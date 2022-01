Passe vaccinal : Macron et sa clique se défaussent de leurs responsabilités

Macron vient enfin de dire tout haut le fond de sa pensée de narcissique pathologique

Pour ceux qui ne l’avaient pas encore com­pris, elle se révèle mépri­sante, hai­neuse, cynique, auto­ri­taire, indui­sant un com­por­te­ment tota­li­taire mais qui se double aus­si d’une grande couar­dise. Car le cham­pion du « en-même-temps », s’il veut vac­ci­ner tout le monde de force, n’a pas le cou­rage d’aller jusqu’au bout de sa logique : ins­ti­tuer l’obligation vac­ci­nale. Ce que dénoncent les par­le­men­taires Alain Houpert, séna­teur de la Côte‑d’Or, membre de la com­mis­sion des affaires étran­gères, de la Défense et des forces armées, et Philippe Gosselin, dépu­té de la Manche, vice-pré­sident de la com­mis­sion des lois à l’Assemblée natio­nale et membre de la délé­ga­tion aux Outre-mer, dans une tri­bune parue sur le site du FigaroVox. Pour eux, le choix d’un « passe vac­ci­nal » est un moyen pour l’État d’échapper aux consé­quences juri­diques et pécu­niaires d’une vac­ci­na­tion obli­ga­toire par la loi.

Les deux signa­taires expliquent que, par res­tric­tions suc­ces­sives, l’État fini­ra par arri­ver à ses fins inavouées depuis le début de la séquence covi­dienne, à savoir impo­ser une vac­ci­na­tion géné­ra­li­sée à l’ensemble de la popu­la­tion sans jamais la rendre obli­ga­toire. Pourquoi ? Parce que l’État ne veut pas assu­mer les éven­tuels pré­ju­dices qui pour­raient résul­ter de sa poli­tique sani­taire de gri­bouille. Il ne veut pas se retrou­ver devant des ins­tances juri­dic­tion­nelles des Droits de l’Homme, à court ou plus long terme. Le pro­jet de loi « ren­for­çant les outils de ges­tion de la crise sani­taire » pré­sen­té au pas de charge entre deux réveillons n’a pas d’autre objectif.

Car ses experts juri­diques – comme de nom­breux juristes uni­ver­si­taires indé­pen­dants – savent que décré­ter l’obligation vac­ci­nale avec un vac­cin n’offrant pas tout le recul de la science ni de l’expérience cli­nique ferait peser de trop lourdes incer­ti­tudes conten­tieuses au regard des Droits de l’Homme, de la liber­té indi­vi­duelle, de l’ingérence dans le droit au res­pect de la vie pri­vée et de la liber­té de conscience. Là est la pre­mière rai­son qui pousse l’État à ne pas assu­mer son choix de la vac­ci­na­tion obli­ga­toire devant les Français. Mais il y en a une autre, plus mépri­sable, qui est le refus d’engager les finances publiques en impo­sant une vac­ci­na­tion obli­ga­toire par la loi qui obli­ge­rait l’État à assu­mer les pré­ju­dices qui pour­raient en résul­ter. Ce qui revient à se défaus­ser devant le prin­cipe de res­pon­sa­bi­li­té de l’État, du fait des lois et du prin­cipe de soli­da­ri­té natio­nale (lorsqu’une sujé­tion est impo­sée à tous par l’autorité de la loi).

Alain Houpert et Philippe Gosselin rap­pellent que l’article L. 3111–9 du code de la san­té publique garan­tit à chaque Français la répa­ra­tion inté­grale des pré­ju­dices direc­te­ment impu­tables à la vac­ci­na­tion obli­ga­toire par l’intermédiaire de l’Oniam, si, hélas, une per­sonne en subis­sait des effets indé­si­rables, immé­dia­te­ment ou à terme. C’est pour­quoi, le carac­tère obli­ga­toire n’a tou­ché que les per­son­nels d’établissements de san­té, médi­co-sociaux ou assi­mi­lés. Car l’État à dû leur concé­der, par l’article 18 de sa loi du 5 août 2021, le droit à la prise en charge par l’Oniam au titre de vac­ci­nés à titre « obli­ga­toire » contre le Covid-19. Une conces­sion qu’il fait à une mino­ri­té lais­sant sur le bas-côté envi­ron 70 % de la popu­la­tion qui se vac­cine offi­ciel­le­ment à titre… « volon­taire » ! Et nos deux par­le­men­taires de dénon­cer sans détour : « C’est parce que l’État ne veut pas assu­mer cette consé­quence, pour des rai­sons de mes­qui­ne­ries de Bercy, qu’il se défausse en bri­co­lant le mon­tage juri­dique sca­breux d’un “passe vac­ci­nal” pour tous ».

Toujours selon les signa­taires de la tri­bune, cette hypo­cri­sie doit ces­ser. Cette poli­tique de dis­cri­mi­na­tion hon­teuse doit être cor­ri­gée par une mesure de jus­tice abso­lue : « Que l’État assume les consé­quences de son obli­ga­tion vac­ci­nale de fac­to en éten­dant à tous ceux qui, depuis la loi du 31 mai 2021 ins­ti­tuant le “passe sani­taire” avec sché­ma vac­ci­nal com­plet, comme demain avec “passe vac­ci­nal”, n’ont eu ou n’auront d’autre choix pré­ten­du­ment “libre et éclai­ré” que de se faire vac­ci­ner, en éten­dant la com­pé­tence de l’Oniam à toute vac­ci­na­tion contre le Covid-19 effec­tuée dans le cadre de l’un ou l’autre de ces “passes” ». Alors l’État, assu­mant enfin devant tous les Français sa res­pon­sa­bi­li­té sani­taire au lieu de se défaus­ser sur leur civisme contraint, redon­ne­ra confiance à la Nation dans la poli­tique vac­ci­nale qu’il « conduit ». À moins, concluent les par­le­men­taires, que le gou­ver­ne­ment n’amende son texte mal fice­lé en garan­tis­sant ce droit pour tous à l’Oniam : « C’est le sens de l’amendement que nous défen­drons lors des “débats” [les guille­ments sont d’origine] devant la Représentation natio­nale ».

Nous verrons bien si « le masque tombe », comme ils disent

Il n’empêche, cette poli­tique, qui n’ose pas dire son nom, est un véri­table scan­dale. Elle fait de notre démo­cra­tie repré­sen­ta­tive un régime n’ayant pas grand chose à envier au pires répu­bliques bananières.