient être cas contact et donc s’i­so­ler. Les ana­lyses faites sur ces per­sonnes montrent qu’elles n’ont plus de chances d’at­tra­per la mala­die.«

