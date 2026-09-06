À ce niveau-là, c’est de la haine ou de la bêtise ? 🤔
Nous analysons régulièrement dans nos colonnes comment la haine est devenue un mode opératoire permanent de nos dirigeants :
• La fabrique de la haine 27 janvier 2022.
• Pourquoi tant de haine ? Parce-que ! du 18 février 2026.
Nous voici à présent bien servis à Nice avec l’épisode « statue de Max Barel ».
Nous écrivions le 18 mai 2026 : Éric Ciotti, visionnaire, brise les clivages, car il avait souscrit — à la demande de son conseiller municipal communiste Julien Picot — à l’érection d’une statue de Max Barel sur la place qui porte son nom à Nice. Nous trouvions que c’était une bonne idée qui bousculait les clivages politiques orchestrés dans les loges parisiennes : « Un geste qui dérange les appareils politiques ».
Nous ne croyions pas si bien dire : Max Barel, neveu homonyme de Max Barel, s’est exprimé lors d’une cérémonie organisée par LFI et Alternative communiste. Il s’oppose à ce projet au prétexte qu’il le juge « inconvenant, voire insultant parce-que cette statue pourrait être inaugurée sous le mandat d’un élu allié au RN, qu’il présente comme l’héritier politique des nazis responsables de la mort de son oncle. » On connait la musique.
Tout cela est grotesque, à l’image de notre vie politique
Tout d’abord ce monsieur s’arroge le privilège de s’exprimer au nom de la « famille Barel »
… alors que les propres enfants du héros résistants, Jean et Arlette Barel, n’ont ni confirmé ni démenti publiquement cette position.
De quel droit ce neveu s’arroge t‑il le droit de s’exprimer au nom de la famille ?
Ce monsieur s’arroge le privilège de s’exprimer au nom des Niçois
… qui ont largement élu Éric Ciotti est son équipe
• ouverte : le maire rassemble une majorité de sensibilités unie pour servir Nice
• et dynamique : la preuve est en avec les arrêts immédiats de tous les privilèges et passe-droit de la municipalité précédente.
LFI préférait Christian Estrosi avec lequel on pouvait se compromettre.
LFI, il est vrai, ne reconnaît le suffrage universel que lorsqu’il lui est favorable. En mai 2026, le maire LFI de Saint-Denis, Bally Bagayoko, affirmait qu‘« un candidat du Rassemblement National élu à l’élection présidentielle de 2027 ne serait pas légitime sur le plan populaire ».
Qui sont les héritiers des nazis aujourd’hui ?
Voilà la question qui dérange. Avancer qu’Éric Ciotti est « l’héritier politique des nazis responsables de la mort de [mon] oncle » participe de la mauvaise foi totale et éhontée, de l’usage grotesque de l’inversion accusatoire.
Nous le démontrons régulièrement dans nos colonnes. Lire notamment :
|Antifas :
manipulations à risque
Nous écrivions alors : La violence sous toutes ses formes constitue le fond de leur idéologie. Nous avons la preuve dramatique de ce que nous affirmions en 2019 avec l’assassinat politique de Quentin par lynchage.
Ces donneurs de leçons sont les meilleurs alliés d’Emmanuel Macron
C’est une évidence aussi.
En attisant jusqu’au ridicule les clivages trompeurs, Max Barel, le neveu fait tout le contraire de son oncle communiste, et authentique résistant. Celui-ci avait compris que des enjeux supérieurs, la Patrie, dépassaient les clivages politiciens. Ce neveu usurpateur devrait relire son histoire(1), ou bien — à défaut — voir le film d’Antonin Baudry, qui montre bien avec quelles difficultés alors, a pu se former le Conseil National de la Résistance, sous l’impulsion de Charles De Gaulle et Jean Moulin. Les communistes y côtoyaient les aristos et les cathos pour repousser les envahisseurs nazis, puis américains.
C’est avec l’appui de LFI — et du RN — qu’Emmanuel Macron, désavoué pour toutes les élections depuis deux ans, peut se maintenir au Pouvoir.
Alliée du Pouvoir, LFI entretient farouchement les clivages. Il faut par conséquent flinguer Éric Ciotti qui outre-passe ces clivages fondamentaux.
La fabrique de la haine au plus haut niveau de l’État
Les députés LFI en font une démonstration magistrale à la tribune de l’Assemblée nationale, haut lieu de la représentation populaire. Ces derniers refusent ostensiblement de serrer la main du benjamin de la nouvelle assemblée, pourtant élu démocratiquement comme eux, au prétexte qu’il est… RN !
Les députés s’en amusent tandis qu’ils bafouent la bienséance, mais aussi le vote des Français.
Toute la haine de LFI s’y exhibe sans vergogne.
De plus, mélanger les temps, les valeurs et les contextes, est profondément malhonnête, sénile ou complétement crétin (congénital ?) !
Pour plusieurs raisons, les gens d’avant, fussent-ils des traitres de circonstances, troublés ou pas, auraient honte !
TOUS et TOUTES, de ce qu’est devenu, Nôtres, et LEURS FRANCE ! Les appelés du contingent sacrifiés par la clique du « Je vous ai compris » ; Et massacrés salement par la descendance de certaines problématiques, expatrié(e)s avec perte et fracas d’aujourd’hui !
Dans tous les cas, il y a beaucoup trop de monde INACCEPTABLE dans ce binz !
Avant de m’exprimer sur Éric Ciotti, je tiens à préciser 2 ou 3 choses :
• Je suis de la région Rhône Alpes, donc pas niçois, je n’adhère à aucun parti et j’ai même refusé de voter aux dernières élections.
• C’est ma fille et mon gendre qui habitent Nice depuis une vingtaine d’années. Eux n’ont pas voté Ciotti au 1er tour, simplement au second, pour éliminer Estrosi.
Ils ont constaté deux choses :
• Éric Ciotti tient ses promesses électorales.
• À l’inauguration de l’année dans les crèches de la ville, Éric Ciotti a été applaudi par une foule debout. Ma fille n’avait jamais vu ça !
Voilà des témoignages de personnes qui ne sont pas, a priori, des fans de Ciotti…