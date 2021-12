Johnny Hallyday continue de nous accompagner

Debout Johnny Hallyday

Debout dans la cour d’é­cole

Quand on gran­dit avec les loups

Je n’ai jamais cour­bé le cou

Ni même tou­ché du front le sol

Si de ma vie j’ai écar­té

Tous ces per­dants au garde à vous

Oh, je me suis bat­tu pour mes idées

Mais per­sonne ne m’a vu à genoux

Oh, debout

J’aurais tou­jours vécu

Debout

Malgré les insultes

Et les coups

Sans tout com­prendre je l’a­voue

Mais j’ai tou­jours vécu debout

Et je le res­te­rai jus­qu’au bout

Debout

Bien sûr j’ai aimé l’a­mour

Je l’ai libé­ré de sa cage

Et j’ai gagné en dou­leur et en cou­rage

Oui j’ai aimé comme un sourd

Et chaque fois un peu plus grand

Mon cœur se lève et j’ou­blie tout

Je n’ai que le droit d’être vivant

Et d’être un homme avant tout

Oh, debout

J’aurais tou­jours vécu

Debout

Malgré les insultes

Et les coups

Sans tout com­prendre je l’a­voue

Mais j’ai tou­jours vécu debout

Et je le res­te­rai jus­qu’au bout

Debout

Debout dans la cour d’é­cole

J’ai gran­dit avec les loups

J’en ai gar­dé les marques au cou

Même si aujourd’­hui j’en rigole

Quand on a plus rien à prou­ver

Peu importe qui est der­rière vous

Une seule per­sonne m’a aimé

Et c’est pour elle que je suis resté

Debout, debout

J’aurais tou­jours vécu

Debout

Malgré les insultes

Et les coups

Sans tout com­prendre je l’a­voue

Mais j’ai tou­jours vécu debout

Et je le res­te­rai jus­qu’au bout

Debout

Debout

Sans tout com­prendre je l’a­voue

Mais j’ai tou­jours vécu debout

Et je le res­te­rai jus­qu’au bout

Debout

Jusqu’au bout

Oui debout

Debout

Debout

Paroliers : Didier Golemanas/​Lionel Florence/​Pascal Obispo