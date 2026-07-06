Quelles pistes pour une renaissance européenne ?

Je n’ai jamais cru au hasard, j’ai tou­jours été atten­tif aux signes qu’envoient quo­ti­dien­ne­ment les dieux pour nous indi­quer le che­min. La syn­chro­ni­ci­té est l’un des canaux par lequel Dieu, ou les dieux, nous adressent des mes­sages.

• Les pre­miers Européens sont appa­rus en Russie, il y a 6000 ans, sur ce ter­ri­toire tel­le­ment haï par les faux diri­geants « euro­péens » actuels (et l’on com­mence à com­prendre pour­quoi(3)), entre l’embouchure du Danube et le fleuve Oural, au bord de la mer Noire, fon­dant la culture des Kourganes(4).

En remon­tant bien plus loin dans le temps, les Européens sont les héri­tiers des Hyperboréens, encore quelques mil­liers d’années aupa­ra­vant ; c’est la vision pri­mor­dia­liste : le monde est issu d’une civi­li­sa­tion ori­gi­nelle pri­mor­diale dont les ves­tiges sont situés désor­mais sous la calotte gla­ciaire de l’Arctique, qui a essai­mé ses connais­sances sur toute la pla­nète ; toutes les civi­li­sa­tions en sont issues(5).

L’Occident comme déclin

Je reprends ici le titre d’un livret de Guillaume Faye paru en 1984 aux édi­tions du Labyrinthe qui com­men­çait ain­si : « La vieille tra­di­tion se trompe : l’Occident n’est plus euro­péen, et l’Europe n’est plus l’Occident. Dans sa marche vers l’ouest, le soleil de notre civi­li­sa­tion s’est ter­ni.

Parti d’Hellade, inves­tis­sant l’Italie, puis l’Europe occi­den­tale, puis l’Angleterre et, enfin, ayant tra­ver­sé les mers, s’étant ins­tal­lé en Amérique, le centre de ʺl’Occidentʺ s’est len­te­ment défi­gu­ré. Aujourd’hui, comme le com­prit Raymond Abellio, c’est la Californie qui s’est ins­tau­rée comme épi­centre et comme essence de l’Occident. Terre paci­fiée des bords du Pacifique, elle est le sym­bole de ce bon­heur où meurt notre civi­li­sa­tion ; terre de la fin de l’histoire, et terre hol­ly­woo­dienne du simu­lacre, elle marque l’asymptote qui monte jusqu’à la folie, de la socié­té mar­chande, de la socié­té du spec­tacle et du cos­mo­po­li­tisme. »

Il y a plus d’un siècle, Oswald Spengler a écrit un livre capi­tal paru en 1916 après dix ans de recherches, où il décrit la fin de notre civi­li­sa­tion : Le déclin de l’Occident, mais c’est à cette époque-là que l’Occident a com­men­cé à pro­duire ses plus néfastes effets. L’Occident est né du rejet par les Américains de leurs racines euro­péennes ; Spengler a décrit le génie spé­ci­fique des dif­fé­rents peuples euro­péens avec une minu­tie, une jus­tesse et une éru­di­tion qui laissent pan­tois, mais l’Europe n’est pas l’Occident ; le sché­ma bien connu de Spengler : nais­sance-culture-civi­li­sa­tion où la culture appa­raît comme l’apogée et la civi­li­sa­tion comme le déclin, semble cou­ler de source mais Spengler a confon­du le déclin de l’Occident avec le déclin de l’Europe.

Le même Guillaume Faye que je citais plus haut, écri­vait déjà en 1980 : « La civi­li­sa­tion occi­den­tale n’est pas la civi­li­sa­tion euro­péenne. Elle est le fruit mons­trueux de la culture euro­péenne, à laquelle elle a emprun­té son dyna­misme et son esprit d’entreprise, mais à laquelle elle s’oppose fon­da­men­ta­le­ment. »

D’accord avec Guillaume Faye, je dirais que le génie euro­péen n’a aucun rap­port avec le déclin de l’Occident ; l’Europe n’est pas en déclin, elle n’a même pas com­men­cé à naître et ses valeurs se sont à peine éten­dues sur le monde(6), à l’instar de la civi­li­sa­tion pri­mor­diale dont elle est issue, que son élan a été blo­qué par les puis­sances sata­no-mon­dia­listes qui l’ont consi­dé­rée comme leur enne­mi de pré­di­lec­tion.

