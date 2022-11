Communiqué de la Ligue du Midi

Avec l’aimable par­ti­ci­pa­tion de Marc Desgorces-Roumilhac (Toulon)

11 novembre 2022 : capitulation de la France à Toulon, et haute trahison

Les bons Français pensent tra­di­tion­nel­le­ment qu’on célèbre, le 11 novembre depuis un siècle, une vic­toire natio­nale. Ce n’est pas tout-à-fait exact. En réa­li­té le 11 novembre 1918 à 11 heures est entré en vigueur un armis­tice. La fin de la Grande Guerre n’été actée que lors du trai­té de Versailles et ses trai­tés annexes.

Du moins les bons Français pou­vaient ima­gi­ner que depuis 1922, année où le 11 novembre a été décla­ré fête natio­nale, on ren­dait hom­mage à nos sol­dats vic­to­rieux. Car ils avaient notam­ment, grâce à leur héroïsme sacri­fi­ciel, empê­ché l’envahissement du ter­ri­toire national.

Les bons Français n’ont pas tous remar­qué que, déjà depuis 2012, le sou­ve­nir glo­rieux du 11 novembre avait été dis­crè­te­ment mais effi­ca­ce­ment dilué par le gou­ver­ne­ment. Le 11 novembre est deve­nu offi­ciel­le­ment « l’hommage à tous les morts pour la France des conflits anciens ou actuels ». Sur le modèle reven­di­qué du Memorial Day amé­ri­cain : hor­res­co referens !

Mais le pire res­tait à venir dans l’outrage. Et c’est en 2022, un siècle année pour année depuis l’instauration de ce jour en une fête natio­nale, que le sacri­lège va être com­mis. Non seule­ment les forces armées et les hautes auto­ri­tés poli­tiques fran­çaises ne vont pas exer­cer leur devoir, à savoir pro­té­ger l’intégrité du ter­ri­toire natio­nal et de sa zone d’exclusion mari­time ain­si que garan­tir la sécu­ri­té des Français, mais encore elles vont orga­ni­ser, favo­ri­ser, impo­ser l’invasion de la France par des allo­gènes clan­des­tins illégaux.

L’Ocean Viking va déver­ser, sur déci­sion du pré­sident de la répu­blique et en com­pli­ci­té totale avec le maire de Toulon, des cen­taines de « migrants réfu­giés » (dit en nov­langue), c’est-à-dire des immi­grés en situa­tion irré­gu­lière (dit en Français) dans la bonne ville de Toulon. Laquelle au demeu­rant n’avait pas besoin d’un tel apport démo­gra­phique pour conti­nuer à concou­rir en tête des villes cham­pionnes des tra­fics en tous genres et de l’insécurité. Comme le pré­sident Macron a dit que la France était en guerre, la conclu­sion s’impose d’elle-même : il com­met ain­si un acte de haute tra­hi­son. Pas seule­ment poli­tique, morale ou élec­to­rale. Dans tous les sens, y com­pris juri­dique, du terme.

Il s’agit clairement de collaboration avec l’ennemi en période de guerre

J’ai mal à ma ville, celle de Jules Muraire (le grand Raimu), de Gilbert Bécaud, de Mireille Darc. Celle du temps où la « Basse ville », pudi­que­ment et déma­go­gi­que­ment nom­mée aujourd’hui « Cœur de ville », s’appelait encore récem­ment dans le peuple autoch­tone et chez les Marins « Chicago ». Celle qui com­mande la plus belle rade d’Europe, si ce n’est du monde. J’ai honte de ce maire Falco qui mani­pule les mots et les sen­ti­ments avec un grand déni de démo­cra­tie. Nous, Toulonnais, n’avons pas été consul­tés. Lui mélange dans un brouet mal maî­tri­sé des notions de cha­ri­té chré­tienne dévoyée et de sen­ti­men­ta­lisme fra­ter­nel détour­né, sauce lar­moyante uni­ver­selle mon­dia­liste. C’est écœurant.

Falco, Macron et leurs affi­dés consacrent en ce triste 11 novembre 2022 la défaite de la France fière de ses valeurs tra­di­tion­nelles. Notamment de son indé­pen­dance et de son iden­ti­té. Ils capi­tulent devant le dik­tat inter­na­tio­na­liste. Ils devancent même les sou­haits de leurs maîtres et en rajoutent dans la trahison.

J’ai honte. Désormais le 11 novembre son­ne­ra comme la capi­tu­la­tion de la France. Mais l’Histoire ne s’écrit pas iné­luc­ta­ble­ment comme un dérou­le­ment linéaire pro­gram­mé : la résis­tance et le com­bat, l’Histoire de France nous l’a ensei­gné, peuvent inver­ser l’avancée de cette mor­telle déca­dence, si nous ne lâchons pas.

La Ligue du Midi invite ses adhé­rents et sym­pa­thi­sants de Provence à se rendre, ce 11 novembre, sur le Port de Toulon, afin d’exprimer leur désap­pro­ba­tion et leur colère.

Rappelons que La Ligue du Midi était pré­sente, avec son pré­sident Richard Roudier le same­di 5 novembre 2022 à Callac (Côtes d’Armor) afin de s’opposer à l’implantation en Bretagne de plu­sieurs dizaines de migrants.