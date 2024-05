Breakdance

Je n’ai pas été sur­pris de décou­vrir que les Jeux Olympiques 2024, orga­ni­sés à Paris du 26 juillet au 11 août, com­por­te­ront une nou­velle « dis­ci­pline », le break­dance ; il s’agit d’une branche (la danse) de ce mou­ve­ment mar­gi­nal né dans le quar­tier du Bronx à New-York peu­plé de Noirs et de Latinos, mou­ve­ment appe­lé Hip-hop, qui com­prend aus­si le rap (pour la « musique ») et les tags (pour l’expression « pic­tu­rale ») ; ce mou­ve­ment est essen­tiel­le­ment reven­di­qué et pra­ti­qué par les jeunes de ban­lieue en France par une com­pré­hen­sible réac­tion mimé­tique ; le break­dance, comme son nom l’indique : cas­ser la danse, donc l’harmonie, est ce style de danse convul­sive qui semble, pour les non-ini­tiés, hys­té­rique ou épi­lep­tique, qui consiste à se rou­ler au sol avec quelques envo­lées aléa­toires. L’introduction de ce pseu­do-sport dans l’organisation des jeux Olympiques de 2028 à Los Angeles, qui vont suc­cé­der à ceux de Paris, a été refu­sée par les Américains, plus infor­més que nous, et de plus longue date, sur ce qu’il convient de pen­ser de cette « culture » mais qui n’hésitent pas à en faire la pro­mo­tion en Europe, his­toire d’affaiblir un peu plus nos défenses immu­ni­taires, puisqu’il s’agit de leur inté­rêt.

Nous sommes, avec cette agi­ta­tion cor­po­relle fré­né­tique et dis­gra­cieuse, bien loin de la noblesse du geste du dis­co­bole de Myron qui reste le sym­bole artis­tique et visuel des jeux olym­piques antiques, qui per­met­taient de célé­brer la beau­té et la puis­sance du corps des ath­lètes : mens sana in cor­pore sano, un esprit sain dans un corps sain, devise créée par le poète latin Juvénal au 1er siècle et reprise par Pierre de Coubertin, le res­tau­ra­teur des Jeux Olympiques de l’ère moderne en 1894, avec une variante : mens fer­vi­da in cor­pore lacer­to­so, un esprit ardent dans un corps musclé.

De la même façon que sont aus­si éloi­gnés de nos valeurs artis­tiques les autres com­po­santes du mou­ve­ment hip-hop : les « tags » qui ne repré­sentent que le besoin com­pul­sif de cer­tains jeunes gens (atteints de cré­ti­nisme) à mar­quer leur ter­ri­toire en dégra­dant un mur qui leur paraît un peu trop propre en le recou­vrant de signes agres­sifs, de même que les rap­peurs, dans leurs éruc­ta­tions et leurs bor­bo­rygmes, ne cherchent guère à éga­ler la sublime poé­sie d’un Brel ou d’une Barbara ; il suf­fit de décou­vrir les « paroles » d’une « chan­son » de celle qui a été pro­po­sée par les ins­tances orga­ni­sa­trices des J.O. de Paris pour chan­ter lors de la céré­mo­nie offi­cielle de leur ouver­ture pour en être convain­cus.

Ce sont cer­tains de ces gens qui n’ont qu’un rap­port très loin­tain avec le sport, et encore moins avec les ori­gines des Jeux antiques d’Olympe en Grèce, l’un des ber­ceaux de notre civi­li­sa­tion euro­péenne, qui ont été conviés à por­ter la flamme olym­pique tout le long de son par­cours de Marseille à Paris ; ils ne sont pas les seuls ; il y aura aus­si quelques vrais spor­tifs, mais pas que ; les diverses ins­tances locales qui ont accep­té de payer une somme consé­quente (sans avoir au préa­lable consul­té leurs admi­nis­trés) pour voir tra­ver­ser leur com­mune de cette « flamme » en forme de sup­po­si­toire (là encore une image très sym­bo­lique !) se sont sou­mises à l’une des condi­tions, expli­ci­te­ment expri­mée ou non, d’y inté­grer les per­sonnes trans­genres, LGBTQ +, et autres repré­sen­tants de mino­ri­tés, sexuelles ou non.

