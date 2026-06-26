Les drapeaux de Bruges place du Palais de justice : drapeau de l’Ukraine, de Bruges, drapeau LGBTQ, drapeau de la Flandre, drapeau de la Belgique

Fragments d’Europe :
la Belgique dans l’œil du cyclone (partie II)

par | 26 juin 2026 | 1 com­men­taire

Partie II : La Belgique traditionnelle résiste-t-elle à l’uniformisation wokiste ?

La deuxième par­tie de cet article est le récit de mon voyage d’une dizaine de jours en Belgique où j’ai visi­té les villes les plus impor­tantes de Flandre ; j’y émets déjà mes pre­mières impres­sions. La troi­sième et der­nière par­tie consis­te­ra à déga­ger les leçons phi­lo­so­phi­co-poli­tiques de mes péré­gri­na­tions dans ce pays qui occupe, de fait, une place émi­nente en Europe.

Plus de cin­quante ans après le retour aux sources effec­tué par mon père, c’était à mon tour de dire un der­nier adieu à ce pays que j’ai aimé et que je ne rever­rai sans doute jamais, la Belgique.
C’est ain­si que j’ai eu la joie de revoir deux des plus dignes repré­sen­tants de cette nation : mes amis Robert Steuckers et Georges Hupin.
J’avais pro­gram­mé un périple de plus d’une semaine à tra­vers les prin­ci­pales villes fla­mandes, riches en culture pic­tu­rale, en patri­moine archi­tec­tu­ral et reli­gieux, en tra­di­tions culi­naires, accom­pa­gné par Robert Steuckers, le plus avi­sé des guides, à Bruxelles et à Anvers (Antwerpen).

Bruges

Venant de Dijon, je suis arri­vé à Bruges le soir, après sept heures de route.
Au réveil, la jour­née s’annonçait maus­sade ; le temps m’importait peu ; j’avais rete­nu de Bruges une vision très sobre : un silence repo­sant où venaient s’insérer les notes aériennes d’un carillon et le glis­se­ment feu­tré des bicy­clettes qui sillonnent les rues des villes fla­mandes.
Mon hôtel se situait à la péri­phé­rie de la ville ; j’ai pris le tram pour accé­der au centre de Bruges ; au ter­mi­nus, les rames déver­saient de longues files de tou­ristes dont je me suis vite sépa­ré, choi­sis­sant de visi­ter le quar­tier calme des bégui­nages caché der­rière de hauts murs de briques peintes à la chaux blanche, un haut-lieu de résis­tance à la folie des temps modernes, fon­dé en 1245, ins­crit au Patrimoine mon­dial de l’Unesco ; empli de cette séré­ni­té que j’ai côtoyée tout au long de la visite de ces mai­sons de pou­pée rus­tiques, j’ai rejoint le trou­peau ; et là sont appa­rues les pre­mières fis­sures, non pas des bâti­ments, impec­ca­ble­ment tenus, ni même des tou­ristes, pas plus bruyants ou indis­ci­pli­nés qu’ailleurs ; en fait, je suis arri­vé place du Bourg, qui ras­semble quatre des prin­ci­paux monu­ments de Bruges :la basi­lique du Saint-Sang, l’hôtel de ville de style gothique, le greffe de style Renaissance et le palais de jus­tice devant lequel flottent (fiè­re­ment ?) à côté du dra­peau belge et du dra­peau fla­mand celui de l’Ukraine et le dra­peau wokiste LGBTQ. Deux dra­peaux, deux fis­sures escha­to­lo­giques dans l’ordonnancement mil­lé­naire des villes de culture(1) par les­quelles s’introduisent les miasmes délé­tères qui détruisent iné­luc­ta­ble­ment, à plus ou moins longue échéance, ce qui reste des peuples euro­péens.
J’ai eu ensuite la chance de retrou­ver les quar­tiers pai­sibles et somp­tueux de sim­pli­ci­té où habitent les Brugeois, et j’ai même fini par déni­cher une vraie bras­se­rie avec de bonnes bières, peu­plée de Flamands heureux.