Car l’Occident est une fabri­ca­tion démo­niaque de fin de cycle, consti­tuée d’un trip­tyque, une hydre à trois têtes :

• L’Israël sio­niste,

• l’Amérique,

• et ce machin, comme dirait de Gaulle, qui s’appelle « l’Union euro­péenne » qui n’a abso­lu­ment rien d’Européen.

L’Occident n’existe pas : c’est une chi­mère, une créa­tion arti­fi­cielle :

• l’Amérique est une créa­tion des Européens biblistes puri­tains chas­sés d’Europe qui ont iden­ti­fié leur his­toire à celle des Juifs chas­sés d’Égypte, en en repre­nant tous les codes, les pré­noms, les us et les cou­tumes.

• la fausse Europe, dite « Union euro­péenne », ou « L’Europe de Bruxelles », est une créa­tion des Américains à la fin de la deuxième guerre mon­diale, diri­gée à la fin de la guerre en par­tie par d’anciens nazis recy­clés par la CIA et, actuel­le­ment, par des Young lea­ders for­més par la French American Foundation, comme Emmanuel Macron, Jean-Noël Barrot, François Hollande, Laurent Wauquiez, Alain Juppé ou Édouard Philippe (et bien d’autres) en France. Nous retrou­vons là les noms de quelques-uns des prin­ci­paux des­truc­teurs-fos­soyeurs de la France.

• Israël est une créa­tion des Britanniques, à la fin de cette même guerre. L’Israël sio­niste n’est pas l’Israël des Juifs tra­di­tion­nels ; le sio­nisme israë­lien n’est même pas majo­ri­tai­re­ment consti­tué de Juifs d’origine mais de Khazars, d’Ashkénazes, des slaves conver­tis au judaïsme au Ve siècle.

Alors, quel avenir pour l’Europe ?

Mon voyage au cœur de la Bête (la Belgique, capi­tale de « l’Europe ») m’a per­mis de prendre son pouls ; elle n’était pas encore immonde (la Bête) avant que je découvre que les plus grandes villes belges arbo­raient les dra­peaux de la honte et de la déca­dence contem­po­raines (le dra­peau ukrai­nien, le dra­peau LGBTQ, le dra­peau « euro­péen »). Il n’y a pas de dra­peau euro­péen recon­nu et accep­té par les peuples euro­péens, pour les autres…

Au vu de ce constat, dans n’importe quel cas de figure de l’une des hypo­thèses que je vais évo­quer ci-après, les Européens ne s’en sor­ti­ront pas sans dom­mage. Mais j’espère que les pre­mières lueurs du nou­veau cycle vien­dront très vite effa­cer les mau­vais sou­ve­nirs.

Certains se conso­le­ront en sachant que cette confi­gu­ra­tion catas­tro­phique — les bou­le­ver­se­ments qui appa­raissent imman­qua­ble­ment lors d’une fin de cycle, qu’ils soient d’origine natu­relle ou pro­vo­qués par des humains (ou des pseu­do-humains) — affec­te­ra l’ensemble de la popu­la­tion ter­restre mais les moda­li­tés de ce séisme seront dif­fé­rentes selon les peuples concer­nés, leur mode de vie, la géo­gra­phie, le degré de mani­pu­la­tion et de sou­mis­sion exer­cé contre ces popu­la­tions par leurs propres diri­geants, etc.

Si je limite mes consi­dé­ra­tions au seul cas spé­ci­fique euro­péen, je vois trois pistes :

• le sui­cide pro­gram­mé, une ago­nie lente et silen­cieuse,

• la guerre civile raciale, une hypo­thèse éla­bo­rée par Guillaume Faye,

• la guerre civile euro­péenne vou­lue par les diri­geants euro­péens qui, sous la pres­sion des Otano-sio­nistes, pro­voquent en per­ma­nence la Russie pour qu’elle entre en guerre, des diri­geants suf­fi­sam­ment stu­pides pour ne pas com­prendre que la Russie pour­rait éli­mi­ner phy­si­que­ment la tota­li­té de l’Europe en quelques minutes.

Ces trois cas de figure peuvent évi­dem­ment se conju­guer et s’interpénétrer.

