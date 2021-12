Ma semaine d’observation de l’info (5 décembre 2021)

Ces délires ont pour ori­gine Rokhaya Diallo, qui estime que l’entrée de Joséphine Baker au Panthéon « n’efface pas le racisme omni­pré­sent en France ». Dans le même article publié par le Washington Post, elle déplore éga­le­ment que la chan­teuse « ait tou­jours expri­mé sa gra­ti­tude à la France ».

Par contre, elle ne se pro­nonce pas sur le fait que l’ar­tiste, bisexuelle reven­di­quée, ait reje­té un de ses fils adop­tifs homo­sexuel, de peur qu’il ne conta­mine ses frères…

Mystères et logique du wokisme…

Fermez le ban !

Mercredi 1er décembre 2021

Du verre et de l’a­cier pour les éco­los bor­de­lais, qui ont déci­dé de ne plus ins­tal­ler de véri­table sapin de Noël, place Pey-Berland, bien plan­té devant la cathé­drale, comme un défi à l’art au cours du temps. En sep­tembre 2020, le maire vert nou­vel­le­ment élu, Pierre Hurmic avait annon­cé : « Nous ne met­trons pas d’arbres morts sur les places de la ville. Je garde le sou­ve­nir de cet arbre mort qu’on fai­sait venir tous les ans… Ce n’est pas du tout notre concep­tion de la végé­ta­li­sa­tion. »

Ainsi soit-il ! Le verre et l’a­cier, maté­riaux qui ne sont pas vrai­ment natu­rels rem­pla­ce­ront la ver­dure végé­tale, c’est sa concep­tion pour les futurs espaces natu­rels cita­dins ? Il a beau nous racon­ter que tout est recy­clable, l’es­thé­tique y est lar­ge­ment per­dante, d’au­tant que le bois est au moins aus­si recy­clable que le verre et l’a­cier, sans la néces­si­té d’o­pé­ra­tion indus­trielle. Quant au prix… il est tou­jours incon­nu !

Mais quand l’i­déo­lo­gie rem­place le bon sens…

Jeudi 2 décembre 2021

C’est plié en deux chez LR : Éric Ciotti et Valérie Pécresse se dis­pu­te­ront la place unique pour être can­di­dat à l’é­lec­tion pré­si­den­tielle.

C’est plié en quatre pour ceux qui sou­te­naient la morgue de Xavier Bertrand, domi­na­teur et sûr de lui, qui se voyait déjà en haut de l’af­fiche. Lors du der­nier débat, il n’a jamais regar­dé les deux jour­na­listes, ne quit­tant pas la camé­ra qui lui était allouée, d’un air de dire : « Voyez comme je suis beau, comme je suis le meilleur ». Les élec­teurs LR n’ont pas été de cet avis puis­qu’ils lui ont attri­bué la qua­trième et avant der­nière place du clas­se­ment, un score sans appel qui ramène le baron des Hauts de France dans ses cordes.

La pre­mière réac­tion du franc-maçon du nord a été d’af­fir­mer haut et fort qu’il ne sou­tien­drait pas Ciotti mais Pécresse au second tour. Les élec­teurs lui ont lar­ge­ment repro­ché son va et vient « hors et en » LR, ain­si que les 46 500 lits d’hô­pi­taux trans­for­més en ambu­la­toires lors­qu’il était ministre de la Santé, et qui font cruel­le­ment défaut aujourd’­hui.

On parie que d’i­ci peu, on va le voir quit­ter LR pour rejoindre Estrosi, Muselier et les autres lèche-bottes macro­nistes auprès d’Édouard Philippe ?

Résultats com­plets : Éric Ciotti 25,59%, Valérie Pécresse 25%, Michel Barnier 23,93%, Xavier Bertrand 22,36% et Philippe Juvin 3,13%.

Vendredi 3 décembre 2021

En avril der­nier, la déli­bé­ra­tion n°28 du Conseil dépar­te­men­tal, auto­ri­sait le ver­se­ment de 2 000 euros à l’as­so­cia­tion cultu­relle « Les Amis de la Roya ».

À l’heure où, entre la France et la Grande Bretagne, on s’é­charpe pour savoir que faire des immi­grés clan­des­tins qui occupent Calais avec l’es­poir de tra­ver­ser la Manche, plu­sieurs solu­tions par­laient de cou­per d’a­bord le robi­net d’en­trée au niveau de la fron­tière ita­lienne.

Et notam­ment avec la val­lée de la Roya, fief de Cédric Herrou, pas­seur notoire, déco­ré pour ses actions illi­cites, ce qui est un comble.

Subventionner ain­si ceux qui ont orga­ni­sé sans crainte ni honte un « fes­ti­val Passeurs d’hu­ma­ni­té » sur six jours est donc vrai­ment mal­ve­nu en ces temps de ten­sion en Europe (lire Les macro­nistes invé­té­rés de la val­lée de la Roya du 9 juillet 2019). Cette asso­cia­tion qui milite pour qu’il n’y ait pas de délit de soli­da­ri­té et par­ti­cipe aux États géné­raux pour des alter­na­tives aux poli­tiques migra­toires, devrait être dis­soute et inter­dite, au lieu d’être sub­ven­tion­née.

Mais il est plus facile de dis­soudre « Génération Identitaire » qui elle, défen­dait au moins nos fron­tières contre l’in­va­sion migra­toire. À noter que le conseiller régio­nal Philippe Vardon, bien seul, a écrit au pré­sident du Conseil dépar­te­men­tal pour lui signi­fier son indignation.

Samedi 4 décembre 2021