Mort de Benoît XVI

Monseigneur Ratzinger, le pape émé­rite, est décé­dé juste avant la fin de 2022, à l’aube de 2023… Ce pape alle­mand était le 111e pape, celui que Saint Malachie dans ses pro­phé­ties appe­lait « La gloire de l’o­live ».

Chaque pape était ain­si affu­blé d’une devise… À la mort de Paul VI, le pape qui lui suc­cé­da, Jean-Paul 1er, fut dési­gné sous la devise « De medie­tate lunae », c’est-à-dire la moi­tié d’une lunai­son, ou une époque moyenne de la lune. Or Jean-Paul 1er est mort exac­te­ment entre deux pleines lunes, son pon­ti­fi­cat n’ayant duré que 28 jours, soit la durée d’une lunai­son.

Son suc­ces­seur, Jean-Paul II, à qui Malachie attri­bua la devise « De labore solis » (Du labeur du soleil) devait céder la place au der­nier évêque de Rome « De glo­ria oli­vae », dont le règne s’a­chè­ve­ra avec la venue de l’Antéchrist, la per­sé­cu­tion et le juge­ment dernier.

Apollinaire, dans son roman inache­vé donne à « De labore solis » un pon­ti­fi­cat de vingt ans. Il res­te­ra en fait sur le trône de Pierre presque 27 ans (1978−2005). Le poète voyait lui, sa mort en… 2107 !

Selon St Malachie, « La gloire de l’o­live », soit Benoît XVI, aurait dû être l’a­vant-der­nier pape. Son suc­ces­seur, François, peut-il être consi­dé­ré comme le 112e pape ? Non, répondent cer­tains obser­va­teurs, puisque d’une part, le pon­ti­fi­cat de Benoit XVI ne s’est pas inter­rom­pu par sa mort, et que François est un jésuite, le pre­mier dans l’his­toire de la papau­té, qui n’a connu que peu de papes issus de com­mu­nau­tés reli­gieuses (le der­nier est Pie VII, élu en 1800, qui était moine béné­dic­tin), et de fait, n’au­rait pas le droit d’exer­cer la fonc­tion, ce que je m’abs­tien­drai de juger.

Mais si c’é­tait le cas, il serait alors sui­vi par Petrus Romanus, Pierre le Romain, le 113e et der­nier pape. « Pierre le Romain, qui fera paître ses bre­bis à tra­vers de nom­breuses tri­bu­la­tions ; celles-ci ter­mi­nées, la cité aux sept col­lines sera détruite, et un juge redou­table juge­ra son peuple. Fin » Le Vatican est au cœur de Rome, et selon le mythe, la « Cité aux 7 col­lines » a été fon­dée le 21 avril 753 (111e jour de l’an­née julienne ) par les jumeaux Romus et Romulus (éle­vés par une louve), ces deux papes sont en quelque sorte, et aus­si, des jumeaux sym­bo­liques… leur dis­pa­ri­tion annon­çant la des­truc­tion de Rome, et de l’Église de Pierre, c’est-à-dire du monde occi­den­tal… Et ensuite ? Cette fin de cycle cor­res­pond-elle à la fin du « Kali-Yuga » de la tra­di­tion hin­doue, ou « Âge de fer » ? Une tra­di­tion hin­doue situe cette fin en 2030 selon Jean Phaure dans « Le cycle de l’hu­ma­ni­té ada­mique » :