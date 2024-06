Agiter l’épouvantail d’une guerre civile en cas de majo­ri­té de l’Union de la Droite pour­rait-il modi­fier le com­por­te­ment des Français et consti­tuer une tra­gique pro­phé­tie auto-réa­li­sa­trice ? Est-ce l’arme poli­tique ultime de démo­ra­li­sa­tion mas­sive des Français atta­chés à leur iden­ti­té, à leur sou­ve­rai­ne­té et à leur sécu­ri­té, pour les ter­ro­ri­ser par la peur et le pro­cé­dé mani­pu­la­toire de l’inversion accu­sa­toire, décrit par François Belliot dans « L’anticonspirationisme mis à nu à tra­vers l’imposture Rudy Reichstadt »(1) ?

La ques­tion s’impose alors que, lors d’un entre­tien accor­dé ce 24 juin au media « Génération do it your­self »(2), le Président Macron a cru bon de pro­non­cer sept fois le terme « guerre civile » pour qua­li­fier le dan­ger, selon lui, de vio­lences consé­cu­tives aux élec­tions légis­la­tives des 30 juin et 7 juillet pro­chains. On note­ra au pas­sage que ce média se pré­sente comme « Le pod­cast qui part à la ren­contre de celles et ceux qui se sont construits par eux-mêmes ». Comme si Macron s’était construit lui-même et n’était pas une créa­ture condi­tion­née et pré­pa­rée au pou­voir nar­cis­sique contrô­lé, dès son ado­les­cence déviante, puis par des groupes mon­dia­listes de pres­sion et d’intérêts idéo­lo­giques et financiers.

Ce mar­tè­le­ment pré­si­den­tiel rap­pelle amè­re­ment l’appel obsé­dant à la mobi­li­sa­tion géné­rale au nom de « Nous sommes en guerre »(3). L’inoubliable et funeste année 2020 a été mar­quée au fer rouge du scan­dale poli­ti­co-finan­cier mon­dial du Covid, non clos à ce jour, par la cor­rup­tion des élites et le contrôle social des popu­la­tions jusqu’à l’échelle indi­vi­duelle. Emmanuel Macron se don­nait alors des allures sur­faites de Commandant en chef pour ajou­ter un nou­vel état d’urgence à celui, déjà décré­té et jamais abo­li, de la guerre contre le ter­ro­risme. Décidément, tout n’est deve­nu qu’état d’urgence sous le régime macro­nien d’extrême pré­si­den­tia­lisme, jus­ti­fiant le recours exces­sif à l’article 49.3 de la Constitution pour s’affranchir du consen­te­ment citoyen, peut-être bien­tôt à celui de l’article 16 pour s’arroger indu­ment les pleins pou­voirs en se pré­sen­tant comme le sau­veur pro­vi­den­tiel d’un péril imaginaire.

À vrai dire, ce péril n’est pas si ima­gi­naire, tant le pom­pier-pyro­mane pré­si­den­tiel a créé les condi­tions d’une extrême radi­ca­li­sa­tion des com­mu­nau­tés, ren­voyées sys­té­ma­ti­que­ment dos à dos depuis sept ans d’un tra­vail achar­né de décons­truc­tion natio­nale. Notre pays a été dépouillé de nom­breux fleu­rons éco­no­miques bra­dés à des puis­sances étran­gères, en même temps que pri­vé conti­nu­ment de ses attri­buts d’identité et de sou­ve­rai­ne­té, trans­fé­rés et dilués dans un lego tech­no­cra­tique qui n’a d’européen que son adresse géo­gra­phique, et de légi­time que des sou­tiens non citoyens. Comble de cynisme, le Prince de la com­mu­ni­ca­tion mani­pu­la­toire aux com­mandes incon­trô­lables de la France, a détour­né l’origine du spectre de guerre civile, qu’il a lui-même sus­ci­tée pour divi­ser les Français et la rendre pos­sible voire pro­bable dans tous les cas de figures, pour en attri­buer la cause à une droite natio­nale forte en passe d’accéder par les urnes à la Primature, avant la Présidence.

Pour illus­tra­tion, le scien­tiste athée Macron a évo­qué dans un quo­ti­dien natio­nal(4) « le risque de conflit lié aux appar­te­nances reli­gieuses, fai­sant allu­sion aux guerres de Religion entre pro­tes­tants et catho­liques ». Cette mani­pu­la­tion dan­ge­reuse et indigne d’un diri­geant natio­nal, pour­rait être l’étincelle qui met le feu aux poudres. Ce 25 juin, sur une chaine de radio natio­nale, le cri­mi­no­logue Alain Bauer(5) a qua­li­fié Macron de « pyro­mane-pyro­mane », lais­sant peu d’espoir au recours aux pom­piers ins­ti­tu­tion­nels. On peut craindre que ce sen­ti­ment col­lec­tif affecte l’avenir proche de la France par la vision catas­tro­phiste impo­sée aux Français. L’histoire poli­tique et éco­no­mique est pleine d’exemples impro­bables et tra­giques de pro­phé­ties auto-réa­li­sa­trices(6) aux res­sorts psychologiques.

Macron déclare gra­ve­ment que « les déci­sions les plus lourdes se prennent seul »(7). On com­prend, sans l’approuver, son ambi­tion incoer­cible d’entrer dans l’Histoire. D’autres y sont entrés par­fois pour le meilleur, sou­vent pour le pire. On peut lui rétor­quer que les déci­sions prises seul peuvent avoir les consé­quences les plus lourdes. Espérons que la majo­ri­té des Français sau­ra gar­der son sang-froid, résis­ter à ces mani­pu­la­tions et faire le choix cou­ra­geux et paci­fique d’une France sou­ve­raine et fidèle à ses racines.

Jean-Michel Lavoizard