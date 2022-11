Hubert FIASCO de Toulon, pire que…

Là, en revanche, la com­pa­rai­son avec Le Cid se gâte. C’est très exac­te­ment le mou­ve­ment inverse qui affecte les nou­veaux amis – très chers dans tous les sens du terme, mais peu lui importe, c’est de l’argent public – d’Hubert Falco. Il en débarque 234 le 11 novembre. Les juges lui en libèrent d’emblée 4, pour « vice de pro­cé­dure ». Sur les 44 « mineurs » logés à grands frais en ville, 3 se sont fait la malle dès le len­de­main, 23 autres en moins d’une semaine. Parallèlement, sur les 189 majeurs, 123 ont fait l’objet d’un avis défa­vo­rable d’entrée sur le ter­ri­toire, et 108 d’entre eux ont été remis immé­dia­te­ment en liber­té… 3 « cas sani­taires » et 1 « accom­pa­gnant » avaient déjà été éva­cués. Et l’attrition conti­nue : « la situa­tion évo­lue de minute en minute » a recon­nu le minis­tère de l’Intérieur devant le Conseil d’Etat. Traduction : tout est hors de contrôle, plus per­sonne ne sait com­bien il reste de débar­qués du 11 novembre dans l’agglomération tou­lon­naise. Ni où sont ceux qui ont pris la poudre d’escampette. Du coup, on s’éloigne de plus en plus du Cid. Car mal­heu­reu­se­ment Hubert Falco ne peut pas nous dire :