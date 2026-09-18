Macron met le paquet pour déclencher la guerre contre la Russie

Le Chef des Armées, Fabien Mandon, n’a pas réus­si à faire pas­ser le mes­sage lors­qu’il déclare d’un ton frêle et imma­ture, au congrés des maires de France en novembre 2025 : « Il faut accep­ter de perdre nos enfants. Si nous ne sommes pas prêts à cela, alors nous sommes en risque. » ajou­tant qu’il fal­lait se pré­pa­rer à « souf­frir éco­no­mi­que­ment »(1).

Macron envoie alors plus volon­tiers son acerbe ministre des Affaires Étrangères, Jean-Noël Barrot, pour faire ava­ler la pilule aux Français, fusse au prix de men­songes gro­tesques que plus per­sonne ne gobe.