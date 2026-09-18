Macron met le paquet pour déclencher la guerre contre la Russie
Le projet central de Macron, celui que l’oligarchie l’a chargé de mener à bien, c’est la guerre contre la Russie.
Tout le démontre pour qui sait se détacher du Prêt-à-Penser asséné par les médias subventionnés.
Tout le monde peut cependant lire dans nos colonnes :
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C’est dit : l’OTAN veut la guerre avec la Russie
15 novembre 2022
Jusqu’au ira la France dans cette escalade suicidaire pour l’Europe ?
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Les mensonges de plus en plus gros de nos petits dirigeants
6 juillet 2025
« L’Europe doit être l’antidote de la brutalisation du monde. »
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22 juin 2026
C’est lui qui nous le dit
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14 juin 2026
L’oligarchie lance une nouvelle rapine en fomentant une vraie guerre
… et bien d’autres articles encore.
Son projet, c’est la guerre !
Le Chef des Armées, Fabien Mandon, n’a pas réussi à faire passer le message lorsqu’il déclare d’un ton frêle et immature, au congrés des maires de France en novembre 2025 : « Il faut accepter de perdre nos enfants. Si nous ne sommes pas prêts à cela, alors nous sommes en risque. » ajoutant qu’il fallait se préparer à « souffrir économiquement »(1).
Macron envoie alors plus volontiers son acerbe ministre des Affaires Étrangères, Jean-Noël Barrot, pour faire avaler la pilule aux Français, fusse au prix de mensonges grotesques que plus personne ne gobe.
🇫🇷🙄🤣Le ravagé de l’Élysée, comme son gourou Emmanuel Macron.— 🕊️Myriam🕊️Sauvons L’humanité🕊️@CelebritesSM🕊 (@Resistance_SM) September 6, 2026
Le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot : eh bien alors, si la Russie est au fond du gouffre, pourquoi représente-t-elle une menace existentielle ?
Inversion accusatoire !
~https://t.co/qZroKleJM0… https://t.co/b1QqA75t1C
Avec Macron l’inverti, la diplomatie ce n’est plus la Paix, c’est la Guerre.
Pourtant le dictionnaire nous rappelle : Diplomatie : finesse, tact et prudence apportés dans la conduite d’une affaire, dans les rapports.
Avec Macron et sa bande d’invertis, c’est tout le contraire ! Avec ses méthodes, la France recule partout dans le monde.
Vladimir Putin puts Emmanuel Macron in his place #marechalneat https://t.co/PJhJOVajIK via @YouTube— Lili (@mag62120) September 13, 2026
Macron prend à présent les choses en mains car nous nous approchons d’une crise grave sur les carburants. Il convoque à l’Élysée les chefs de parti pour qu’ils le suivent dans ses velléités bellicistes :
Face à la dégradation de la situation internationale, j’ai réuni les chefs de parti représentés au Parlement pour faire le point. https://t.co/r7lO9fB6aL— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 18, 2026
Quel choix feront-ils ?
• Suivront-ils encore Macron et engageront-ils la France dans la guerre ? Rappelons nous que c’est la France qui a déclaré la guerre à l’Allemagne le 3 septembre 1939 suivant en cela le Royaume-Uni. La France avait envoyé un ultimatum à l’Allemagne demandant le retrait des troupes allemandes de Pologne. Faute de réponse positive, l’état de guerre a été notifié à Berlin. Le radical-socialiste Édouard Daladier l’a ensuite annoncé aux Français.
ou bien :
• Écouteront-ils le Peuple — leurs électeurs — pour avancer vers une solution pacifique ?
L’Histoire se répètera t‑elle aujourd’hui ?
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