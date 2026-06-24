Inversion accusatoire : là, Macron va trop loin

Cette rhé­to­rique per­verse désar­çonne l’ad­ver­saire. C’est pré­ci­sé­ment pour­quoi elle est cou­ram­ment pra­ti­quée par les diri­geants actuels qui en usent et en abusent, à tel point que c’en est deve­nu un mode de gou­ver­nance, voire une posture.

Nice Provence Info, pre­mier site régio­nal d’é­veil des consciences, fait beau­coup de péda­go­gie sur ce sujet. Par exemple :