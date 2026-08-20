Le narratif sur la deuxième guerre mondiale est mis à mal

Les anglo-saxons voulaient cette guerre qu’ils avaient fomentée

Dès les années 1920 (sous la République de Weimar), avec la com­pli­ci­té secrète de l’URSS (trai­té de Rapallo)(1), l’Allemagne se réarme acti­ve­ment en bafouant sans ver­gogne le Traité de Versailles, signé le 28 juin 1919, qui sti­pu­lait notam­ment :

• une armée alle­mande limi­tée à 100 000 hommes (sans conscrip­tion).

• l’in­ter­dic­tion des chars, de l’aviation mili­taire, des sous-marins, de l’artillerie lourde, etc.

• la démi­li­ta­ri­sa­tion de la Rhénanie.

• une marine dras­ti­que­ment réduite.

À par­tir de 1933 (sous Hitler) : réar­me­ment ouvert, réta­blis­se­ment de la conscrip­tion (1935), créa­tion de la Luftwaffe, remi­li­ta­ri­sa­tion de la Rhénanie (1936), etc.

Le 23 août 1939, un pacte de non-agres­sion réci­proque (avec pro­to­cole secret) est signé entre l’Allemagne et l’URSS. C’est le pacte ger­ma­no-sovié­tique (ou Molotov-Ribbentrop) qu’Hitler n’a jamais consi­dé­ré comme un enga­ge­ment durable, mais bien plu­tôt comme une manœuvre tac­tique tem­po­raire(2).

Le Royaume Uni ne réagit pas tan­dis que la France construit la Ligne Maginot(3).

Voyant mon­ter en puis­sance l’ar­mée alle­mande, l’URSS entame en paral­lèle au prin­temps 1939, des négo­cia­tions avec la France et le Royaume-Uni dans le but d’a­bou­tir à un pacte d’assistance mutuelle (par­fois appe­lé « triple alliance ») contre une éven­tuelle agres­sion alle­mande.

• Délégation sovié­tique : diri­gée par le maré­chal Kliment Vorochilov (com­mis­saire à la Défense) et le géné­ral Boris Chapochnikov.

• Délégation bri­tan­nique : ami­ral Sir Reginald Drax (avec des pou­voirs limi­tés).

• Délégation fran­çaise : géné­ral Aimé Doumenc.

Fin juillet 1939, Moscou a pro­po­sé de pas­ser aux pour­par­lers pure­ment mili­taires pour concré­ti­ser les enga­ge­ments. Ces négo­cia­tions mili­taires se sont ouvertes à Moscou le 12 août 1939. Vers le 14–15 août 1939, la par­tie sovié­tique a expo­sé un plan mili­taire détaillé : elle offrait de déployer d’importantes forces (jusqu’à 120 divi­sions d’infanterie, des dizaines de divi­sions de cava­le­rie, des mil­liers de chars, canons et avions) en cas d’agression alle­mande en Europe. Cette offre était condi­tion­née au droit de pas­sage de l’Armée rouge par le ter­ri­toire polo­nais (et éven­tuel­le­ment rou­main) pour pou­voir com­battre effi­ca­ce­ment les Allemands. Les Britanniques et Français n’ont pas pu don­ner de réponse ferme car ils n’avaient pas de pou­voirs de signa­ture com­plets. Les pour­par­lers se sont donc enli­sés et les dis­cus­sions furent ajour­nées — sine die — vers le 21 août 1939.

Alors que les bruits de bottes réson­naient dans toute l’Allemagne, la Grande-Bretagne et la France ont gâché l’op­por­tu­ni­té d’é­vi­ter la Deuxième Guerre Mondiale. Staline savait que Hitler était un bri­seur de trai­tés et que les ambi­tions alle­mandes à l’Est (Lebensraum) étaient réelles, comme cela était déjà annon­cé dans son pro­gramme Mein Kampf.

Staline se rap­proche alors de la Grande-Bretagne et de la France. La France a payé cher son absence de vou­loir pac­ti­ser avec l’URSS. Résultat : Hitler, le per­vers, a enva­hi la France en pas­sant par la Belgique, et pre­nant à revers la ligne Maginot, ce que nos stra­tèges mili­taires n’a­vaient pas pré­vu. L’Allemagne a pu pré­pa­rer sa vaste opé­ra­tion Barbarossa, déclen­chée le 22 juin 1941 à l’aube.