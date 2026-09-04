La mafia criminelle qui a gangrené le monde

Savoir désigner l’ennemi

S’il y a bien un para­mètre que même les plus grands diri­geants de nos socié­tés tra­di­tion­nelles encore en place n’ont pas pris plei­ne­ment en compte, c’est celui-ci :

Nous n’avons pas à faire à un enne­mi, décla­ré ou pas, qui nous agresse et qui n’aurait pas les mêmes valeurs mil­lé­naires qui sont celles qui ont mis en place le Monde dans lequel nous vivons.

Non, nous sommes confron­tés à l’irruption d’une mafia inter­na­tio­nale qui s’est consti­tuée len­te­ment au fil des siècles pas­sés et qui vise à contrô­ler la pla­nète et ses habi­tants selon les prin­cipes com­muns à toutes les mafias : à savoir qu’il n’y a pas de prin­cipes ; la mafia n’a pas de règles et pas de morale. Elle applique seule­ment un règle­ment des­ti­né à main­te­nir une dis­ci­pline impla­cable au sein de ses « ins­ti­tu­tions ». Exceptée cette dis­po­si­tion, tous les moyens, même les plus ignobles, sont bons pour ses adeptes (j’emploie ce mot car cette mafia est aus­si une secte), pour­vu d’arriver au but fixé par le, ou les, parrain(s), et ce but est tou­jours le même : acqué­rir le pou­voir maté­riel, l’argent, par l’acquisition frau­du­leuse et sou­vent vio­lente du bien d’autrui : le vol, le viol, le meurtre, l’assassinat, le géno­cide, etc.

Pour nos socié­tés « nor­males », il ne s’agit pas de prendre en compte un nou­vel élé­ment ou de mettre en place une nou­velle variable d’ajustement.

Non, il s’agit d’opérer un chan­ge­ment com­plet de para­digme qui est aus­si impor­tant que celui qui consiste, avant toute action, avant toute entrée en guerre, de savoir dési­gner l’ennemi.

Et cet enne­mi qui se fait connaître glo­ba­le­ment comme « l’Occident », se pré­sente… mas­qué afin qu’on ne puisse pas le désigner.

Nous n’avons pas à affron­ter « l’Occident ». L’Occident n’existe pas, ou plus(1).

Il ne s’agit pas d’un pays, ou d’un ensemble de pays contre lequel nous devons com­battre selon les règles d’honneur de la guerre ou selon les prin­cipes d’un Clausewitz ou d’un Sun-Tzu.

Non : il s’agit d’une mafia omni­po­tente qui a éten­du sa toile sur l’ensemble de la pla­nète.

Nous n’avons aucun scru­pule à avoir, nous n’avons à ména­ger per­sonne, et nous devons être impi­toyables envers cette engeance.

On ne dis­cute pas avec une mafia cri­mi­nelle, on ne lui accorde aucune conces­sion, on l’é­ra­dique jusqu’à la moindre trace ; notre moti­va­tion est plus glo­rieuse que la leur : elle tra­vaille pour ses vul­gaires inté­rêts per­son­nels, nous lut­tons pour que la paix règne sur l’ensemble des peuples de notre monde, lequel, semble-t-il, n’est pas le leur.

L’exemple de la création par les Occidentaux du problème ukrainien

Cette réflexion m’est venue lorsque j’ai enten­du l’intervention de Vladimir Poutine du 27 août 2026(2) : « Le pro­blème n’est pas que la Russie ait pris la Crimée ; le vrai pro­blème, ce sont les pays occi­den­taux qui ont pavé la voie à la ten­ta­tive de coup d’État en Ukraine. On nous serine constam­ment : ʺNous devons vivre selon les règlesʺ. Mais quelles règles ? De quelles règles par­lons-nous quand trois ministres des Affaires étran­gères, agis­sant en tant que garants, signent un accord entre l’opposition et le gou­ver­ne­ment, pour que l’opposition orga­nise un coup d’État quelques jours plus tard ? Et per­sonne n’a rien dit ; ils ont fait comme si de rien n’était. » Vladimir Poutine par­lait de François Hollande, Angela Merkel et Boris Johnson qui ont sciem­ment sabo­té les accords de Minsk(3).

Vladimir Poutine ne devrait pas perdre son temps à jus­ti­fier l’action tout à fait légi­time de la Russie qui se bat pour la sur­vie de notre pla­nète ; per­sonne n’est dupe ; il a en face de lui des men­teurs, une bande de cri­mi­nels mafieux de la pire espèce, même si cette cra­pu­lo­cra­tie compte dans ses rangs d’éminents chefs d’État, même si elle se pré­sente en cos­tume-cra­vate et qu’elle se fait appe­ler « l’Europe », « l’Occident », ou « l’Amérique ».

En ce qui concerne la guerre en Ukraine déclen­chée par les « Occidentaux », et toute cette agi­ta­tion effré­née créée dans le but de mettre à bas la Russie, dont la seule pré­sence gêne les pro­jets de la racaille « occi­den­tale », une effer­ves­cence tout à fait arti­fi­cielle que Michel Maffesoli(4) avait appe­lée « l’ukrainisme », on sait désor­mais que les cen­taines de mil­liards envoyés à « l’Ukraine » par ces mêmes Occidentaux sont lar­ge­ment ponc­tion­nés par nos poli­ti­cards euro­péens et amé­ri­ca­no-sio­nistes avant d’ar­ri­ver dans les poches de… Zelensky et de ses com­plices qui pillent les réserves de toutes les nations du monde ;

ces mafieux dits ukrai­niens mais qui sont apa­trides et dont le sys­tème est bien rôdé ne servent que de les­si­veuse ; le peuple ukrai­nien, ils s’en moquent ; ce Système veut de la chair fraîche dont il se nour­rit : la chair à canon four­nie par ce peuple ukrai­nien sacri­fié sur l’au­tel du pro­fit ; les pro­prié­taires des Rolls ukrai­niennes qui paradent à Monaco ne sont qu’une infime par­tie de ces voleurs qui “tra­vaillent” à grande échelle à ce blan­chi­ment d’argent ;