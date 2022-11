La corrida ? Une seule solution

Je ne suis ni pour ni contre la cor­ri­da.

C’est une culture plu­ri­mil­lé­naire remon­tant au taurobole.

Cependant ces braves tau­reaux n’ont jamais été consultés.

J’ai lu, pour me faire une idée sur la ques­tion, un texte tru­cu­lent d’Ernest Benoit-Germain paru en 1921, inti­tu­lé « Pétition des tau­reaux à Jupiter et réponse du dieu, le tout cer­ti­fié conforme », avec en post­face un télé­gramme des tau­reaux de Séville à leurs confrères de Camargue.

Je vous en recom­mande la lec­ture(1).

Mais pour en reve­nir à nos tau­reaux, afin de satis­faire les ama­teurs et les adver­saires, les pour et les contre, pour qu’il n’y ait plus d’animosité entre les bar­bares san­gui­naires et les cin­glés radi­caux wokistes et sur­tout pour que les défen­seurs des ani­maux soient défi­ni­ti­ve­ment pri­vés de tout argu­ment contre la cor­ri­da, je pro­pose la solu­tion idéale :

Remplacer le taureau par un mouton.

JacquesR

(1) https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k10916854/f4.item