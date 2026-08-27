Château Grimaldi - Cagnes-sur-Mer - Drapeau ukrainien

Le maire de Cagnes-sur-Mer fait amener le pavillon ukrainien

par | 27 août 2026 | Aucun com­men­taire

Qu’on se com­prenne bien !
« Amener le pavillon » est une expres­sion issue de la marine et signi­fie : abais­ser le pavillon, ou le dra­peau du navire en signe de reddition.

Pavillon ukrainin amené - Reddition

Image d’illus­tra­tion géné­rée par IA

Le 8 octobre 2023 — il y a bien­tôt 3 ans — nous écri­vions Le dra­peau ukrai­nien com­mence à dis­pa­raître des fron­tons des mai­ries :

Malgré une pro­pa­gande mas­sive(1), les Français ont bien com­pris que cette guerre en Ukraine est la guerre des États-Unis contre la Russie.

Dès l’ap­pa­ri­tion de ces dra­peaux de la honte, Nice Provence Info a lan­cé une cam­pagne de dénon­cia­tion des « mai­ries col­la­bos »(2). Dès le 6 février 2022, un lec­teur publiait de com­men­taire à la suite de notre article Votre mai­rie est-elle « col­la­bo » ? [com­plé­ment] :

rami le 6 février 2023 à 23:38

Petit à petit, un par un, ces dra­peaux dis­pa­rai­tront du fron­ton de nos mai­ries… nous indi­quant que le vent tourne, que le moment est venu d’être dis­cret, de retour­ner sa veste…
Le covid, la guerre, les retraites, l’hyperinflation… l’explosion se rap­proche non ?

Effectivement, peu à peu et en toute dis­cré­tion, ces ban­nières sont abais­sées car elles ne valo­risent guère les maires qui les ont arbo­rées par complaisance.

Louis Nègre, l’an­cien maire de Cagnes-sur-Mer, avait bien enten­du par­ti­ci­pé acti­ve­ment à cette opé­ra­tion que nous dénon­cions dans nos enquêtes Votre mai­rie est-elle collabo ?

Hôtel de Ville de Cagnes-sur-Mer, jan­vier 2023

Cet oppor­tu­nisme n’a pas aidé Louis Nègre puis­qu’il fut bat­tu dès le pre­mier tour lors des der­nières élec­tions muni­ci­pales de mars 2026 par le jeune Bryan Masson, 29 ans, RN « de sur­croît » ! Celui-ci applique son pro­gramme dans touş les sec­teurs de la vie com­mu­nale. Ces mesures s’inscrivent dans les prio­ri­tés de cam­pagne (sécu­ri­té, sta­tion­ne­ment, proxi­mi­té, sans hausse d’impôts). Certaines sont déjà effec­tives, d’autres en cours de déploie­ment ou sous forme d’études/projets à moyen terme. Le bilan des 100 pre­miers jours a été pré­sen­té par le maire lui-même en juillet.

Sans que cela ne figure expli­ci­te­ment dans son pro­gramme, le nou­veau maire fait ame­ner le dra­peau ukrai­nien qui prô­nait encore sur le don­jon du Château-musée Grimaldi (notre illus­tra­tion à la une). Cette mesure de bon sens, pour­tant tar­dive, a déclen­ché les remon­trances de la Police de la Pensée, relayée — comme il se doit — par la presse sub­ven­tion­née locale :

Ça fait beau­coup par­ler… mais pour sou­te­nir la déci­sion du maire ! Nice Matin est obli­gé de le recon­naître en citant les avis des Cagnois :

Morceaux choi­sis :
« On est à Cagnes, c’est quand même plus cohé­rent d’a­voir le bla­son ».
« Pourquoi l’Ukraine, plus qu’un autre ? »
« La mai­rie n’a pas à se mêler de poli­tique étran­gère. »
« Pourquoi dres­ser un dra­peau ukrai­nien plu­tôt que russe ?« 
Et bien sûr l’i­né­vi­table :
« Tout ça, je m’en fiche. »

Les com­men­taires sur X sont du même tonneau. 

Irina Podyryako, consule hono­raire d’Ukraine à Nice et rési­den­dant à Cagnes-sur-Mer, joue son va-tout :

« L’être humain est comme ça, il tourne la page. Même si pour nous, c’é­tait un sym­bole très fort. Le seul à avoir tenu aus­si long­temps dans le dépar­te­ment ».
En déses­poir de cause, elle avance :
« L’Ukraine sou­tient l’Europe. »Emoticon - Rire

La basse-cour s’é­go­sille tan­dis que le jeune maire mini­mise très habi­le­ment l’é­vé­ne­ment : « Il n’y a là ni polé­mique, ni mes­sage caché », déclare t‑il sur France 3 Provence Alpes Côte d’Azur.

L’oligarchie veut nous entraî­ner dans une guerre contre la Russie, nous le démon­trons régu­liè­re­ment dans nos colonnes. Cependant elle sent bien que l’o­pi­nion ne la suit pas — pire encore : de moins en moins —mal­gré une pro­pa­gande mas­sive et per­ma­nente. Il lui fau­drait encore un peu plus de temps pour y par­ve­nir. Voilà pour­quoi elle s’ef­for­ce­ra par tous les moyens de pro­lon­ger la pré­sence d’Emmanuel Macron à l’Élysée, leur dévoué et fervent comparse.

Les articles du même auteur

Massimo Luce

Lire dans nos coloannes : La pro­pa­gande de guerre sans aucune rete­nue du 25 août 2023

Fermer
Q

Lire dans nos colonnes :
Votre mai­rie est-elle « col­la­bo » ? du 20 jan­vier 2023 et
Votre mai­rie est-elle « col­la­bo » ? [com­plé­ment] du 6 février 2023

Fermer
Q