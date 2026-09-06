À ce niveau-là, c’est de la haine ou de la bêtise ? 🤔

Nous écri­vions le 18 mai 2026 : Éric Ciotti, vision­naire, brise les cli­vages, car il avait sous­crit — à la demande de son conseiller muni­ci­pal com­mu­niste Julien Picot — à l’é­rec­tion d’une sta­tue de Max Barel sur la place qui porte son nom à Nice. Nous trou­vions que c’é­tait une bonne idée qui bous­cu­lait les cli­vages poli­tiques orches­trés dans les loges pari­siennes : « Un geste qui dérange les appa­reils poli­tiques ».

Nous ne croyions pas si bien dire : Max Barel, neveu homo­nyme de Max Barel, s’est expri­mé lors d’une céré­mo­nie orga­ni­sée par LFI et Alternative com­mu­niste. Il s’op­pose à ce pro­jet au pré­texte qu’il le juge « incon­ve­nant, voire insul­tant parce-que cette sta­tue pour­rait être inau­gu­rée sous le man­dat d’un élu allié au RN, qu’il pré­sente comme l’héritier poli­tique des nazis res­pon­sables de la mort de son oncle. » On connait la musique.

Tout cela est grotesque, à l’image de notre vie politique