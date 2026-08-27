Louis Nègre, l’an­cien maire de Cagnes-sur-Mer, avait bien enten­du par­ti­ci­pé acti­ve­ment à cette opé­ra­tion que nous dénon­cions dans nos enquêtes Votre mai­rie est-elle collabo ?

Cet oppor­tu­nisme n’a pas aidé Louis Nègre puis­qu’il fut bat­tu dès le pre­mier tour lors des der­nières élec­tions muni­ci­pales de mars 2026 par le jeune Bryan Masson, 29 ans, RN « de sur­croît » ! Celui-ci applique son pro­gramme dans touş les sec­teurs de la vie com­mu­nale. Ces mesures s’inscrivent dans les prio­ri­tés de cam­pagne (sécu­ri­té, sta­tion­ne­ment, proxi­mi­té, sans hausse d’impôts). Certaines sont déjà effec­tives, d’autres en cours de déploie­ment ou sous forme d’études/projets à moyen terme. Le bilan des 100 pre­miers jours a été pré­sen­té par le maire lui-même en juillet.

Sans que cela ne figure expli­ci­te­ment dans son pro­gramme, le nou­veau maire fait ame­ner le dra­peau ukrai­nien qui prô­nait encore sur le don­jon du Château-musée Grimaldi (notre illus­tra­tion à la une). Cette mesure de bon sens, pour­tant tar­dive, a déclen­ché les remon­trances de la Police de la Pensée, relayée — comme il se doit — par la presse sub­ven­tion­née locale :