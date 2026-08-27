Le maire de Cagnes-sur-Mer fait amener le pavillon ukrainien
Qu’on se comprenne bien !
« Amener le pavillon » est une expression issue de la marine et signifie : abaisser le pavillon, ou le drapeau du navire en signe de reddition.
Le 8 octobre 2023 — il y a bientôt 3 ans — nous écrivions Le drapeau ukrainien commence à disparaître des frontons des mairies :
Malgré une propagande massive(1), les Français ont bien compris que cette guerre en Ukraine est la guerre des États-Unis contre la Russie.
Dès l’apparition de ces drapeaux de la honte, Nice Provence Info a lancé une campagne de dénonciation des « mairies collabos »(2). Dès le 6 février 2022, un lecteur publiait de commentaire à la suite de notre article Votre mairie est-elle « collabo » ? [complément] :
Effectivement, peu à peu et en toute discrétion, ces bannières sont abaissées car elles ne valorisent guère les maires qui les ont arborées par complaisance.
Louis Nègre, l’ancien maire de Cagnes-sur-Mer, avait bien entendu participé activement à cette opération que nous dénoncions dans nos enquêtes Votre mairie est-elle collabo ?
Cet opportunisme n’a pas aidé Louis Nègre puisqu’il fut battu dès le premier tour lors des dernières élections municipales de mars 2026 par le jeune Bryan Masson, 29 ans, RN « de surcroît » ! Celui-ci applique son programme dans touş les secteurs de la vie communale. Ces mesures s’inscrivent dans les priorités de campagne (sécurité, stationnement, proximité, sans hausse d’impôts). Certaines sont déjà effectives, d’autres en cours de déploiement ou sous forme d’études/projets à moyen terme. Le bilan des 100 premiers jours a été présenté par le maire lui-même en juillet.
Sans que cela ne figure explicitement dans son programme, le nouveau maire fait amener le drapeau ukrainien qui prônait encore sur le donjon du Château-musée Grimaldi (notre illustration à la une). Cette mesure de bon sens, pourtant tardive, a déclenché les remontrances de la Police de la Pensée, relayée — comme il se doit — par la presse subventionnée locale :
Il devait rester jusqu’à la fin de la guerre : le maire RN retire le drapeau ukrainien du château de Cagnes-sur-Mer… et ça fait beaucoup parler— Nice-Matin (@Nice_Matin) August 24, 2026
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Ça fait beaucoup parler… mais pour soutenir la décision du maire ! Nice Matin est obligé de le reconnaître en citant les avis des Cagnois :
Morceaux choisis :
« On est à Cagnes, c’est quand même plus cohérent d’avoir le blason ».
« Pourquoi l’Ukraine, plus qu’un autre ? »
« La mairie n’a pas à se mêler de politique étrangère. »
« Pourquoi dresser un drapeau ukrainien plutôt que russe ?«
Et bien sûr l’inévitable :
« Tout ça, je m’en fiche. »
Les commentaires sur X sont du même tonneau.
Irina Podyryako, consule honoraire d’Ukraine à Nice et résidendant à Cagnes-sur-Mer, joue son va-tout :
« L’être humain est comme ça, il tourne la page. Même si pour nous, c’était un symbole très fort. Le seul à avoir tenu aussi longtemps dans le département ».
En désespoir de cause, elle avance :
« L’Ukraine soutient l’Europe. »
La basse-cour s’égosille tandis que le jeune maire minimise très habilement l’événement : « Il n’y a là ni polémique, ni message caché », déclare t‑il sur France 3 Provence Alpes Côte d’Azur.
L’oligarchie veut nous entraîner dans une guerre contre la Russie, nous le démontrons régulièrement dans nos colonnes. Cependant elle sent bien que l’opinion ne la suit pas — pire encore : de moins en moins —malgré une propagande massive et permanente. Il lui faudrait encore un peu plus de temps pour y parvenir. Voilà pourquoi elle s’efforcera par tous les moyens de prolonger la présence d’Emmanuel Macron à l’Élysée, leur dévoué et fervent comparse.
Les articles du même auteur
Lire dans nos colonnes :
• Votre mairie est-elle « collabo » ? du 20 janvier 2023 et
• Votre mairie est-elle « collabo » ? [complément] du 6 février 2023
Petit à petit, un par un, ces drapeaux disparaitront du fronton de nos mairies… nous indiquant que le vent tourne, que le moment est venu d’être discret, de retourner sa veste…
Le covid, la guerre, les retraites, l’hyperinflation… l’explosion se rapproche non ?