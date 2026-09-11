Les médias font semblant d’y croire

Pourquoi ? Parce-qu’ils ne veulent pas contrer la ver­sion offi­cielle des faits dic­tée par leur finan­ciers. Ceux-ci gèrent les révé­la­tions avec méthode :

• les lan­ceurs d’a­lerte ou les éveilleurs de consciences sont des com­plo­tistes, comme nous l’a­vons vu,

• si l’un d’eux devient trop gênant, il est éli­mi­né par empri­son­ne­ment au mieux, mais aus­si par assas­si­nat,

• ce qui consti­tue un excellent aver­tis­se­ment pour les autres,

et puis aus­si

• le men­songe a tou­jours eu une très forte rési­lience. Les fai­seurs d’o­pi­nion savent bien que, depuis la nuit des temps : « Audacter calum­niare, sem­per ali­quid hae­ret » « Calomniez har­di­ment, il en res­te­ra tou­jours quelque chose »(1)

Les men­songes les plus gros se suc­cèdent, par exemple, pour les plus gros :

• nar­ra­tif de la Deuxième Guerre Mondiale(2)

• Covid et « vac­ci­na­tion »,

• Ukraine,

• Brigitte Macron, etc.

le Pouvoir oli­gar­chique conti­nue le che­min qu’il s’est tracé.

Jusqu’à ce que…

… jus­qu’à ce que l’é­veil des consciences touche trop de monde pour conte­nir le Peuple, mal­gré tous les outils de coer­ci­tion dont dis­pose le Pouvoir. C’est exac­te­ment ce que nous vivons en ce moment.