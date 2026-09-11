11 septembre - Passeport saoudien

11 septembre : 25e anniversaire d’un des plus gros bobards de l’Histoire

11 sep­tembre 2026 | Aucun com­men­taire

En bons com­plo­tistes, nous n’a­vons jamais cru au bobard des 3 (oui, 3, 2+1) tours de New-York vic­times d’un atten­tat ter­ro­riste fomen­té par des isla­mistes. Sans même par­ler du Pentagone.

Quiconque dis­pose d’un peu de bon sens — mais aus­si de cou­rage — sait bien que le nar­ra­tif offi­ciel est faux.

Si vous ne l’a­vez pas encore fait, repor­tez vous à nos articles sur le sujet :
11 sep­tembre : le Politiquement Correct mis à mal du 11 sep­tembre 2019
11 sep­tembre 2001 : 20 ans après, le men­songe ne passe tou­jours pas du 11 sep­tembre 2021

Le mot « com­plo­tiste » est entré dans les dic­tion­naires au début des années 2010 (Petit Larousse, Petit Robert) avec une conno­ta­tion très péjo­ra­tive pour dis­cré­di­ter toute per­sonne qui met­tait en cause le nar­ra­tif offi­ciel sur cette mons­trueuse manipulation.

Petit Larousse (édi­tion 2017, pre­mière appa­ri­tion du mot) :
« Se dit de quelqu’un qui récuse la ver­sion com­mu­né­ment admise d’un évé­ne­ment et cherche à démon­trer que celui-ci résulte d’un com­plot fomen­té par une mino­ri­té active. »

Le Petit Robert :
« Défenseur d’une théo­rie du com­plot. »
Comprenez : le com­plot est une théo­rie

Cette mani­pu­la­tion séman­tique n’a pas vrai­ment fonc­tion­né puisque de nom­breuses per­son­na­li­tés reven­diquent à pré­sent leur approche com­plo­tiste mal­gré la Police de la Pensée.

Les médias font semblant d’y croire

Pourquoi ? Parce-qu’ils ne veulent pas contrer la ver­sion offi­cielle des faits dic­tée par leur finan­ciers. Ceux-ci gèrent les révé­la­tions avec méthode :
• les lan­ceurs d’a­lerte ou les éveilleurs de consciences sont des com­plo­tistes, comme nous l’a­vons vu,
• si l’un d’eux devient trop gênant, il est éli­mi­né par empri­son­ne­ment au mieux, mais aus­si par assas­si­nat,
• ce qui consti­tue un excellent aver­tis­se­ment pour les autres,
et puis aus­si
• le men­songe a tou­jours eu une très forte rési­lience. Les fai­seurs d’o­pi­nion savent bien que, depuis la nuit des temps : « Audacter calum­niare, sem­per ali­quid hae­ret » « Calomniez har­di­ment, il en res­te­ra tou­jours quelque chose »(1)

Les men­songes les plus gros se suc­cèdent, par exemple, pour les plus gros :
• nar­ra­tif de la Deuxième Guerre Mondiale(2)
• Covid et « vac­ci­na­tion »,
• Ukraine,
• Brigitte Macron, etc.
le Pouvoir oli­gar­chique conti­nue le che­min qu’il s’est tracé.

Chiens aboient - Caravane passe

Jusqu’à ce que…

… jus­qu’à ce que l’é­veil des consciences touche trop de monde pour conte­nir le Peuple, mal­gré tous les outils de coer­ci­tion dont dis­pose le Pouvoir. C’est exac­te­ment ce que nous vivons en ce moment.

Coupe pleine

[NDLR] Notre illus­tra­tion à la une : le pas­se­port du pilote de l’a­vion trou­vé dans les cendres en contre-bas d’une des tours dans les­quelles tout a été pul­vé­ri­sé : métal, béton, vitres.

Cet adage vient de Plutarque (vers 46–125 ap. J.-C.), auteur grec de l’époque impé­riale romaine. Dans son trai­té Comment dis­tin­guer le flat­teur de l’ami, il raconte qu’un cer­tain Médios, flat­teur d’Alexandre le Grand, conseillait de calom­nier har­di­ment, car même si la bles­sure gué­rit, la cica­trice de la calom­nie reste.

Francis Bacon, phi­lo­sophe anglais du XVIIe siècle Bacon reprend cette for­mule et la pré­sente comme un pro­verbe déjà connu (De digni­tate et aug­men­tis scien­tia­rum, 1623).

C’est Beaumarchais qui la fera connaître en France dans Le Barbier de Séville (1775). Il fait dire à Basile :
« Calomniez, calom­niez, il en res­te­ra tou­jours quelque chose. »
C’est cette ver­sion de Beaumarchais qui est deve­nue proverbiale.

Voltaire à son tour la repren­dra (1736) où il écrit :
« Il faut men­tir comme un diable […] Mentez, mes amis, men­tez… »

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C’est exact­ment ce qu’il s’est pas­sé avec les accords de Minsk : Hollande et Merkel : res­pon­sables de la guerre en Ukraine du 13 décembre 2022

François Hollande - Angela Merkel - 2015

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