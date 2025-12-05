Aucun commentaire

Communiqué de l’Alliance Écologique et Sociale 06 :
|Nice, jeudi 4 décembre 2025
Le mardi 9 décembre prochain à partir de 19h30, aura lieu une projection du documentaire d’Olivier Eschapasse (15 mn), suivie d’un débat animé par des experts santé et environnement autour de l’extension de l’aéroport de Nice et de la nouvelle procédure judiciaire lancée contre son permis de construire.
En effet, le 18 novembre dernier, un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État a été déposé par un citoyen niçois contre l’extension de l’aéroport.
Une soirée pour s’informer et poser vos questions, en savoir plus sur les conséquences sur notre vie quotidienne d’un trafic aérien en croissance permanente.
Pollution de l’air, nuisances sonores, surtourisme, comment les citoyen-nes peuvent-ils continuer à s’opposer à ce projet dangereux pour notre territoire et notre futur ?
9 décembre de 19h30 à 21h
Salle Laure Écard – 50 bd St Roch à Nice (ligne T1 arrêt St Roch)
Inscription (entrée gratuite) ici
