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À ce niveau-là, c’est de la haine ou de la bêtise ? 🤔

par | 6 sep­tembre 2026 | 2 Commentaires 

Nous ana­ly­sons régu­liè­re­ment dans nos colonnes com­ment la haine est deve­nue un mode opé­ra­toire per­ma­nent de nos diri­geants :
La fabrique de la haine 27 jan­vier 2022.
Pourquoi tant de haine ? Parce-que ! du 18 février 2026.
Nous voi­ci à pré­sent bien ser­vis à Nice avec l’é­pi­sode « sta­tue de Max Barel ».

Nous écri­vions le 18 mai 2026 : Éric Ciotti, vision­naire, brise les cli­vages, car il avait sous­crit — à la demande de son conseiller muni­ci­pal com­mu­niste Julien Picot — à l’é­rec­tion d’une sta­tue de Max Barel sur la place qui porte son nom à Nice. Nous trou­vions que c’é­tait une bonne idée qui bous­cu­lait les cli­vages poli­tiques orches­trés dans les loges pari­siennes : « Un geste qui dérange les appa­reils poli­tiques ».

Nous ne croyions pas si bien dire : Max Barel, neveu homo­nyme de Max Barel, s’est expri­mé lors d’une céré­mo­nie orga­ni­sée par LFI et Alternative com­mu­niste. Il s’op­pose à ce pro­jet au pré­texte qu’il le juge « incon­ve­nant, voire insul­tant parce-que cette sta­tue pour­rait être inau­gu­rée sous le man­dat d’un élu allié au RN, qu’il pré­sente comme l’héritier poli­tique des nazis res­pon­sables de la mort de son oncle. » On connait la musique.

Tout cela est grotesque, à l’image de notre vie politique

Tout d’a­bord ce mon­sieur s’ar­roge le pri­vi­lège de s’ex­pri­mer au nom de la « famille Barel »
… alors que les propres enfants du héros résis­tants, Jean et Arlette Barel, n’ont ni confir­mé ni démen­ti publi­que­ment cette posi­tion.
De quel droit ce neveu s’ar­roge t‑il le droit de s’ex­pri­mer au nom de la famille ?

Ce mon­sieur s’ar­roge le pri­vi­lège de s’ex­pri­mer au nom des Niçois
… qui ont lar­ge­ment élu Éric Ciotti est son équipe
• ouverte : le maire ras­semble une majo­ri­té de sen­si­bi­li­tés unie pour ser­vir Nice
• et dyna­mique : la preuve est en avec les arrêts immé­diats de tous les pri­vi­lèges et passe-droit de la muni­ci­pa­li­té pré­cé­dente.
LFI pré­fé­rait Christian Estrosi avec lequel on pou­vait se com­pro­mettre.
LFI, il est vrai, ne recon­naît le suf­frage uni­ver­sel que lors­qu’il lui est favo­rable. En mai 2026, le maire LFI de Saint-Denis, Bally Bagayoko, affir­mait qu‘« un can­di­dat du Rassemblement National élu à l’é­lec­tion pré­si­den­tielle de 2027 ne serait pas légi­time sur le plan popu­laire ».

Qui sont les héri­tiers des nazis aujourd’­hui ?
Voilà la ques­tion qui dérange. Avancer qu’Éric Ciotti est « l’héritier poli­tique des nazis res­pon­sables de la mort de [mon] oncle » par­ti­cipe de la mau­vaise foi totale et éhon­tée, de l’u­sage gro­tesque de l’in­ver­sion accu­sa­toire.
Nous le démon­trons régu­liè­re­ment dans nos colonnes. Lire notamment :

Drapeau antifa - drapeau nazi Antifas :
mani­pu­la­tions à risque

Nous écri­vions alors : La vio­lence sous toutes ses formes consti­tue le fond de leur idéo­lo­gie. Nous avons la preuve dra­ma­tique de ce que nous affir­mions en 2019 avec l’assas­si­nat poli­tique de Quentin par lynchage.

