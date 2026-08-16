Stances à mon pirate
Stances : en français, les stances désignent un ensemble de vers formant un poème lyrique ou une partie de poème où chaque strophe possède le même arrangement.
Notre site a été hacké — ou piraté — dimanche dernier le 9 août 2026, entraînant une rupture de présence en ligne de 3 à 4 heures.
Nous nous sommes penchés sur la démarche de ce pirate qui a déployé beaucoup de savoir-faire et de temps pour un piètre résultat : un plantage de quelques heures.
Nous avons alors pensé au cambrioleur de Georges Brassens et à sa chanson : Stances à un voleur :
Du grand Georges Brassens. Les succulentes paroles du poète(1) nous ont inspiré cette modeste parodie :
Prince des monte-en‑l’air et de la cyber-cambriole
Toi qui eus le bon goût de choisir mon site web
Cependant que je colportais mes gaudrioles
En ton honneur j’ai composé cette chanson
Sache que j’apprécie à sa vraie valeur ton piètre exploit
Tu as tout défoncé, tout saccagé, tout mis par terre
Pour le pur plaisir de nuire, sans autre but ni choix
Quel talent ! Quel courage ! Quel bel art de faire la guerre
Tu t’es donné un mal de chien, des heures de labeur
Pour casser ce qui tenait debout, pour semer le chaos
Mais le résultat, mon pauvre, fut d’une rare médiocrité :
Quelques heures plus tard, tout était déjà debout
Tu n’as même pas su fermer la porte en partant
Laissant grand ouvert le passage à d’autres rôdeurs
Quel professionnel ! Quel maître en destruction
Qui laisse derrière lui plus de dégâts que de grandeur
Autre signe indiquant toute absence de classe
Tu n’as respecté ni le travail, ni l’effort, ni l’outil
Tu as frappé pour le plaisir, comme un gamin en détresse
Sans même la dignité d’un Spaggiari digne de ce nom
Pour toutes ces raisons, vois-tu, je ne te pardonne rien
Après examen sévère, sans la moindre indulgence
Ce que tu as détruit, mon vieux, je te le laisse volontiers
Ça n’a servi qu’à prouver ta haine et ton incompétence
D’ailleurs moi qui te parle, avec mes chansonnettes
Si j’avais voulu nuire, j’aurais fait mieux et plus propre
Toi, tu as sué sang et eau pour un résultat pitoyable
Un pirate qui se fatigue tant… pour si peu, c’est pathétique
Fort de ce que je n’ai pas sonné les gendarmes
Ne te crois surtout pas invité à revenir
Ta moindre récidive ne ferait que confirmer
Que tu n’es bon qu’à faire du bruit… et à te ridiculiser
Post-scriptum.
En fait tu n’es pas un vrai pirate
Seulement un funeste corsaire patenté
Par les alguazils de l’oligarchie
Si le sabotage est l’art que tu chéris
Choisis donc des cibles néfastes mais aussi
Brise tes chaînes et change d’amis
Notre site Nice Provence Info est l’objet d’attaques quotidiennes(3).
La question qu’il faut se poser est :
Les articles du même auteur
Prince des monte-en-l’air et de la cambriole
Toi qui eus le bon goût de choisir ma maison
Cependant que je colportais mes gaudrioles
En ton honneur j’ai composé cette chanson
Sache que j’apprécie à sa valeur le geste
Qui te fit bien fermer la porte en repartant
De peur que des rôdeurs n’emportassent le reste
Des voleurs comme il faut c’est rare de ce temps
Tu ne m’as dérobé que le strict nécessaire
Délaissant, dédaigneux, l’exécrable portrait
Que l’on m’avait offert à mon anniversaire
Quel bon critique d’art, mon salaud, tu ferais !
Autre signe indiquant toute absence de tare
Respectueux du brave travailleur tu n’as
Pas cru décent de me priver de ma guitare
Solidarité sainte de l’artisanat
Pour toutes ces raisons, vois-tu, je te pardonne
Sans arrière pensée après mur examen
Ce que tu m’as volé, mon vieux, je te le donne
Ca pouvait pas tomber en de meilleures mains
D’ailleurs moi qui te parle, avec mes chansonnettes
Si je n’avais pas dû rencontrer le succès
J’aurais, tout comme toi, pu virer malhonnête
Je serais devenu ton complice, qui sait ?
