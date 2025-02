Affaire Trogneux : le barrage cède

Cette vidéo est acces­sible sur YouTube, ce qui est un peu sur­pre­nant. Ce qui montre bien que les temps changent.

La tra­duc­tion est auto­ma­tique et pré­sente des erreurs, notam­ment sur les noms propres, à se deman­der si cela n’est pas fait à dessein.

Regardez la bien jus­qu’au bout. Certaines révé­la­tions avaient déjà fait l’ob­jet d’un article dans nos colonnes, c’est le cas de :

• le pro­jet d’é­ri­ger un phal­lus sur le toit de Notre-Dame(3)

• l’hor­rible spec­tacle sata­niste(4) de la céré­mo­nie d’ou­ver­ture des Jeux Olympiques de Paris(5)

• l’im­pu­ni­té du pré­da­teur pédo­phile et inces­tueux, Olivier Duhamel(6).

Mais nous appre­nons que Macron a déli­bé­ré­ment choi­si de faire figu­rer sur la pho­to­gra­phie offi­cielle du pré­sident de la répu­blique le livre d’André Gide qui relate par le menu ses aven­tures pédé­rastes en Algérie. La presse fran­çaise est tou­jours res­tée très dis­crète sur ce sujet.

Nous igno­rions éga­le­ment que Brigitte Macron avait com­man­dé un tapis à une véri­table pré­da­teur pédo­phile, tapis qui a été reti­ré depuis.

Saluons le cou­rage de cette jour­na­liste amé­ri­caine qui couvre de honte toute l’é­lite diri­geante fran­çaise. Sa lâche­té ignoble, sa com­pli­ci­té avec un Pouvoir per­vers qui gou­verne par le men­songe, ridi­cu­lisent notre pays aux yeux du monde entier.

Bien heu­reu­se­ment une page se tourne. La vieille garde — the old world — s’é­croule, même si elle tente de faire de la France un bas­tion de résis­tance(7) pour pré­ser­ver ses pri­vi­lèges et ses orgies.

Candace Owens n’a lan­cé que son pre­mier mis­sile. Attendons le sui­vant. Bien enten­du nous vous pré­vien­drons car il est de notre devoir d’éveiller les consciences.