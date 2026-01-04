En 2026, on continue !
Nous continuerons en 2026 à éveiller les esprits !
L’enlèvement de Nicolas Maduro, président en exercice du Venezuela par les Forces Spéciales américaines, sidère le monde, au sens premier du verbe(1).
Nice Provence Info n’a jamais cru aux discours pacifistes de Donald Trump comme Pierre-Émile Blairon nous l’expliquait encore le 30 novembre dernier : Trump veut-il vraiment en finir avec la guerre en Ukraine ?
Ce rapt d’un chef d’État souverain pose de nombreuses questions auxquelles nous nous emploierons à apporter un éclairage libre et pertinent, ne serait-ce que le déroulé hollywoodien de toute cette intervention.
Sachez d’ores et déjà qu’il ne s’agit nullement de démocratie et de lutte contre la drogue. C’est un nouveau bobard des États-Unis comme d’autres avant celui-ci. Il s’agit une fois encore de dollars.
Toutes les guerres américaines — ou de l’OTAN — n’ont pas empêché le déclin des États-Unis.
Et cette fois-ci ?
Que va t‑il se passer au delà des jérémiades tant entendues et attendues : « Atteinte intolérable au droit international »… Oui, et alors ?
Alors… nous poursuivrons opiniâtrement en 2026 notre œuvre d’Éveil des consciences
… comme nous le faisons depuis 2014.
Nice Provence Info élargit chaque année son audience et dépasse dorénavant les 20 000 pages vues par jour, ce qui nous indique que nous avons dépassé 7 millions de pages vues au cours de l’année 2025(2). Cela en fait des esprits qui s’éveillent chaque jour à la lecture de nos analyses.
Chaque jour une nouvelle étoile scintille au firmament et peu à peu le ciel s’illuminera.
Continuez de nous soutenir :
• en nous lisant,
• en commentant nos articles,
• en vous abonnant à notre lettre hebdomadaire, et
• en demandant à vos amis ou proches de s’abonner aussi, et pourquoi pas aussi…
• en faisant un don comme certains d’entre vous le font.
Alors en 2026… on continue.
Sidérer vient de de sidus, « astre », et veut dire « être frappé par un astre » car on croyait que les étoiles pouvaient frapper les humains, dans une connotation maléfique, d’où l’idée de stupeur ou de paralysie.
Selon les données fournies par notre hébergeur.
Les bruits courent que ce serait les militaires vénézuéliens (cadres) qui auraient livré aux américains à l’aéroport de Caracas le président Maduro et son épouse. C “est pour cela qu’il n’y a eu aucune riposte à la fausse attaque américaine, aucun blessé ni tué !!! Bien entendu la prime de 50 millions de dollars a été payée !