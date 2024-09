Les Français attachés à leurs terroirs

Sondage :

Les accents préférés des Français en 2024

Les équipes de Preply, pla­te­forme d’apprentissage de langues en ligne, ont eu la bonne idée de deman­der aux Français leur accent natio­nal favo­ri. À tra­vers un son­dage mené auprès de 1 500 per­sonnes dans toute la France, nous avons décou­vert qu’un accent se démarque clai­re­ment. Mais duquel s’agit-il ?

Les lin­guistes estiment qu’il existe des mil­liers d’ac­cents dis­tincts à tra­vers le monde. Par exemple, rien qu’en anglais, il y a des cen­taines d’ac­cents répar­tis à tra­vers dif­fé­rents pays et régions. En fran­çais, on trouve des accents variés non seule­ment en France, mais aus­si dans d’autres pays fran­co­phones comme le Canada, la Belgique, la Suisse, et plu­sieurs pays africains.

Chaque langue majeure a ain­si une mul­ti­tude d’ac­cents influen­cés par des fac­teurs géo­gra­phiques, his­to­riques et sociaux.

Normand, Basque, Breton ? Le plus bel accent est…

Avec 42 % des suf­frages, c’est l’accent du sud qui gagne le cœur des Français ! Qu’il vienne de Marseille, de Toulouse ou de Provence, ses sono­ri­tés chan­tantes, vivantes et sa bon­ho­mie en font défi­ni­ti­ve­ment l’accent le plus appré­cié, et le plus popu­laire ! Plus loin, et un peu plus à l’ouest cette fois, l’accent basque (27 %) arrive en deuxième posi­tion, confir­mant encore la supré­ma­tie des accents enso­leillés sur le territoire.

Étonnant (ou pas), 12 % des Français inter­ro­gés consi­dèrent néan­moins qu’aucun accent n’est « beau », et 10 % d’entre eux estiment que l’accent pari­sien est le plus agréable et déli­cat. Avec 8 %, l’accent bre­ton peine à convaincre mais… reste devant l’accent nor­mand (6 %), qui finit en der­nière posi­tion, ex-aequo avec l’accent lyonnais.

Les accents et la France : une longue histoire !

Les accents en France sont le reflet de la richesse et de la diver­si­té cultu­relle du pays, chaque région ayant déve­lop­pé ses propres par­ti­cu­la­ri­tés lin­guis­tiques au fil des siècles.

Les ori­gines de ces accents remontent sou­vent à des influences his­to­riques, comme les inva­sions, les migra­tions et les échanges com­mer­ciaux. Par exemple, l’ac­cent alsa­cien est tein­té d’in­fluen­ces­ger­ma­niques, tan­dis que l’ac­cent bre­ton porte des traces de la langue cel­tique. Les accents jouent un rôle cru­cial dans l’i­den­ti­té régio­nale, per­met­tant aux habi­tants de chaque région de se dis­tin­guer et de pré­ser­ver leur patri­moine linguistique.

Il en va de même dans le reste du monde où les accents les plus connus sont, bien sûr, l'accent anglais bri­tan­nique ou l'accent amé­ri­cain. Mais de nom­breux autres viennent enri­chir les sono­ri­tés des langues, com­plexi­fiant leurs usages, tout en en disant beau­coup de nos ori­gines et de notre his­toire !

Méthodologie

Nous avons deman­dé à 1 500 Français issus des plus grandes villes de France, via l’institut de son­dage Censuswide, de répondre à la ques­tion sui­vante : Quels sont vos accents pré­fé­rés ? Les résul­tats ont ensuite été com­pi­lés, et rédi­gés par nos équipes.