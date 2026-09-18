Macron - Parce-que c_est notre projet

Macron met le paquet pour déclencher la guerre contre la Russie

par | 18 sep­tembre 2026 | Aucun com­men­taire

Le pro­jet cen­tral de Macron, celui que l’o­li­gar­chie l’a char­gé de mener à bien, c’est la guerre contre la Russie.
Tout le démontre pour qui sait se déta­cher du Prêt-à-Penser assé­né par les médias sub­ven­tion­nés.
Tout le monde peut cepen­dant lire dans nos colonnes : 

Caricature-OTAN-Europe-Ukraine

C’est dit : l’OTAN veut la guerre avec la Russie

15 novembre 2022

Jusqu’au ira la France dans cette esca­lade sui­ci­daire pour l’Europe ? 
Jean-Noel-Barrot-Rencontres-Economiques-Aix-en-Provence

Les men­songes de plus en plus gros de nos petits dirigeants

6 juillet 2025

« L’Europe doit être l’antidote de la bru­ta­li­sa­tion du monde. »
Macron-Lecointre-14-juillet-2019

Il faut déso­béir à Macron !

22 juin 2026

C’est lui qui nous le dit
Challenges-11-juin-2026-Guerre

L’oligarchie VEUT la guerre

14 juin 2026

L’oligarchie lance une nou­velle rapine en fomen­tant une vraie guerre

… et bien d’autres articles encore.

Son pro­jet, c’est la guerre !

Le Chef des Armées, Fabien Mandon, n’a pas réus­si à faire pas­ser le mes­sage lors­qu’il déclare d’un ton frêle et imma­ture, au congrés des maires de France en novembre 2025 : « Il faut accep­ter de perdre nos enfants. Si nous ne sommes pas prêts à cela, alors nous sommes en risque. » ajou­tant qu’il fal­lait se pré­pa­rer à « souf­frir éco­no­mi­que­ment »(1).

Macron envoie alors plus volon­tiers son acerbe ministre des Affaires Étrangères, Jean-Noël Barrot, pour faire ava­ler la pilule aux Français, fusse au prix de men­songes gro­tesques que plus per­sonne ne gobe. 

Avec Macron l’in­ver­ti, la diplo­ma­tie ce n’est plus la Paix, c’est la Guerre.
Pourtant le dic­tion­naire nous rap­pelle : Diplomatie : finesse, tact et pru­dence appor­tés dans la conduite d’une affaire, dans les rap­ports.
Avec Macron et sa bande d’in­ver­tis, c’est tout le contraire ! Avec ses méthodes, la France recule par­tout dans le monde.

Macron prend à pré­sent les choses en mains car nous nous appro­chons d’une crise grave sur les car­bu­rants. Il convoque à l’Élysée les chefs de par­ti pour qu’ils le suivent dans ses vel­léi­tés bellicistes :

Quel choix feront-ils ?
• Suivront-ils encore Macron et enga­ge­ront-ils la France dans la guerre ? Rappelons nous que c’est la France qui a décla­ré la guerre à l’Allemagne le 3 sep­tembre 1939 sui­vant en cela le Royaume-Uni. La France avait envoyé un ulti­ma­tum à l’Allemagne deman­dant le retrait des troupes alle­mandes de Pologne. Faute de réponse posi­tive, l’état de guerre a été noti­fié à Berlin. Le radi­cal-socia­liste Édouard Daladier l’a ensuite annon­cé aux Français.
ou bien :
• Écouteront-ils le Peuple — leurs élec­teurs — pour avan­cer vers une solu­tion pacifique ? 

L’Histoire se répè­te­ra t‑elle aujourd’hui ?

Lire : David Lisnard ferait mieux de s’occuper des maires du 21 novembre 2025 

Fermer

Aucun commentaire

Envoyer le commentaire

Votre adresse e‑mail ne sera pas publiée. Les champs obli­ga­toires sont indi­qués avec *