« QUENTIN PRÉSENT » : à Nice aus­si par Massimo Luce du 21 février 2026

Ces don­neurs de leçons sont les meilleurs alliés d’Emmanuel Macron
C’est une évi­dence aus­si.
En atti­sant jus­qu’au ridi­cule les cli­vages trom­peurs, Max Barel, le neveu fait tout le contraire de son oncle com­mu­niste, et authen­tique résis­tant. Celui-ci avait com­pris que des enjeux supé­rieurs, la Patrie, dépas­saient les cli­vages poli­ti­ciens. Ce neveu usur­pa­teur devrait relire son his­toire(1), ou bien — à défaut — voir le film d’Antonin Baudry, qui montre bien avec quelles dif­fi­cul­tés alors, a pu se for­mer le Conseil National de la Résistance, sous l’im­pul­sion de Charles De Gaulle et Jean Moulin. Les com­mu­nistes y côtoyaient les aris­tos et les cathos pour repous­ser les enva­his­seurs nazis, puis amé­ri­cains.
C’est avec l’ap­pui de LFI — et du RN — qu’Emmanuel Macron, désa­voué pour toutes les élec­tions depuis deux ans, peut se main­te­nir au Pouvoir.

Divide et impera

Divide et impe­ra : déjà les Romains…

Alliée du Pouvoir, LFI entre­tient farou­che­ment les cli­vages. Il faut par consé­quent flin­guer Éric Ciotti qui outre-passe ces cli­vages fon­da­men­taux.

La fabrique de la haine au plus haut niveau de l’État
Les dépu­tés LFI en font une démons­tra­tion magis­trale à la tri­bune de l’Assemblée natio­nale, haut lieu de la repré­sen­ta­tion popu­laire. Ces der­niers refusent osten­si­ble­ment de ser­rer la main du ben­ja­min de la nou­velle assem­blée, pour­tant élu démo­cra­ti­que­ment comme eux, au pré­texte qu’il est… RN !
Les dépu­tés s’en amusent tan­dis qu’ils bafouent la bien­séance, mais aus­si le vote des Français.
Toute la haine de LFI s’y exhibe sans vergogne.

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Georges Gourdin

Lire notre article du 20 août 2026 : Le nar­ra­tif sur la deuxième Guerre Mondiale est mis à mal

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2 Commentaires 

  1. Tutux0743 le 7 sep­tembre 2026 à 10:45

    De plus, mélan­ger les temps, les valeurs et les contextes, est pro­fon­dé­ment mal­hon­nête, sénile ou com­plé­te­ment cré­tin (congé­ni­tal ?) !
    Pour plu­sieurs rai­sons, les gens d’a­vant, fussent-ils des traitres de cir­cons­tances, trou­blés ou pas, auraient honte !
    TOUS et TOUTES, de ce qu’est deve­nu, Nôtres, et LEURS FRANCE ! Les appe­lés du contin­gent sacri­fiés par la clique du « Je vous ai com­pris » ; Et mas­sa­crés sale­ment par la des­cen­dance de cer­taines pro­blé­ma­tiques, expatrié(e)s avec perte et fra­cas d’aujourd’hui !
    Dans tous les cas, il y a beau­coup trop de monde INACCEPTABLE dans ce binz !

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  2. André ROBERT le 7 sep­tembre 2026 à 10:06

    Avant de m’ex­pri­mer sur Éric Ciotti, je tiens à pré­ci­ser 2 ou 3 choses :
    • Je suis de la région Rhône Alpes, donc pas niçois, je n’adhère à aucun par­ti et j’ai même refu­sé de voter aux der­nières élec­tions.
    • C’est ma fille et mon gendre qui habitent Nice depuis une ving­taine d’an­nées. Eux n’ont pas voté Ciotti au 1er tour, sim­ple­ment au second, pour éli­mi­ner Estrosi.
    Ils ont consta­té deux choses :
    • Éric Ciotti tient ses pro­messes élec­to­rales.
    • À l’i­nau­gu­ra­tion de l’an­née dans les crèches de la ville, Éric Ciotti a été applau­di par une foule debout. Ma fille n’a­vait jamais vu ça !
    Voilà des témoi­gnages de per­sonnes qui ne sont pas, a prio­ri, des fans de Ciotti…

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