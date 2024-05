À pro­pos de l’a­na­lyse de l’Institut Iliade inti­tu­lé : Élections euro­péennes : le choix d’être « Européen d’abord » ! [source]

Tout ceci est bel et bon. Parfaitement ana­ly­sé et brillam­ment syn­thé­ti­sé. Cohérent éga­le­ment dans les actions à mener pour remé­dier aux carences et dan­gers du constat. Du Jean-Yves Le Gallou pur, droit, à l’in­tel­li­gence et la culture hautes et vives, venant confir­mer s’il en était besoin, que

« Ce que l’on conçoit bien s’é­nonce clai­re­ment

Et les mots pour le dire arrivent aisé­ment »

Sauf que… le « patriotisme européen » n’existe pas

Au pas­sé, ce « patrio­tisme euro­péen » ne pos­sède pas de racines his­to­riques (ni l’Empire de Charlemagne, ni le Saint-Empire romain-ger­ma­nique ne repré­sen­tèrent entiè­re­ment l’Europe, encore moins l’Empire fran­çais napo­léo­nien, ni le IIIe Reich alle­mand).

A l’é­vi­dence il n’a pas de pré­sent non plus.

Et il ne peut nour­rir aucun ave­nir autre que celui d’une enti­té (c’est-à-dire une abs­trac­tion que l’on sou­haite voir comme une réa­li­té), une idéo­lo­gie fédé­ra­trice, à savoir « l’Europe ».

Au demeu­rant la notion de « patrio­tisme euro­péen » de Le Gallou, très paral­lèle à celle de « sou­ve­rai­ne­té euro­péenne » de Macron, consti­tue un oxy­more : la contra­dic­tion réside dans la pen­sée même du concept. Dont l’ex­pres­sion avec un nom et un adjec­tif ne révèle que la confuse consé­quence. Tout ceci ne pos­sède pas de sens.

Illustration fla­grante : le « dra­peau euro­péen », sym­bole trans­cen­dant révé­la­teur de l’ordre hié­rar­chique des sen­ti­ments d’ap­par­te­nance, de Macron (for­fai­ture cou­rante) comme de Le Gallou (dérive navrante). Le dra­peau (ou le pavillon) ras­semble comme témoi­gnage iden­ti­taire, c’est-à-dire pour se nom­mer et se dif­fé­ren­cier, le peuple qui se range sous ses plis. Chacun avec la volon­té de se battre et au besoin de sacri­fier sa vie pour lui. Car ses cou­leurs sym­bo­lisent le cercle d’ap­par­te­nance et d’i­den­ti­fi­ca­tion suprême, sinon pre­mier. Peu importe que le pavillon ne soit consti­tué que de quelques hommes d’é­qui­page ou que le dra­peau regroupe des mil­lions de sujets ou de citoyens, ce fédé­ra­teur ras­semble une com­mu­nau­té dont l’in­té­rêt géné­ral dépasse celui de cha­cun de ses membres. De façon emblé­ma­tique et sacrée (« nous serions là pour mou­rir à ses pieds »).

Dès lors la fable du dra­peau euro­péen devient aus­si consis­tante et hon­nête que l’ar­gu­men­ta­tion d’un ven­deur de voi­tures d’oc­ca­sion. Sauf pour les gogos men­ta­le­ment gou­la­gui­sés par les poli­tiques et les médias. Eux-mêmes influen­cés (par­fois incons­ciem­ment) par les idéo­lo­gies indi­vi­dua­listes et mon­dia­listes. Le dra­peau euro­péen ne repré­sente rien : pas une nation, encore moins un État, ni sur­tout – et c’est le plus impor­tant – un Peuple, au sens auquel nous venons de l’en­tendre. En effet il n’existe pas de peuple euro­péen. En revanche il existe un cer­tain nombre de peuples en Europe, cer­tains en sont même consti­tu­tifs de façon qua­si­ment consub­stan­tielle. Et beau­coup d’entre eux pos­sèdent nombre de racines com­munes. Mais l’Europe n’est pas, n’a jamais été et ne sera vrai­sem­bla­ble­ment jamais, un ensemble poli­tique, au sens de Terre & Peuple à la fois.

Alors exit le « dra­peau euro­péen » avec son cau­che­mar à peine voi­lé d’Europe supra-natio­nale. Qui a envie de se faire tuer pour défendre « l’Europe » ? Déjà, cha­cun pour sa patrie, les Européens sem­ble­raient assez tièdes ! Alors, pour les inté­rêts éco­no­miques d’une Europe de Bruxelles mul­ti-eth­nique… Un peu de sérieux, car le prin­cipe de réa­li­té fra­casse tou­jours les dys­to­pies, comme les uto­pies. Ce qui n’empêche pas les sec­ta­teurs de « l’Europe » et de son « dra­peau » de trou­ver des occa­sions concrètes pour se battre et mou­rir le cas échéant. Du côté de Kiev par exemple, en ce moment. Non, mer­ci. Sans moi. Et sur­tout pas en mon nom !

A tout prendre : Français d’abord, Occitan tou­jours ! Non, ce n’est pas contra­dic­toire, c’est la logique des cercles d’appartenance concen­triques et com­plé­men­taires. C’est en étant d’abord de son ter­roir, si pos­sible sol et sang, consti­tu­tif de la France, ce miracle fra­gile à péren­ni­ser, que l’on est le plus et le mieux euro­péen. Il en est de même pour gens d’oïl, du Berry aux Flandres, de la Bretagne à l’Alsace. Idem pour les Corses.

La solu­tion aux anta­go­nismes entre nation et pro­vinces devra tenir compte d’un équi­libre sub­til mais pos­sible, il a exis­té his­to­ri­que­ment. Ce ne sera cer­tai­ne­ment pas la voie tech­no­cra­tique tota­li­taire supra-natio­nale des ins­ti­tu­tions euro­péennes contem­po­raines. Sûrement pas non plus de salut dans les slo­gans déma­go­giques ou pseu­do-roman­tiques du genre régio­na­lisme exa­cer­bé, sorte de natio­na­lisme de sub­sti­tu­tion (« L’Europe aux cent dra­peaux »).

Non mais, vous ima­gi­nez ? Déjà au sein d’une main de pays au début des années 50 avec la CED et la CECA, à six en 1957 avec le « Marché com­mun », la coor­di­na­tion n’allait pas de soi toute seule. Avec l’élargissement, en pas­sant par douze, c’était de moins en moins simple, ça res­sem­blait de plus en plus à un bateau ivre.

À une tren­taine, la pétau­dière bureau­cra­tique est deve­nue un « sys­tème à tuer les peuples », car la barre du bateau a été prise par une oli­gar­chie ani­mée d’un pro­jet poli­tique, déter­mi­né et cohé­rent, exac­te­ment contraire aux inté­rêts et à la sur­vie des nations et peuples euro­péens. Alors à qua­rante demain, et plus encore à cent dra­peaux, il n’y aurait « d’abord » plus de nations ni de peuples autoch­tones en Europe, mais il n’y aurait plus d’Europe du tout « ensuite ».

Alors « Européen » ?

Certes, ma non trop­po pour l’instant. Pas « d’abord », en tout cas.

Marc-François de Rancon