1. Suicide pro­gram­mé : une ago­nie lente et silen­cieuse

D’une manière géné­rale, les « occi­den­taux », et plus pré­ci­sé­ment les Européens, ont été condi­tion­nés à accep­ter un sui­cide géné­ral qui se décline de diverses façons :

• impor­ta­tions en masse de popu­la­tions allo­gènes cri­mi­nelles qui pra­tiquent qua­si-impu­né­ment meurtres, assas­si­nats, vols, viols, atten­tats, lyn­chages des popu­la­tions obli­gées de les accueillir et de subir leurs méfaits(7).

• agres­sions ins­ti­tu­tion­nelles : avor­te­ments, eutha­na­sie, épan­dages chi­miques, guerres, géno­cides, créa­tion de faux vac­cins, fabri­ca­tion de vraies pandémies…

La culture de mort est la plus facile à mettre en œuvre(8). Dans ce cadre, nos diri­geants agissent au grand jour et ne s’en cachent même pas ; ils font voter léga­le­ment leurs dépu­tés acquis à leur cause qui orga­nisent ain­si la mort douce de nos anciens(9) façon « Soleil vert » ou sour­noise façon Rivotril.

Ces gens qui ont accep­té, dans les années 2020 toutes les contraintes sans bron­cher : confi­ne­ments, masques, faux vac­cins, pass sani­taire, pres­crip­tions absurdes… étaient près de 80 % de la popu­la­tion fran­çaise ; autant dire que ces per­sonnes han­tées par leur idée de sau­ve­gar­der à tout prix la moindre par­celle de leur confort vont mou­rir à petit feu devant leur poste de télé­vi­sion à ingur­gi­ter toutes les bali­vernes déver­sées par les médias. Comme disait Schwab : « Vous ne pos­sé­de­rez rien et vous serez heu­reux ». Le Meilleur des Mondes.

Ces gens-là sont donc déjà condam­nés à dis­pa­raître, et peut-être plus vite qu’ils ne l’auraient espé­ré, soit par le biais des gou­ver­ne­ments en place qui appliquent les ordres de l’Ordre mon­dial dont le prin­ci­pal objec­tif reste la dépo­pu­la­tion pla­né­taire par tous moyens(10), soit sous le cou­teau des hordes isla­miques (ce qui est un moyen de dépo­pu­la­tion par­mi d’autres) si une guerre civile raciale se déclenche, parce qu’ils sont les plus faibles et donc les plus vul­né­rables et donc les moins dan­ge­reux à atta­quer, soit, de l’autre côté, par les résis­tants(11) qui les consi­dè­re­ront comme des traîtres alors que ce ne sont que des cré­tins lâches, égoïstes et rabou­gris. Pour Guillaume Faye, il s’agit là de « l’émasculation men­tale des Français de souche, comme des autres Européens de l’Ouest, unique dans le monde et à tra­vers les âges. » (La Guerre civile raciale, p.58)

2. La guerre civile raciale, l’hypothèse de Guillaume Faye

C’est un autre titre d’ouvrage de Guillaume Faye, son der­nier livre qui a été édi­té à titre post­hume ; je l’avais ache­té à son édi­teur au cime­tière, le jour de l’enterrement de Guillaume.

Guillaume Faye avait aus­si émis trois hypo­thèses mais qui ne concer­naient que la guerre civile raciale : sou­mis­sion, défaite ou vic­toire. « La pre­mière, la pire, serait celle de la sou­mis­sion. Si, face aux enva­his­seurs et agres­seurs étran­gers, les Français blancs ne se défendent pas, il n’y aura pas de guerre. Ce sera le pour­ris­se­ment, l’effondrement sans vrai com­bat, ni ven­geance iso­lée. La deuxième hypo­thèse, et elle est ter­rible, angois­sante, impen­sable, c’est l’éclatement d’une guerre civile raciale avec défaite des autoch­tones fran­çais et autres Européens eth­niques, ayant contre eux leur propre État col­la­bo(12). La troi­sième hypo­thèse, c’est celle d’une guerre civile vic­to­rieuse, avec bien sûr des consé­quences his­to­riques incal­cu­lables, dont l’effondrement de tous nos para­digmes poli­tiques. » (p.69)

J’aurais aimé que Guillaume soit encore en vie pour voir Citizen Vigilante(13), ce film pro­mu par Elon Musk qu’il a dif­fu­sé gra­tui­te­ment sur l’ensemble de la pla­nète pen­dant quelques jours ; on peut cri­ti­quer la réa­li­sa­tion du film sur le plan tech­nique, selon cer­tains com­men­ta­teurs (je n’y ai pas trou­vé grand-chose à redire), mais ces cri­tiques sont là sur­tout pour mini­mi­ser le choc que pro­voque le film qui brise tous les tabous au sujet de l’inefficacité de la police, de la cor­rup­tion de la jus­tice et de la pro­tec­tion des délin­quants par la classe poli­tique et les médias aux ordres, tous aspects qui sont clai­re­ment expo­sés dans ce film sans aucune sorte de rete­nue et qui sug­gère une réponse radi­cale aux agres­sions per­pé­trées par les délin­quants allo­gènes.

