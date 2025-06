En juin, Nice, en France, sera sous les pro­jec­teurs alors que les diri­geants mon­diaux s’y réuni­ront pour la troi­sième Conférence des Nations Unies sur les Océans (UNOC).



Organisé conjoin­te­ment par la France et le Costa Rica, cet évé­ne­ment de haut niveau, orga­ni­sé une fois tous les deux ans, vise à sou­te­nir l’Objectif de déve­lop­pe­ment durable (ODD) 14 des Nations unies visant à conser­ver et à exploi­ter dura­ble­ment l’o­céan. Afin d’en­cou­ra­ger ces diri­geants à prendre des enga­ge­ments auda­cieux et contrai­gnants pour pro­té­ger et pré­ser­ver l’o­céan pen­dant l’UNOC, une mani­fes­ta­tion paci­fique – la Marche Bleue – sera orga­ni­sée. Sous le slo­gan « Protéger l’o­céan, pro­té­ger la vie », la Marche Bleue ras­sem­ble­ra des pas­sion­nés de l’o­céan, des délé­gués de l’UNOC et la com­mu­nau­té locale pour plai­der en faveur de poli­tiques marines qui placent les per­sonnes et la pla­nète au pre­mier plan.

Quand et où la Marche Bleue aura-t-elle lieu ?

• Date : same­di 7 juin

• Horaire : 17 h 00–19 h 00

• Point de départ : Promenade des Anglais, Plage de Lenval

• Point d’arrivée : Promenade des Anglais, Plage du Centenaire

Des images et des vidéos de la Marche Bleue seront mises en ligne ici le jour même et dif­fu­sées dans un com­mu­ni­qué de presse envoyé le jour même.

Pourquoi la Marche Bleue est-elle impor­tante ?

Les pres­sions humaines sur l’o­céan ne cessent de croître, qu’il s’a­gisse de la sur­pêche, de la pol­lu­tion, de l’ex­ploi­ta­tion minière en haute mer ou encore du chan­ge­ment cli­ma­tique rapide. Il est impé­ra­tif d’a­gir de manière concrète et déci­sive pour pas­ser d’une logique d’ex­ploi­ta­tion à une démarche de pro­tec­tion. C’est pour­quoi nous nous mobi­li­sons et mar­chons pour l’a­ve­nir de l’o­céan et, par exten­sion, pour celui de l’humanité.

Nous appe­lons les diri­geants mon­diaux à :

1. Adopter le prin­cipe de pro­tec­tion

2. Créer de véri­tables aires marines pro­té­gées et bien gérées

3. Accélérer la tran­si­tion vers une pêche à faible impact

4. Donner la prio­ri­té aux com­mu­nau­tés côtières

5. Mettre fin aux sub­ven­tions néfastes

6. Réduire les émis­sions de gaz à effet de serre

7. Combattre la pol­lu­tion plas­tique

8. Adopter un mora­toire juri­di­que­ment contrai­gnant sur l’ex­ploi­ta­tion minière en

eaux pro­fondes

9. Promouvoir la jus­tice bleue

Consultez le mani­feste com­plet de la Marche Bleue ici.

Qui orga­nise la Marche Bleue ?

La Marche Bleue est orga­ni­sée par une coa­li­tion d’organisations de la socié­té civile marine œuvrant aux niveaux euro­péen et natio­nal, sous la direc­tion de Seas At Risk. Tobias Troll (direc­teur des poli­tiques mari­times chez Seas At Risk), porte-parole de l’é­quipe d’or­ga­ni­sa­tion de la Marche Bleue, a décla­ré :

« L’océan est en crise, et notre ave­nir le sera aus­si si nous n’a­gis­sons pas. Du chan­ge­ment cli­ma­tique à la sur­pêche et à l’ex­ploi­ta­tion minière en eaux pro­fondes, les pres­sions humaines sur l’o­céan le poussent au bord du gouffre. C’est pour­quoi nous mani­fes­tons à Nice pen­dant la Conférence des Nations Unies sur les océans : pour exi­ger des enga­ge­ments auda­cieux et contrai­gnants de la part des diri­geants mon­diaux. La Marche Bleue est un appel à pas­ser de l’ex­ploi­ta­tion à la pro­tec­tion, car pro­té­ger l’o­céan, c’est pro­té­ger la vie elle-même.»

Plus d’in­for­ma­tions

Pour plus d’in­for­ma­tions sur la Marche Bleue, les enjeux abor­dés à l’UNOC ou pour

par­ler à un porte-parole, veuillez contac­ter Helen Willetts, direc­trice de la

com­mu­ni­ca­tion de Seas At Risk (hwilletts@seas-at-risk.org ou +32 (0) 489 77 26 94).

Des experts mari­times du monde entier se join­dront à la marche. Nous pou­vons

orga­ni­ser des inter­views, des cita­tions et des infor­ma­tions dans plu­sieurs langues pour réagir à la Marche Bleue et, plus géné­ra­le­ment, aux évé­ne­ments et déci­sions de l’UNOC.

Une boîte à outils pour les réseaux sociaux en anglais et en fran­çais, com­pre­nant des res­sources pour les réseaux sociaux et une vidéo pro­mo­tion­nelle, est dis­po­nible ici.

Pour plus d’in­for­ma­tions sur la par­ti­ci­pa­tion de Seas At Risk à l’UNOC, veuillez consul­ter notre page dédiée aux évé­ne­ments de l’UNOC.