Gand

Le centre-ville de Gand est occu­pé par l’imposant châ­teau des comtes de Flandre, une for­te­resse qui paraît inex­pug­nable, tout au moins phy­si­que­ment, maté­riel­le­ment. Elle ne l’est pas ; les mêmes fis­sures que j’avais déce­lées à Bruges l’enlaidissent et la feront tom­ber si quelque grâce spi­ri­tuelle n’intervient pas pour la sau­ver. Il s’agit juste d’un dra­peau flot­tant mol­le­ment au vent qui déter­mine pour­tant son funeste ave­nir.
La cathé­drale Saint-Bavon est un autre gigan­tesque vais­seau arri­mé au cœur de la ville ; elle pré­sente le fameux polyp­tyque de Jan Van Eyck dit de « L’Adoration de l’Agneau Mystique » qui attire des foules consi­dé­rables.
Les Gantois que j’ai ren­con­trés sont char­mants, amou­reux de leur cité ; j’ai visi­té un émou­vant hôtel par­ti­cu­lier du XVIIIe siècle, l’Hôtel d’Hane Steen­huyser(2), qui rend bien l’ambiance d’une grande mai­son aris­to­cra­tique de la fin de l’Ancien Régime, où tout semble s’être figé en un ins­tant, comme si un nou­veau Vésuve avait cru bon de créer une nou­velle Pompéi ; cette image n’est pas tout à fait inexacte si l’on consi­dère que cet Ancien Régime est tom­bé en 1789, à la manière d’un cou­pe­ret qui n’a pas été inven­té par le sieur Joseph-Ignace Guillotin à qui la rumeur publique a mal­en­con­treu­se­ment don­né le nom, mais par un chi­rur­gien mili­taire dénom­mé Antoine Louis en 1792.
Dans cette noble demeure, tout est res­té à sa place jusqu’à la moindre cuillère, les cui­sines et les caves n’attendent plus que l’enchanteur qui vien­dra les réani­mer et rem­plir les bou­teilles(3) ; situé dans une rue très pas­sante et très com­mer­çante, la rue Veld (Veldstraat), il consti­tue un havre de paix, d’authenticité et de fraî­cheur dans ce quar­tier qui, dès qu’on passe le porche de sor­tie, nous plonge dans un uni­vers qui ne dépa­re­rait pas dans le sec­teur du Bronx, où l’on voit déam­bu­ler, par­mi la foule des badauds, des bandes de jeunes lou­bards dés­œu­vrés qui font mine de tenir le haut du pavé gan­tois en cra­chant au sol sans arrêt pour mar­quer leur ter­ri­toire.
Dans aucune des villes que j’ai visi­tées, je n’ai consta­té de pré­sence poli­cière à pied dans les rues ; on voit — on entend — cepen­dant pas­ser ces fonc­tion­naires dans leurs véhi­cules, toutes sirènes hur­lantes, comme s’ils s’apprêtaient à arrê­ter sur-le-champ un mal­fai­teur mais je sup­pose que la police belge est tout aus­si inef­fi­cace que la police fran­çaise, tout au moins en ce qui concerne la pro­tec­tion des citoyens, puisqu’elle est régie, elle aus­si, par les règles impo­sées par l’Union euro­péenne qui vont plu­tôt dans le sens inverse ; la seule dif­fé­rence avec la police fran­çaise, me semble-t-il, c’est qu’elle fait plus de bruit en se déplaçant.