C’est toute cette faune inter­lope qui ne repré­sente qu’un pour­cen­tage infime de la popu­la­tion fran­çaise qu’on met en avant dans ce qui sera la vitrine du savoir-faire fran­çais en matière d’organisation, de ce qui reste de la vision qu’ont les étran­gers de la classe, de la bien­séance, de la bien­veillance, de l’harmonie de ses pay­sages et de son archi­tec­ture ancienne, de la dis­tinc­tion, de la cour­toi­sie et de l’élégance à la fran­çaise.

Ce « break­dance », dont j’ai tra­cé les prin­ci­pales carac­té­ris­tiques, sym­bo­lise à mer­veille le Pouvoir actuel et expli­cite le but qu’il semble recher­cher : être en accord avec les non-valeurs wokistes qui enva­hissent l’espace cultu­rel occi­den­tal et ain­si humi­lier ce qui reste du peuple fran­çais dans ce qu’il a de plus cher et dans ce qui l’a tou­jours défi­ni tout au long des siècles : pré­ci­sé­ment les ver­tus que je viens d’énumérer.

L’Eurovision

J’ai jeté ma télé une nuit de Nouvel An en même temps que j’ai arrê­té de fumer, en l’an 2000, pour fêter digne­ment le nou­veau mil­lé­naire. Et j’en suis fier et heu­reux. Je n’ai donc pas vu la céré­mo­nie qui s’est dérou­lée en Suède la semaine der­nière mais seule­ment quelques extraits sur les réseaux sociaux qui confirment les niveaux de dégé­né­res­cence et d’avilissement qui règnent dans le monde occi­den­tal et qui sont impo­sés à l’Europe par la secte mon­dia­liste sata­niste ( ce der­nier point était visuel­le­ment pré­sent tout au long des pres­ta­tions des dif­fé­rents « artistes » par­ti­ci­pant à ce concours) par le biais de cette orga­ni­sa­tion (entre autres) que l’on sup­po­sait, à l’origine, être uni­que­ment euro­péenne, ne serait-ce que par son nom.

C’est Ségolène Royal qui arrive tou­jours là où on ne l’attend pas qui a for­mu­lé les cri­tiques les plus viru­lentes à pro­pos de cette mas­ca­rade : « Ce n’était pas un concours de talent musi­cal, mais un concours de lai­deur, de vul­ga­ri­té, de gros­siè­re­té, d’exhibitionnisme (sanc­tion­né par la loi mais dif­fu­sé à des mil­lions d’enfants et d’ados !). Il faut espé­rer que pas un euro d’argent public ou euro­péen ne soit allé à cette farce lugubre, (à quelques excep­tions près), et que les ques­tions sur l’entreprise de cos­tumes et de mise en scène qui a sévi et sur ceux qui l’ont choi­sie, puissent être posées . Les chan­teurs et chan­teuses eux-mêmes ont ils eu la liber­té de refu­ser les pitoyables vête­ment mal­trai­tants que les orga­ni­sa­teurs leur ont fait por­ter ? Une enquête sérieuse sur les méthodes ain­si qu’un bilan finan­cier détaillé de cette exhi­bi­tion minable mais mani­fes­te­ment coû­teuse s’imposent. La culture, la musique et l’Europe doivent se res­pec­ter sinon per­sonne ne les res­pec­te­ra plus. »

Michel Lebon, sur ce même site, conclut son article du 13 mai, Flamme olym­pique et Eurovision, par ces mots : « Après ces spec­tacles pitoyables de Fête du Slip de l’Ancien Monde occi­den­tal, la Russie, la Chine, l’Inde et les pays arabes se frottent les mains. La déca­dence de l’Occident est actée, leur vic­toire finale est assu­rée. »

Des manifestations sous contrôle

Car, ne nous y trom­pons pas : ces mani­fes­tions d’aspect ludique ne sont pas seule­ment d’aimables diver­tis­se­ments, mais font par­tie de cette vaste entre­prise d’ingénierie sociale qui a pris des pro­por­tions inima­gi­nables au plan mon­dial au début de l’année 2020 avec la pro­duc­tion d’une pseu­do-pan­dé­mie sui­vie de la pro­duc­tion d’un pseu­do-vac­cin.

