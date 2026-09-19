Remèdes écartés : le dioxyde de chlore ou CDS
L’éveil des consciences passe par la connaissance des remèdes écartés par les lobbies pharmaceutiques. Mieux les connaître vous apportera une meilleure santé
• physique : des remèdes éprouvés et bon marché, quand on arrive à les trouver,
et
• morale en comprenant mieux les mécanismes qui régissent nos sociétés.
Chaque semaine Nice Provence Info vous présentera un remède « écarté ». Pour ouvrir cette série :
le dioxyde de chlore, ou CDS.
Nous allons aborder pendant quelques semaines un thème qui compte au plus haut point, la santé, notre santé personnelle. Chaque thème sera une ébauche, que vous pourrez ou qu’il serait utile d’approfondir à votre envie. Sans recherche personnelle, l’utilisation de ces molécules ne sera pas efficiente.
Ce qui rattache tous ces produits est un coût faible pour une efficacité reconnue, donc pas assez rentable dans notre monde actuel régi par la finance, et par suite combattu, dénigré, retiré puis ignoré par la doxa. La santé peu chère n’intéresse personne, par contre, les médicaments représentent un marché chiffré en milliards concentré en peu de mains.
Qu’est- que le CDS ? C’est une solution aqueuse contenant du dioxyde de chlore (ClO2).
En 1881, un Anglais Sir Humphry Davy isole ce gaz pour la première fois en versant de l’acide sulfurique sur du chlorate de potassium. Il met en évidence son puissant pouvoir oxydant, puis présente la complexité de son utilisation et les risques liés à sa manipulation. Peu à peu, les chimistes remplacent les réactifs initiaux par du chlorate de sodium et de l’acide chlorhydrique pour optimiser la production.
CDS signifie Chlorine Dioxide Solution (solution de dioxyde de chlore). C’est simplement du dioxyde de chlore (ClO₂) déjà dissous dans de l’eau.
Le dioxyde de chlore est un gaz oxydant (formule ClO₂). À l’état pur, il est instable, donc on l’utilise sous forme de solution aqueuse : c’est le CDS, parfois aussi appelé CDL (en allemand Chlordioxidlösung)
Un siècle plus tard, l’industrie papetière emploie le dioxyde de chlore comme agent de blanchiment pour la pâte à papier. Cette procédure permet d’obtenir du papier blanc de haute qualité tout en conservant la résistance des fibres.
Puis, il sera utilisé pour la potabilisation de l’eau et les assainissements des réseaux de distribution. Son pouvoir désinfectant est plus élevé que le chlore sur les sous-produits halogénés nocifs, les virus, les bactéries et les biofilms.
Aujourd’hui, il est toujours utilisé dans les secteurs évoqués précédemment, mais aussi en agro-alimentaire, dans l’industrie pour le nettoyage et la désinfection de toutes surfaces ou outillages.
Beaucoup confondent le dioxyde de chlore avec l’eau de Javel, mais ce sont deux molécules chimiques différentes. La composition chimique de l’eau de Javel est NaClO à base d’hypochlorite de sodium.
Alors quel rapport avec la santé ?
Un Allemand Andreas Ludwig Kalcker, directeur d’un laboratoire de recherche en Suisse, docteur de biophysique, a beaucoup travaillé et publié sur les propriétés et utilités du CDS pour le maintien de la santé.
Selon lui, le CDS est un agent désinfectant et oxydant dans le corps humain. Il est utilisé pour nettoyer ou oxyder certains composés indésirables. Il assure qu’il est antibactérien, antiviral, antifongique, antiparasitaire et oxydant.
Le dioxyde de chlore, est très réactif, il est donc capable d’éliminer les agents pathogènes présents dans l’eau par un processus appelé oxydation.
Ce processus chimique facilite la combustion parce qu’il ajoute de l’oxygène à toutes les cellules. S’il est bu, le dioxyde de chlore réagit rapidement aux agents pathogènes acides, libérant de l’oxygène et formant des ions chlorite qui se transforment ensuite en ions chlorure, ou sel commun qui sont éliminés naturellement par le corps. Outre sa capacité à apporter de l’oxygène aux cellules, le CDS renforce le système immunitaire.
La liste d’emplois du CDS est extrêmement variée, des guérisons ou améliorations ont été rapportées pour :
Dengue ● Dépression ● Diarrhée ● Différents types de paralysies ● Divers problèmes de peau ● Diverticulite ● Douleurs abdominales ● Douleurs articulaires ● Douleurs aux jambes ● Douleurs de la mâchoire ● Douleurs lymphatiques ● Douleurs musculaires ● Ecchymoses ● Écoulement nasal ● Eczéma ● Élimination des bactéries ● Emphysème ● Empoisonnement ● Endocardite ● Epstein-Barr ● Éruptions ● Excès de sueur ● Faiblesse ● Fibromyalgie ● Fièvre ● Flegme ● Gangrène ● Goutte ● Grippe ● Halitose ● Hépatite B ● Hépatite C ● Herpès ● Herpès génital ● etc
Il peut être pris de multiples façons, par voie orale, en application sur la peau, pour les lavements, etc.
À chacun d’effectuer sa propre expérience, mais comme disait une publicité ancienne, l’essayer, c’est l’adopter.
La semaine prochaine, nous aborderons l’utilisation de l’huile de térébenthine.
Bernard CHRISTIAN
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