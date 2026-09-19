Remèdes écartés : le dioxyde de chlore ou CDS

Nous allons abor­der pen­dant quelques semaines un thème qui compte au plus haut point, la san­té, notre san­té per­son­nelle. Chaque thème sera une ébauche, que vous pour­rez ou qu’il serait utile d’approfondir à votre envie. Sans recherche per­son­nelle, l’utilisation de ces molé­cules ne sera pas efficiente.

Ce qui rat­tache tous ces pro­duits est un coût faible pour une effi­ca­ci­té recon­nue, donc pas assez ren­table dans notre monde actuel régi par la finance, et par suite com­bat­tu, déni­gré, reti­ré puis igno­ré par la doxa. La san­té peu chère n’intéresse per­sonne, par contre, les médi­ca­ments repré­sentent un mar­ché chif­fré en mil­liards concen­tré en peu de mains.

Qu’est- que le CDS ? C’est une solution aqueuse contenant du dioxyde de chlore (ClO2).

En 1881, un Anglais Sir Humphry Davy isole ce gaz pour la pre­mière fois en ver­sant de l’a­cide sul­fu­rique sur du chlo­rate de potas­sium. Il met en évi­dence son puis­sant pou­voir oxy­dant, puis pré­sente la com­plexi­té de son uti­li­sa­tion et les risques liés à sa mani­pu­la­tion. Peu à peu, les chi­mistes rem­placent les réac­tifs ini­tiaux par du chlo­rate de sodium et de l’a­cide chlor­hy­drique pour opti­mi­ser la production.

CDS signi­fie Chlorine Dioxide Solution (solu­tion de dioxyde de chlore). C’est sim­ple­ment du dioxyde de chlore (ClO₂) déjà dis­sous dans de l’eau.

Le dioxyde de chlore est un gaz oxy­dant (for­mule ClO₂). À l’état pur, il est instable, donc on l’utilise sous forme de solu­tion aqueuse : c’est le CDS, par­fois aus­si appe­lé CDL (en alle­mand Chlordioxidlösung)

Un siècle plus tard, l’industrie pape­tière emploie le dioxyde de chlore comme agent de blan­chi­ment pour la pâte à papier. Cette pro­cé­dure per­met d’ob­te­nir du papier blanc de haute qua­li­té tout en conser­vant la résis­tance des fibres.

Puis, il sera uti­li­sé pour la pota­bi­li­sa­tion de l’eau et les assai­nis­se­ments des réseaux de dis­tri­bu­tion. Son pou­voir dés­in­fec­tant est plus éle­vé que le chlore sur les sous-pro­duits halo­gé­nés nocifs, les virus, les bac­té­ries et les biofilms.

Aujourd’hui, il est tou­jours uti­li­sé dans les sec­teurs évo­qués pré­cé­dem­ment, mais aus­si en agro-ali­men­taire, dans l’industrie pour le net­toyage et la dés­in­fec­tion de toutes sur­faces ou outillages.

Beaucoup confondent le dioxyde de chlore avec l’eau de Javel, mais ce sont deux molé­cules chi­miques dif­fé­rentes. La com­po­si­tion chi­mique de l’eau de Javel est NaClO à base d’hypochlorite de sodium.

Alors quel rapport avec la santé ?

Un Allemand Andreas Ludwig Kalcker, direc­teur d’un labo­ra­toire de recherche en Suisse, doc­teur de bio­phy­sique, a beau­coup tra­vaillé et publié sur les pro­prié­tés et uti­li­tés du CDS pour le main­tien de la santé.

Selon lui, le CDS est un agent dés­in­fec­tant et oxy­dant dans le corps humain. Il est uti­li­sé pour net­toyer ou oxy­der cer­tains com­po­sés indé­si­rables. Il assure qu’il est anti­bac­té­rien, anti­vi­ral, anti­fon­gique, anti­pa­ra­si­taire et oxydant.

Le dioxyde de chlore, est très réac­tif, il est donc capable d’é­li­mi­ner les agents patho­gènes pré­sents dans l’eau par un pro­ces­sus appe­lé oxydation.

Ce pro­ces­sus chi­mique faci­lite la com­bus­tion parce qu’il ajoute de l’oxy­gène à toutes les cel­lules. S’il est bu, le dioxyde de chlore réagit rapi­de­ment aux agents patho­gènes acides, libé­rant de l’oxy­gène et for­mant des ions chlo­rite qui se trans­forment ensuite en ions chlo­rure, ou sel com­mun qui sont éli­mi­nés natu­rel­le­ment par le corps. Outre sa capa­ci­té à appor­ter de l’oxygène aux cel­lules, le CDS ren­force le sys­tème immunitaire.

La liste d’emplois du CDS est extrê­me­ment variée, des gué­ri­sons ou amé­lio­ra­tions ont été rap­por­tées pour :