En vendant ton butin, prends garde au marchandage
Ne vas pas tout lâcher en solde au receleurs
Tiens leur la dragée haute en évoquant l’adage
Qui dit que ces gens-là sont pis que les voleurs
Fort de ce que je n’ai pas sonne les gendarmes
Ne te crois pas du tout tenu de revenir
Ta moindre récidive abolirait le charme
Laisse moi je t’en pri”, sur un bon souvenir
Monte-en-l’air, mon ami, que mon bien te profite
Que Mercure te préserve de la prison
Et pas trop de remords, d’ailleurs, nous sommes quittes
Après tout ne te dois-je pas une chanson ?
Post-scriptum. si le vol est l’art que tu préfères
Ta seule vocation, ton unique talent
Prends donc pignon sur r’u, mets-toi dans les affaires
Et tu auras les flics même comme chalands
[Couplet 1]
J’ai pas peur, j’ai pas peur de l’enfer, le pacte est intact, à part Allah qui peut m’arrêter
Bataclan, faisaient les morts, allongez-vous, je vais en shooter à l’œil
J’baise la femme à Estrosi et Ciotti, allumer sept terrasses, on est dans les tranchées
Les protestants se prennent pour la BAC, qui t’a dit de t’imposer sur ma route ?
J’lui ai mis dans le cul comme on l’a mis à ****, soyez pas offusqués, c’est un fait
J’ai choqué mon Dieu et mon vieux, va te faire foutre, mes paroles sont vraies
Munkar, Munkar, dis-moi, dis-moi, est-ce que ces paroles en valent la peine ?
Les djinns qui reviennent, paroles, Sheitan toque à ma porte, ce que m’a dit l’escorte
J’t’ai troué la chatte, tu fais des rappels, je lui redis : « T’es con », mais t’es pas débile
Descente en Turquie, refais ton fiak, fais-en un pack, et ensuite on bouge
Gros, entre Satan et moi, connexion électrique, j’l’ai vis-ser un à un, j’ai pas eu le trac
Que des comiques, c’est que du toc, il braque, il braque, mais que ils sont broke
[Refrain]
À la Mohamed Merah, v‑esqui” les caméras
Bataclan, je l’ai shooter à l’œil, chasse à l’homme, Salah Abdeslam
Gros, en enfer, ma tête a une prime, j’suis déchaîné comme un chien de l’enfer
Dis à ton rappeur de me laisser faire, malheur à lui s’il veut pas coopérer, gros, j’le ferai une Adolf Hitler
[Couplet 2]
BNP, call pour des cash, je t’ai dit, mon avenir à Bali, je l’ai prédit
Bah ouais, déjà sa baise à l’église, apparemment, ce n’est pas fait pour prêcher
Cette conne, elle a pas parlé chi-chi, les calas pas, là-bas, ils sont ché-chés
Je distribue des paroles haram, auditeur en sueur, j’en ai fait un-
[Refrain]
À la Mohamed Merah, v‑esqui” les caméras
Bataclan, je l’ai shooter à l’œil, chasse à l’homme, Salah Abdeslam
Gros, en enfer, ma tête a une prime, j’suis déchaîné comme un chien de l’enfer
Dis à ton rappeur de me laisser faire, malheur à lui s’il veut pas coopérer, gros, j’le ferai une Adolf Hitler
À la Mohamed Merah, v‑esqui” les caméras
Bataclan, je l’ai shooter à l’œil, chasse à l’homme, Salah Abdeslam
Gros, en enfer, ma tête a une prime, j’suis déchaîné comme un chien de l’enfer
Dis à ton rappeur de me laisser faire, malheur à lui s’il veut pas coopérer, gros, j’le ferai une Adolf Hitler.
Une attaque particulièrement violente a réussi à neutraliser notre site, hier dimanche 8 août 2026 pendant quelques heures.
« Ce qui ne me tue pas, me rend plus fort. »
Aucun commentaire