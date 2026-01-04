Nous continuerons en 2026 à éveiller les esprits !

L’enlèvement de Nicolas Maduro, pré­sident en exer­cice du Venezuela par les Forces Spéciales amé­ri­caines, sidère le monde, au sens pre­mier du verbe(1).

Nice Provence Info n’a jamais cru aux dis­cours paci­fistes de Donald Trump comme Pierre-Émile Blairon nous l’ex­pli­quait encore le 30 novembre der­nier : Trump veut-il vrai­ment en finir avec la guerre en Ukraine ?

Ce rapt d’un chef d’État sou­ve­rain pose de nom­breuses ques­tions aux­quelles nous nous emploie­rons à appor­ter un éclai­rage libre et per­ti­nent, ne serait-ce que le dérou­lé hol­ly­woo­dien de toute cette intervention.

Sachez d’ores et déjà qu’il ne s’a­git nul­le­ment de démo­cra­tie et de lutte contre la drogue. C’est un nou­veau bobard des États-Unis comme d’autres avant celui-ci. Il s’a­git une fois encore de dollars.

Toutes les guerres amé­ri­caines — ou de l’OTAN — n’ont pas empê­ché le déclin des États-Unis.

Et cette fois-ci ?

Que va t‑il se pas­ser au delà des jéré­miades tant enten­dues et atten­dues : « Atteinte into­lé­rable au droit inter­na­tio­nal »… Oui, et alors ?

Alors… nous poursuivrons opiniâtrement en 2026 notre œuvre d’Éveil des consciences

… comme nous le fai­sons depuis 2014.

Nice Provence Info élar­git chaque année son audience et dépasse doré­na­vant les 20 000 pages vues par jour, ce qui nous indique que nous avons dépas­sé 7 mil­lions de pages vues au cours de l’an­née 2025(2). Cela en fait des esprits qui s’é­veillent chaque jour à la lec­ture de nos analyses.

Chaque jour une nou­velle étoile scin­tille au fir­ma­ment et peu à peu le ciel s’illuminera.

Continuez de nous soutenir :

• en nous lisant,

• en com­men­tant nos articles,

• en vous abon­nant à notre lettre heb­do­ma­daire, et

• en deman­dant à vos amis ou proches de s’a­bon­ner aus­si, et pour­quoi pas aussi…

• en fai­sant un don comme cer­tains d’entre vous le font.

Alors en 2026… on continue.