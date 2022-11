Le quatrième anniversaire des Gilets Jaunes de Cannes-Antibes

Ce same­di 19 novembre 2022, les Gilets Jaunes de Cannes-Antibes se sont retrou­vés au rond-pont Saint-Jean-Cassien à Cannes-La Bocca.

Une nouvelle fois

Mais cette fois-ci ils ont démon­tré que leur indé­fec­tible déter­mi­na­tion finit par por­ter ses fruits. Nous sommes allés à leur ren­contre en ce jour anniversaire.

4 ans après : « Ils sont là » et « Ils lâchent rien »

Certes nous sommes loin des ras­sem­ble­ments mas­sifs de 2018, mais une équipe solide et réso­lue, voire opi­niâtre, s’est consti­tuée au fil des semaines, des mois et des années. Les Gilets Jaunes montent leur tente, déploient leurs ban­de­roles et leurs pan­cartes. Et sur­tout ils dis­tri­buents des tracts aux auto­mo­bi­listes. Nous avons pu consta­ter que l’ac­cueil de ceux-ci est cha­leu­reux. Les mots d’en­cou­ra­ge­ments sont fré­quents. Les auto­mo­bi­listes sont nom­breux à ralen­tir au rond-point et tendre la main pour prendre « le pros­pec­tus de la semaine ». En ce qua­trième anni­ver­saire, ils n’ont pas été déçus.

Premier tract recto-verso :