Panem et cir­censes : du pain et des jeux pour le peuple de telle manière qu’il ne songe pas à se rebel­ler. En l’occurrence, il y eut plus de jeux que de pain.



Et, encore une fois, cette gigan­tesque mani­pu­la­tion a par­fai­te­ment fonc­tion­né.

L’Eurovision a ras­sem­blé 5,4 mil­lions de Français devant leur petite lucarne et le par­cours de la flamme (une sorte de pot d’échappement en forme de sup­po­si­toire bran­di par les « ath­lètes ») sus­cite la mobi­li­sa­tion de foules impor­tantes qui se déplacent avec un grand enthou­siasme pour voir cet évé­ne­ment ; on a per­sua­dé ces masses innom­brables qu’elles assis­taient au plus grand spec­tacle de leur vie. Je dois avouer que j’ai été sur­pris de cet engoue­ment pour un spec­tacle qui, en réa­li­té, n’existe pas, de la même manière que j’ai été stu­pé­fait de la rapi­di­té avec laquelle, en 2020, les ins­tances mon­dia­listes ont su impo­ser quan­ti­té de mesures très contrai­gnantes à l’ensemble de la pla­nète sans qu’il y ait la moindre contes­ta­tion, sauf de la part du tout petit nombre de per­sonnes lucides et sen­sées que les com­plo­teurs appellent les complotistes.

Élections européennes : pour qui voter ?

Évidemment, ces mani­fes­ta­tions se conjuguent, pour détour­ner l’attention, avec l’imminence d’un vote essen­tiel pour l’avenir de notre pays et celui de la véri­table Europe des patries char­nelles. L’Union euro­péenne, ce monstre créé à Bruxelles par les agents de la CIA après la deuxième guerre mon­diale(1) joue par­fai­te­ment son rôle de vas­sal des États-Unis au point de sacri­fier les inté­rêts des peuples euro­péens à ceux de l’Amérique. Je ne revien­drai pas sur cette vision géo­po­li­tique que n’importe quel enfant en âge de rai­son­ner pour­rait com­prendre.

Je ne m’adresse ici qu’aux Français dont le cer­veau n’a pas été ato­mi­sé comme celui de ces masses ahu­ries qui vont obéir à la moindre injonc­tion de leurs maîtres.

Ces Français qui ont su gar­der le plein exer­cice de leurs capa­ci­tés intel­lec­tuelles et de leur indé­pen­dance de juge­ment sont, certes, peu nom­breux mais suf­fi­sam­ment en nombre pour pou­voir influer sur ce vote déci­sif à condi­tion de se dépla­cer devant les urnes.

Il n’y a que deux options, comme d’habitude : le vote utile et le vote de convic­tion.

Le vote utile : TSM ! Tout Sauf Macron

Le vote utile, c’est quand il y a urgence à déga­ger une liste par­ti­cu­liè­re­ment nocive.

Pour ces pro­chaines élec­tions euro­péennes, la liste toxique est repré­sen­té par le par­ti qui sou­tient Macron : la liste Valérie Hayer, du par­ti Renaissance ; non pas que cette dame soit par­ti­cu­liè­re­ment dan­ge­reuse, mais le fait qu’elle fasse un score encore plus minable que celui qui lui est pré­dit est un fac­teur impor­tant pour cal­mer les ardeurs bel­li­queuses du pré­sident Macron qui, s’il est sou­te­nu par les Français lors de ces élec­tions euro­péennes, nous amè­ne­ra inévi­ta­ble­ment à la guerre et à la pos­sible dis­pa­ri­tion de la France et des Français qui n’ont tou­jours pas com­pris qu’en s’attaquant à la Russie,

• d’abord, les Européens ne sont pas dans leur droit car ce n’est pas la Russie qui a cher­ché la guerre en Ukraine mais bien l’Amérique, l’Otan et ses vas­saux euro­péens ; l’ancien pré­sident Hollande a d’ailleurs avoué publi­que­ment qu’il avait sabo­té les accords de Minsk.