Aujourd’hui même, 5 juillet 2026, à Narbonne, Amandine Chaudier, la mère de Louis, lyn­ché à mort par une bande de racailles, est inter­ve­nue lors d’une « marche blanche »(14) : « « Aujourd’hui, la jus­tice des hommes telle qu’elle est écrite ne me convient pas. Je vais me battre pour que jus­tice te soit ren­due. » La mère de Louis, 17 ans, lyn­ché à mort à Narbonne, a récla­mé « 30 ans de peine ferme, incom­pres­sible, défi­ni­tive » pour les meur­triers de son fils, à l’is­sue d’une marche blanche orga­ni­sée sur les lieux de l’a­gres­sion. » (France Info)

3. La guerre civile euro­péenne

Je ne vais pas reve­nir sur les cir­cons­tances de l’intervention de la Russie pour pro­té­ger les habi­tants rus­so­phones et rus­so­philes d’une région de l’Ukraine, le Donbass, mas­sa­crés quo­ti­dien­ne­ment par les forces ota­no-kie­viennes depuis 2014 jusqu’à l’opération spé­ciale déci­dée par Vladimir Poutine en 2022 pour les pro­té­ger et faire ces­ser ces exac­tions. Le nombre des vic­times des agres­seurs ota­no-ukrai­niens est éva­lué à 15 000 morts civils.

Nos diri­geants euro­péens, pré­tex­tant l’invasion illé­gale du ter­ri­toire ukrai­nien par la Russie tiennent abso­lu­ment à lui faire la guerre ; ils oublient quand même qu’un trai­té (Minsk) a été signé et qu’il a été bafoué, de l’aveu même du pré­sident Hollande qui avait décla­ré qu’il cher­chait juste du temps pour pré­pa­rer l’armement de l’Ukraine(15).

En réa­li­té, les Pieds-Nickelés (les diri­geants euro­péens qui étaient trois à l’origine mais qui ne sont plus que deux : Macron et Merz, Starmer ayant été mis hors-jeu) ont eu l’idée de res­sus­ci­ter une vieille doc­trine du XIXe siècle qui pro­fesse le pro­mé­théisme (une doc­trine poli­tique qui n’a pas grand-chose à voir avec le per­son­nage mythique) dont le pro­jet consiste à créer une nou­velle Europe tou­jours liée à l’Amérique mais sans … la Russie(16).

Comme ces deux las­cars, fer­me­ment sou­te­nus par deux folles : Von der Leyen et Kallas, sont aus­si têtus que stu­pides, ils fini­ront peut-être par y arriver.

Il y aura donc inévi­ta­ble­ment une guerre nucléaire mais pas comme on l’imagine. Selon Gérard Chevrier, dès les pre­mières attaques des Pieds-Nickelés contre la Russie, cette der­nière répli­que­ra en envoyant des mis­siles à tête nucléaire mais Chevrier nous rap­pelle qu’il existe toutes sortes de bombes nucléaires de dif­fé­rentes puis­sances, lan­cées à dif­fé­rentes hau­teurs qui n’impliquent pas for­cé­ment la des­truc­tion du monde, ni même d’une ville, à condi­tion de savoir s’en ser­vir(17).

Je ne sais pas choi­sir entre ces trois éven­tua­li­tés ; je pense qu’il y aura vrai­sem­bla­ble­ment une conjonc­tion de ces trois cala­mi­tés à plus ou moins forte inten­si­té qui affec­te­ra l’Europe qui n’échappera pas à son des­tin.

Dans le pire des cas, des archéo­logues du 80e siècle trou­ve­ront quelques traces d’une haute civi­li­sa­tion qui aurait exis­té quelques mil­liers d’années plus tôt mais ils seront tout aus­si moqués que Schliemann quand il n’avait pas encore décou­vert Troie, ou raillés comme ceux qui cherchent tou­jours l’emplacement de l’Atlantide.

Pierre-Émile Blairon