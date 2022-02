Marion Sigaut : les Jésuites, anges ou démons ?

Il ne se passe pas une semaine sans qu’une nou­velle révé­la­tion soit faite sur l’identité des véri­tables maîtres du monde, la source de tous nos maux, les authen­tiques monstres qui dirigent en secret le gigan­tesque com­plot contre Dieu et les hommes qu’on appelle, le Nouvel Ordre mon­dial.

La haine et l’ignorance ne sont pas bonnes conseillères pour faire avan­cer la véri­té.

La véri­té c’est que, depuis leur nais­sance, les jésuites ont atti­ré la haine de tous les enne­mis de l’Église et de l’absolutisme royal, et que cette haine ne s’est jamais démentie.