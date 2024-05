Souhaitez vous recon­duire des par­tis qui ont :

• vou­lu nous impo­ser un passe numé­rique. Les Français ne doivent pas par­don­ner à nos élus qui n’ont pas levé le petit doigt pour défendre les infir­mières bru­ta­le­ment licen­ciées au pré­texte qu’elles refu­saient une injec­tion dou­teuse et tou­jours expé­ri­men­tale. Cette injec­tion n’é­tait que le pré­lude au pas­se­port numé­rique orches­tré par l’Europe de Bruxelles.

De sur­croît l’in­jec­tion mor­bide a coû­té des mil­liards d’eu­ros qui sont allés enfler les béné­fices de Big Pharma grâce à des contrats tenus secrets par la Commission de Bruxelles.

Le Parlement euro­péen n’a ser­vi à rien pour — ne serait-ce que — dénon­cer cette manœuvre frau­du­leuse et meurtrière.

Tous — ou presque — ont été com­plices de ce com­plot tota­li­taire et mor­ti­fère.

Le 9 juin, pas une voix ne doit être accor­dée à ces par­tis de mani­pu­la­teurs assassins.

• osé aug­men­ter les indem­ni­tés de leurs élus : alors que la pré­ca­ri­té guette de plus en plus de Français, les dépu­tés votent à l’u­na­ni­mi­té l’aug­men­ta­tion de leurs émo­lu­ments. Aucune voix pour dire : Non, un peu de décence quand même. Seuls les dépu­tés LFI se sont abs­te­nus. Les dépu­tés savent bien que cette aug­men­ta­tion sera finan­cée par la dette, mais qu’im­porte.

Comme si cela n’é­tait pas assez ignoble, Yaël Braun-Pivet, pré­si­dente de l’Assemblée natio­nale, pré­co­nise que : « Tout le monde doit faire des efforts »(1).

Le 9 juin, pas une voix ne doit être accor­dée à ces par­tis de rapias.

• obser­vé une minute de silence en mémoire d’une petite frappe délin­quante : rap­pe­lez vous, c’é­tait en novembre 2023. Nahel, petit délin­quant réci­di­viste, refuse de s’ar­rê­ter à un contrôle de police. Il en meurt(2). L’Assemblée Nationale lui rend hom­mage alors qu’elle ne le fait pas pour les Français — de souche — égor­gés par des fana­tiques musul­mans. Du reste si elle le fai­sait, ce serait qua­si­ment à cha­cune de ses­sions parlementaires.



Le 9 juin, pas une voix ne doit être accor­dée à ces par­tis de pleutres.

• fait le choix stu­pide de sou­te­nir la clique put­schiste nazie de Kiev : dès mars 2022, un mois à peine après le début de l’o­pé­ra­tion spé­ciale de la Russie dans le Donbass, les séna­teurs — à l’u­na­ni­mi­té — ova­tion­naient debout le put­schiste de Kiev :



On voit sur la ram­barde du bal­con les écrans qui ont ser­vi à la retrans­mis­sion en direct de l’al­lo­cu­tion hon­teuse de l’im­pos­teur de Kiev. Les « Sages » du Palais du Luxembourg ont bien man­qué de sagesse ce jour là. Ont-ils com­pris depuis lors leur for­fai­ture ? Savent-ils que depuis le 20 mai 2024, le man­dat du put­schiste de Kiev est révo­lu et qu’il exerce son Pouvoir géno­ci­daire en totale illé­gi­ti­mi­té ?

Nos dépu­tés ont embrayé le pas en votant plu­sieurs réso­lu­tions enga­geant la France à sou­te­nir l’Ukraine. Ils ont sur leurs mains le sang de cen­taines de mil­liers d’Ukrainiens, et bien­tôt de mil­liers de sol­dats fran­çais envoyés dans le Donbass en opé­ra­tion sui­cide. Pas un élu qui ne se dresse pour pro­té­ger son Peuple.

De nom­breux maires ont éga­le­ment embrayé le pas en arbo­rant le dra­peau ukrai­nien au fron­ton de leur mai­rie(3).

Le 9 juin, pas une voix ne doit être accor­dée à ces par­tis de traitres à la nation.

• ins­crit le droit à l’IVG dans le marbre de la Constitution. Nous n’a­vions pas besoin de cette pro­cé­dure. Personne ne la deman­dait. Nous nous sommes expri­més sur ce sujet(4). La France a bien d’autres pré­oc­cu­pa­tions. Quelles sont les rai­sons pro­fondes d’une telle démarche alors que planent sur Bruxelles les lob­bies qui poussent à la com­mer­cia­li­sa­tion des fœtus(5).

Le 9 juin, pas une voix ne doit être accor­dée à ces par­tis de tueurs de bébés.

• nous pré­parent au trans­hu­ma­nisme. Personne à l’Assemblée, ni au Sénat, ne s’é­rige contre le trans­hu­ma­nisme. Ne fai­sons pas de jaloux et signa­lons que, tout comme au RN de Jordan Bardella, chez Reconquête d’Éric Zemmour et Marion Maréchal, l’urologue et exi­lé fis­cal Laurent Alexandre, chantre de l’Intelligence Artificielle et du trans­hu­ma­nisme, est éga­le­ment reli­gieu­se­ment écou­té(6).

Le 9 juin, pas une voix ne doit être accor­dée à ces par­tis d’ap­pren­tis sor­ciers.

• tolèrent que l’Europe de Bruxelles vote une motion qui auto­rise à faire main basse sur les inté­rêts des avoirs russes gelés. Il s’a­git là d’un pillage com­plè­te­ment illé­gi­time qui déclen­che­ra imman­qua­ble­ment des réac­tions de la Russie. Aucun élu fran­çais ne s’est offus­qué de ce vote inique du Parlement euro­péen dont nous pâti­rons lour­de­ment.

Le 9 juin, pas une voix ne doit être accor­dée à ces par­tis de hors la loi.

Rien ne va plus en France : vivre ensemble, sécu­ri­té, ins­truc­tion des enfants, san­té, pou­voir d’a­chat, fis­ca­li­té, nour­ri­ture, qua­li­té de l’eau et de l’air, etc. Rien ! On ne par­vient même pas à trou­ver une chose qui aille bien. Nos élus portent la res­pon­sa­bi­li­té de cette spi­rale sui­ci­daire. Tous ! Pour conti­nuer de se main­te­nir en poste (les places sont très confor­tables(7)), ils jouent une pièce de théâtre avec des gen­tils et des méchants.

Mais, dans les faits, au moment de voter, ils sont d’accord sur tout !

La preuve ? C’est la même poli­tique qui est sui­vie depuis 50 ans. Commençons par une bonne purge !

Pour cela il fau­dra se dépla­cer le 9 juin et voter pour un par­ti qui n’est pas com­pro­mis dans notre mal­heur. Nous avons l’oc­ca­sion de sor­tir les sor­tants. Tentons cette gageure !