Bruxelles

J’ai revu avec plai­sir la Grand-Place qui m’a paru moins grande que dans mes sou­ve­nirs mais tout aus­si ruti­lante et flam­boyante avec ses mai­sons des cor­po­ra­tions dont l’une, la mai­son des Boulangers, abrite une mythique bras­se­rie : le Roy d’Espagne, où je suis entré pour la pre­mière fois au début des années 1970, qui a su gar­der son cachet tra­di­tion­nel, son ser­vice, sa cui­sine… et son che­val empaillé au milieu de la salle où j’ai pu déjeu­ner en com­pa­gnie de Robert Steuckers.
Robert m’a ensuite accom­pa­gné, et sur­tout gui­dé de ses éru­dits com­men­taires, dans mes péré­gri­na­tions aux alen­tours de la place, notam­ment à l’église Saint-Nicolas, la petite rue des Bouchers et le célèbre théâtre de marion­nettes de Toone.

Anvers

Anvers, la plus grande ville de Flandre et la deuxième de Belgique est un autre monde.
Pour un Français comme moi, qui habite un pai­sible vil­lage du Luberon, la jour­née pas­sée à Anvers fut une ques­tion de sur­vie, assailli de tous côtés par des cohortes de cyclistes qui se croisent et s’entrecroisent en fon­çant sur ce qui paraît être un trot­toir mais qui n’est nul­le­ment des­ti­né à la cir­cu­la­tion des pié­tons. À Anvers, le pro­grès s’est arrê­té à l’invention de la roue mue par l’énergie humaine.
Heureusement que Robert était là pour me rap­pe­ler à la vigi­lance à chaque ins­tant ; j’ai fini par com­prendre que les espaces de cir­cu­la­tion des vélos et des humains, par­don, des pié­tons, était « maté­ria­li­sés », comme disent les tech­no­crates, de cou­leurs diverses et que l’une d’entre elles, pas­sa­ble­ment effa­cée, devait concer­ner les per­sonnes qui se déplacent avec leurs pieds.
Mais dites-vous bien qu’une ville qui a accep­té de rece­voir en son sein les mer­veilles de l’Art nou­veau et d’abriter les vieux jours de Georges Hupin (que j’ai revu avec plai­sir en com­pa­gnie de Robert) ne peut pas être com­plè­te­ment mau­vaise.
Moi qui ai tra­vaillé dans le domaine de l’édition, j’ai par­ti­cu­liè­re­ment appré­cié le Complexe Maison-Ateliers-Musée Plantin-Moretus, encore un lieu béni des dieux et recon­nu par les hommes puisqu’il est clas­sé par l’Unesco au Patrimoine mon­dial.
Le musée Plantin-Moretus est à l’origine une impri­me­rie et une mai­son d’édition datant de la Renaissance, fon­dé par Christophe Plantin (1520−1589) ; son gendre Jan Moretus (1543−1610) lui suc­cé­de­ra à la tête de cette struc­ture qu’ils auront fait fruc­ti­fier au point de deve­nir le plus grand impri­meur-édi­teur euro­péen de leur temps.
Le musée est ins­tal­lé dans l’hôtel par­ti­cu­lier des Plantin-Moretus, un magni­fique bâti­ment qui consti­tuait à la fois la demeure et le lieu de tra­vail de la famille. Le musée pré­sente « une belle col­lec­tion d’objets témoi­gnant de la vie et du tra­vail dans l’imprimerie et mai­son d’édition la plus pro­li­fique d’Europe à la fin du XVIe siècle. L’entreprise est res­tée en acti­vi­té jusqu’en 1867 et son bâti­ment ren­ferme une vaste col­lec­tion d’anciens équi­pe­ments d’imprimerie, une grande biblio­thèque, de pré­cieuses archives et des œuvres d’art, notam­ment un tableau de Rubens. » [source : Unesco]

