Stances à mon pirate

Prince des monte-en‑l’air et de la cyber-cam­briole

Toi qui eus le bon goût de choi­sir mon site web

Cependant que je col­por­tais mes gau­drioles

En ton hon­neur j’ai com­po­sé cette chanson

Sache que j’apprécie à sa vraie valeur ton piètre exploit

Tu as tout défon­cé, tout sac­ca­gé, tout mis par terre

Pour le pur plai­sir de nuire, sans autre but ni choix

Quel talent ! Quel cou­rage ! Quel bel art de faire la guerre

Tu t’es don­né un mal de chien, des heures de labeur

Pour cas­ser ce qui tenait debout, pour semer le chaos

Mais le résul­tat, mon pauvre, fut d’une rare médio­cri­té :

Quelques heures plus tard, tout était déjà debout

Tu n’as même pas su fer­mer la porte en par­tant

Laissant grand ouvert le pas­sage à d’autres rôdeurs

Quel pro­fes­sion­nel ! Quel maître en des­truc­tion

Qui laisse der­rière lui plus de dégâts que de grandeur

Autre signe indi­quant toute absence de classe

Tu n’as res­pec­té ni le tra­vail, ni l’effort, ni l’outil

Tu as frap­pé pour le plai­sir, comme un gamin en détresse

Sans même la digni­té d’un Spaggiari digne de ce nom

Pour toutes ces rai­sons, vois-tu, je ne te par­donne rien

Après exa­men sévère, sans la moindre indul­gence

Ce que tu as détruit, mon vieux, je te le laisse volon­tiers

Ça n’a ser­vi qu’à prou­ver ta haine et ton incompétence

D’ailleurs moi qui te parle, avec mes chan­son­nettes

Si j’avais vou­lu nuire, j’aurais fait mieux et plus propre

Toi, tu as sué sang et eau pour un résul­tat pitoyable

Un pirate qui se fatigue tant… pour si peu, c’est pathétique

Fort de ce que je n’ai pas son­né les gen­darmes

Ne te crois sur­tout pas invi­té à reve­nir

Ta moindre réci­dive ne ferait que confir­mer

Que tu n’es bon qu’à faire du bruit… et à te ridiculiser

Post-scrip­tum.

En fait tu n’es pas un vrai pirate

Seulement un funeste cor­saire paten­té

Par les algua­zils de l’o­li­gar­chie

Si le sabo­tage est l’art que tu ché­ris

Choisis donc des cibles néfastes mais aus­si

Brise tes chaînes et change d’amis