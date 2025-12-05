Aucun commentaire

Nice, jeu­di 4 décembre 2025

Le mar­di 9 décembre pro­chain à par­tir de 19h30, aura lieu une pro­jec­tion du docu­men­taire d’Olivier Eschapasse (15 mn), sui­vie d’un débat ani­mé par des experts san­té et envi­ron­ne­ment autour de l’ex­ten­sion de l’aé­ro­port de Nice et de la nou­velle pro­cé­dure judi­ciaire lan­cée contre son per­mis de construire.

En effet, le 18 novembre der­nier, un pour­voi en cas­sa­tion devant le Conseil d’État a été dépo­sé par un citoyen niçois contre l’ex­ten­sion de l’aéroport.

Une soi­rée pour s’in­for­mer et poser vos ques­tions, en savoir plus sur les consé­quences sur notre vie quo­ti­dienne d’un tra­fic aérien en crois­sance permanente.

Pollution de l’air, nui­sances sonores, sur­tou­risme, com­ment les citoyen-nes peuvent-ils conti­nuer à s’op­po­ser à ce pro­jet dan­ge­reux pour notre ter­ri­toire et notre futur ?

9 décembre de 19h30 à 21h

Salle Laure Écard – 50 bd St Roch à Nice (ligne T1 arrêt St Roch)

Inscription (entrée gra­tuite) ici