Louvain

Mon périple belge s’est ache­vé à Louvain avec une grande décep­tion : l’Hôtel de ville était en res­tau­ra­tion, enfoui sous les écha­fau­dages jusqu’en 2028 !
Il a été construit de 1439 à 1469 et a déjà béné­fi­cié de plu­sieurs res­tau­ra­tions ; c’est un incroyable chef‑d’œuvre de den­telle en pierre.
Pour me conso­ler, j’ai visi­té La Bibliothèque uni­ver­si­taire de Louvain, deux fois détruite par cha­cune des deux guerres mon­diales, recons­truite en style néo-Renaissance en 1928 pour l’extérieur et en style Art déco en 1940 pour la magni­fique salle de lec­ture en chêne amé­ri­cain.
J’ai repris le che­min du retour vers Dijon puis vers la Provence après une bonne bière sur la place de la biblio­thèque, place Ladeuze, entre deux averses ; la bras­se­rie avait eu la bonne idée dans ce laps de temps de rele­ver ses bâches pour offrir un peu de soleil à ses clients. Je suis ren­tré tout bron­zé en Provence ; on m’a deman­dé si je reve­nais des Seychelles. Comment expli­quer que j’ai pris un coup de soleil à Louvain ?

Pierre-Émile Blairon

Le béguinage de Bruges
Une vue de Bruges
Les drapeaux de Bruges place du Palais de justice : drapeau de l’Ukraine, de Bruges, drapeau LGBTQ, drapeau de la Flandre, drapeau de la Belgique
La place de l’hôtel de ville de Louvain
Le château des comtes de Flandre et ses drapeaux : le drapeau de l’union européenne, le drapeau LGBTQ, le drapeau flamand de la ville de Gand
Gand : la cathédrale Saint-Bavon
Salle à manger de l’hôtel particulier de la famille d'Hane Steen­Huyser
Les cuisines de l’hôtel particulier de la famille d'Hane Steen­Huyser
Les galeries royales à Bruxelles
Robert Steuckers sur la Grand-Place de Bruxelles
La Grand-Place de Bruxelles vue de l’intérieur de la brasserie Le Roy d’Espagne
Le musée de l’imprimerie Plantin-Moretus
Les jardins du musée Plantin-Moretus
La salle de lecture de la bibliothèque de louvain
L’hôtel de ville de Louvain en restauration
Une façade Art nouveau à Anvers

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À suivre :
III : Quelles pistes pour une renais­sance européenne ?

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Pierre-Émile Blairon

Il en est une troi­sième à Bruges mais ce n’est pas une fis­sure, c’est un tsu­na­mi : la construc­tion en 2002 de la salle des concerts, sorte de block­haus informe en plein cœur de la cité ancienne, éri­gé pour cas­ser l’harmonie de la ville dans le but évident de lais­ser place au « Progrès » qui est, comme disait Giono (de mémoire) : la bombe ato­mique des imbé­ciles. Voir mon article du 26 mars 2018 : Architecture contem­po­raine : le triomphe de la vani­té du 24 mars 2018

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Il est situé en face d’un autre hôtel par­ti­cu­lier, la Maison Arnold Vander Haeghen, qui abrite le salon chi­nois et le bureau du Prix Nobel Maurice Maeterlinck ; les visites des deux hôtels peuvent être groupées.

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Un domaine où cette nou­velle Belgique m’a fort déçu ; les Belges nou­veaux, en tout cas, les Flamands nou­veaux – puisque je n’ai pas quit­té la Flandre au cours de ce voyage, excep­té ma rapide excur­sion à Bruxelles – n’ont plus aucune culture du vin ; ils penchent vers la faci­li­té de l’uniformisation : les res­tau­rants vous pro­posent des cépages uniques (donc des vins non assem­blés, non tra­vaillés), piquettes insi­pides, sauf excep­tion, qu’ils vous pré­sentent avec force manière comme s’il s’agissait d’un nec­tar et qu’ils vendent à des prix éle­vés parce qu’ils viennent de l’autre bout du monde alors que la France mitoyenne de la Belgique offre un panel infi­ni de bons vins, voire d’excellents vins, à des tarifs tout à fait abor­dables (voir l’article bien docu­men­té de Wikipédia sur le sujet : mono-cépage).

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