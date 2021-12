À Bamako, on célèbre la femme, la moto et la liberté

Qui l’eût cru ? A Bamako, au cœur du Sahel sou­mis depuis huit ans à la vio­lence armée quo­ti­dienne de forces de désta­bi­li­sa­tion, s’est tenue les 27 et 28 novembre der­niers la qua­trième édi­tion du fes­ti­val annuel sur le thème « La femme et la moto ».

Dans l’esprit motard des valeurs de soli­da­ri­té, de par­tage et de res­pon­sa­bi­li­té, aucun inci­dent n’a ter­ni ce moment de fête par­ta­gée avec toutes les caté­go­ries de popu­la­tion, consi­dé­rées avec éga­li­té sans éga­li­ta­risme de sexes et de géné­ra­tions, de milieux et de cultures.

Ce témoi­gnage invite le lec­teur étran­ger à ces réa­li­tés à un effort d’ouverture d’esprit sur le phé­no­mène de socié­té crois­sant et mécon­nu d’intégration des peuples par la moto. C’est le nou­veau mot­to des motards, négli­gé par des médias fas­ci­nés par les mau­vaises nou­velles. Cette per­cep­tion sim­pliste brouille peut-être une vision qui inter­di­rait aux popu­la­tions locales de vivre digne­ment et mal­gré tout par elles-mêmes, de sur­vivre éco­no­mi­que­ment et mora­le­ment avec une force de rési­lience que n’ont plus les peuples nan­tis et désa­bu­sés de France et d’ailleurs. Celles-ci ont confié aveu­glé­ment leurs modes de vie et aban­don­né leurs liber­tés à la ges­tion d’États décul­tu­rés et pré­ten­du­ment pro­vi­den­tiels. Leurs citoyens se sont rési­gnés à subir les contraintes sans limites d’une pseu­do-guerre d’une autre nature, contre un virus aus­si peu dan­ge­reux qu’il est conta­gieux. Les grilles occi­den­tales de lec­ture socié­tale ne s’appliquent pas à des cultures afri­caines fon­ciè­re­ment dif­fé­rentes, pas plus que les consi­dé­ra­tions misé­ra­bi­listes dépla­cées au motif que la moto ne serait pas acces­sible à tous ni com­pa­tible avec les enjeux de la COP26, pas plus que les remarques tiers-mon­distes dépas­sées au motif que la moto ne serait pas la prio­ri­té du déve­lop­pe­ment. Évidences vides de sens et d’espérance, dont les popu­la­tions afri­caines n’ont que faire, car la moto est aus­si un moyen d’évasion d’un quo­ti­dien impi­toyable et désespérant.

L’intégration des peuples par la moto avance plus rapidement que par la politique

C’était l’occasion de trans­mettre un mes­sage de vie et d’espoir par des cen­taines de pilotes pas­sion­nés d’engins sans dis­tinc­tion de styles, de cylin­drées ni de prix venus d’Afrique de l’ouest et cen­trale :

• « Riders Club » de Côte d’Ivoire,

• « West Coast Africa » du Burkina Faso,

• délé­ga­tions du Niger et jusqu’au Gabon à l’aimable invi­ta­tion et sous la remar­quable orga­ni­sa­tion du « Club des Motards du Mali ».

Tous ces pilotes sont en contact direct et ami­cal avec les popu­la­tions locales, dans la capi­tale et tout au long de mil­liers de kilo­mètres par­cou­rus à tra­vers d’immenses zones rurales par­fois répu­tées peu sûres du fait de la pré­sence de ce que la ter­mi­no­lo­gie offi­cielle nomme sans dis­cer­ne­ment les « groupes armés ter­ro­ristes » (GAT), dont les moti­va­tions sont au moins autant cra­pu­leuses que religieuses.

De fait, imper­ti­nent n’étant pas l’antonyme de per­ti­nent, il est par­fois pré­fé­rable de ne pas entrer dans des détails gênants qui poin­te­raient la res­pon­sa­bi­li­té par­ta­gée de toutes les par­ties pre­nantes, y com­pris celle des États défaillants et de leurs alliés com­plai­sants ou réti­cents, qui nour­rit la défiance populaire.

Au Mali, le régime de tran­si­tion qui a cou­ra­geu­se­ment des­ti­tué l’ancien pré­sident Ibrahim Boubakar Keita le 18 août 2020, souffre encore de pres­sions poli­tiques et éco­no­miques de la com­mu­nau­té inter­na­tio­nale, frus­trée de ne pas avoir pu empê­cher le ren­ver­se­ment salu­taire d’un régime cor­rom­pu qu’elle sou­te­nait. En pré­sence d’autorités publiques, les clubs de motards ont clai­re­ment adres­sé des exi­gences inédites de rede­va­bi­li­té aux diri­geants africains.

Un motard malien, entre­pre­neur en bâti­ment, sou­ligne avec bon sens et convic­tion que, comme toute fon­da­tion, l’intégration, qui ne signi­fie pas, ici, dis­so­lu­tion, se construit par la base, non par le som­met. En Afrique, le mou­ve­ment popu­laire d’adhésion volon­taire sans adhé­rence for­cée à ces Printemps afri­cains se dis­tingue de celui, par adhé­rence volon­taire sans adhé­sion spon­ta­née, des popu­la­tions euro­péennes rési­gnées à la prise de contrôle public de leur vie pri­vée sous la pres­sion de menaces chi­mé­riques, par le contrôle social de régimes tota­li­taires d’un nou­veau genre.

Un exemple de résistance à méditer et à suivre

Jean-Michel Lavoizard