• ensuite à cause de la pro­pa­gande mas­sive occi­den­tale, ils n’ont tou­jours pas com­pris non plus que la Russie n’est pas Monaco ou la Principauté d’Andorre, mais le plus grand pays du monde avec une armée colos­sale et une popu­la­tion qui sou­tient à fond son pré­sident Poutine parce qu’elle se sait dans son bon droit.

• enfin les Français ne savent pas que la guerre en Ukraine est qua­si­ment ter­mi­née et que ce sont les Russes qui l’ont gagnée, non pas seule­ment contre l’Ukraine de Zelensky – qui avait per­pé­tré un mas­sacre des popu­la­tions rus­so­phones dès 2014 (15000 morts civils), rai­son de l’intervention russe – mais aus­si contre l’Otan et les Européens va-t-en-guerre.

Le vote utile vou­dra donc dire qu’on pour­ra voter pour les oppo­si­tions contrô­lées qui sont tout autant bel­li­queuses et mon­dia­listes que Macron ; Jordan Bardella a décla­ré le 22 mars au micro de France Info : « Je sou­tiens l’u­ti­li­sa­tion des béné­fices des avoirs russes pour finan­cer l’ef­fort de guerre en Ukraine : c’est une mesure que j’ai por­tée auprès du chef de l’État, qui y était d’ailleurs réti­cent, lors de la réunion des chefs de par­ti le jeu­di 7 mars à l’Élysée ».

Ce qui veut dire qu’il approuve ce vol mani­feste et qu’il n’a tou­jours rien com­pris de la situa­tion géo­po­li­tique mon­diale, à moins d’être deve­nu l’un des plus fidèles vas­saux de l’Ordre Mondial comme je l’ai évo­qué et démon­tré dans un pré­cé­dent article(2) sur ce même site. Le détour­ne­ment de ces avoirs devien­dra aus­si un casus bel­li pour les Russes. Bardella est tout aus­si irres­pon­sable que Macron, mais l’élection euro­péenne ne l’amène pas direc­te­ment au Pouvoir en France, il sera tou­jours temps de l’en empêcher.

Le vote de convic­tion, c’est le Frexit, je vais juste reprendre un com­men­taire qui fait suite, sur ce même site, à l’article de Massimo Luce du 10 mai, inti­tu­lé éga­le­ment Sortez les sor­tants ! qui a le mérite de résu­mer très bien l’intérêt du vote Frexit.

Ce com­men­taire que je repro­duis en l’état est signé de Couëtdic, écrit le 12 mai 2024 à 18:07 :

« Oui, il faut aller voter si on veut avoir une chance de sau­ver notre belle France. Cela passe d’abord par la sor­tie de l’U.E, com­plè­te­ment véro­lée qui nous coûte très cher puisque nous sommes contri­bu­teurs nets contrai­re­ment à d’autres pays et qui détruit nos agri­cul­teurs, nos entre­prises, nos liber­tés et milite pour la guerre au ser­vice des États-Unis. C’est para­doxal puisque ce sont des élec­tions pour élire des dépu­tés euro­péens mais cela fera entrer au par­le­ment des voix dis­si­dentes. Par contre, pour ma part, ce sera la liste des Patriotes avec Florian Philippot que je sou­tien­drai, les seuls qui ont été aux côtés des sus­pen­dus, dans la rue tous les same­dis, se bat­tant inlas­sa­ble­ment pour nos liber­tés. Ils ont d’ailleurs avec eux entre autres, le porte-parole de Vérity France, Marc Doyer. Asselineau n’a pas sou­hai­té se joindre à la coa­li­tion qu’ils ont mon­tée avec d’autres par­tis et c’est bien dom­mage pour notre pays.

À part eux, tous les autres par­tis veulent res­ter dans l’U.E mais parlent de sou­ve­rai­ne­té !

Quelle sou­ve­rai­ne­té puisque la France et donc les Français ne pour­ront plus déci­der de rien (c’est déjà lar­ge­ment com­men­cé) ! Les lois ou les décrets de l’U.E priment sur ceux des États.

Nos ancêtres ne se sont pas bat­tus pour cela ! »

Alors ? À vous de déci­der serei­ne­ment ; vous avez ici quelques élé­ments en main.

Pierre-Émile Blairon