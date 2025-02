Brigitte Macron acculée

Le couple présidentiel est acculé dans les cordes

Il menace la jour­na­liste amé­ri­caine qui s’en amuse. Les assi­gna­tions de l’Élysée sont contre-pro­duc­tives et démontrent bien l’ab­sence de preuves du nar­ra­tif offi­ciel. Candace Owens se joue de ces assi­gna­tions et la conforte au contraire dans sa quête de véri­té.

Le gou­ver­ne­ment lance aus­si des attaques infor­ma­tiques mas­sives pour blo­quer la dif­fu­sion de la vidéo, mais il a fort à faire, et cela n’a pas grand effet si ce n’est un peu de retard dans la dif­fu­sion des pre­miers épi­sodes.

Il en appelle en catas­trophe à tous les relais média­tiques qui ont recours aux recettes sur­an­nées et rabâ­chées depuis 30 ans : c’est « l’ex­trême droite ».