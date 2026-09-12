Vous n’avez pas le monopole de la Résistance

Mon père, qui a fait toute la cam­pagne d’Italie (débar­que­ment à Monte Cassino) et de France (débar­que­ment à Saint-Tropez), plu­sieurs fois bles­sé, offi­cier de la Légion d’Honneur à titre mili­taire, me disait que les résis­tants étaient de plus en plus nom­breux au fur et à mesure que l’ar­mée d’Afrique libé­rait la France.

À ces résis­tants de la der­nière heure, il disait :

« Prenez vos armes, et venez avec nous jus­qu’en Allemagne ». Ceux-ci répli­quaient :

« Nous res­tons en France pour mener à bien la révo­lu­tion ! », et ils gar­daient leurs armes. En décembre 1944, De Gaulle se rend à Moscou et signe avec Staline un trai­té d’alliance et d’assistance mutuelle.

Maurice Thorez, qui a fait la guerre depuis son exil à Moscou en 1939, rentre en France fin novembre 1944, lorsque la guerre est finie. Il reçoit des consignes de Staline : trans­for­mer les uni­tés armées en orga­ni­sa­tion poli­tique, cacher les armes, et ne pas s’opposer au gou­ver­ne­ment.

Staline sou­tient donc De Gaulle sur le prin­cipe de l’autorité de l’État fran­çais et décou­rage une ten­ta­tive com­mu­niste de conser­ver une milice autonome.

Dans le pro­lon­ge­ment de cette démarche de pré­ser­ver la nation, Éric Ciotti a rai­son de gom­mer cer­tains cli­vages dépas­sés et d’ac­cep­ter la pro­po­si­tion de l’é­lu com­mu­niste Julien Picot d’ériger une sta­tue de Max Barel sur la place qui porte son nom(1).

C’était sans comp­ter sur la mau­vaise foi har­gneuse de mili­tants qui se déclarent « de gauche » et qui ne veulent pas de cette sta­tue au pré­texte qu’elle serait inau­gu­rée par un maire… nazi ! Ce qui serait — selon LFI — « incon­ve­nant, voire insul­tant parce-que cette sta­tue pour­rait être inau­gu­rée sous le man­dat d’un élu allié au RN », qu’elle pré­sente comme « l’héri­tier poli­tique des nazis res­pon­sables de la mort de son oncle. »(2)

Non ! La gauche n’a pas le mono­pole de la Résistance ! Loin s’en faut

Le comble, c’est LFI ! Ce mou­ve­ment ose don­ner des leçons de Résistance à tout le monde, alors qu’il n’a aucune filia­tion avec De Gaulle et la Résistance ! Pire : ses méthodes mili­tantes s’ap­pa­rentent aux méthodes nazies : extrême vio­lence ver­bale et phy­sique allant jus­qu’au lyn­chage, ban­nis­se­ment et éra­di­ca­tion de tout ce qui n’est pas conforme à son idéologie.

Fernand Jourdan