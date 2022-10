Covid : la preuve qu’on nous a bien menti

N’oublions pas la vague d’at­taque subie à cette époque, accu­sant ces oppo­sants d’être « anti sociaux », ins­tau­rant de fait un apar­theid entre vac­ci­nés et non vac­ci­nés (plus de res­tau­rant, de ciné de théâtre…), comme nous l’a­vons dénon­cé maintes fois dans nos colonnes. La Commission Européenne et l’in­dus­trie phar­ma­ceu­tique se sont bien liguées et orga­ni­sées pour culpa­bi­li­ser les Français qui ne vou­laient pas se faire vac­ci­ner. Il serait inté­res­sant à ce sujet que les nom­breux SMS échan­gés entre la pré­si­dente et le PDG de Pfizer puissent enfin être ren­dus publics après avoir dis­pa­ru, ce que demandent TOUS les groupes poli­tiques au Parlement euro­péen… sans succès.