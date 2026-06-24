Macron - Inversion accusatoire

Inversion accusatoire : là, Macron va trop loin

24 juin 2026 | Aucun com­men­taire

Nous reve­nons une fois encore sur le concept d”«inversion accu­sa­toire ».
C’est en effet plus qu’un concept, c’est une métho­do­lo­gie qui ne se per­çoit pas aisé­ment dans un esprit sain :

L’inversion accu­sa­toire est une tech­nique de mani­pu­la­tion rhé­to­rique et psy­cho­lo­gique qui consiste à retour­ner l’accusation contre l’accusateur (ou la vic­time) en lui impu­tant pré­ci­sé­ment les fautes, erreurs ou inten­tions que l’on com­met soi-même.
En clair : au lieu de répondre à une cri­tique ou d’assumer sa res­pon­sa­bi­li­té, on accuse l’autre d’être cou­pable de ce dont on est soi-même responsable.

Cette rhé­to­rique per­verse désar­çonne l’ad­ver­saire. C’est pré­ci­sé­ment pour­quoi elle est cou­ram­ment pra­ti­quée par les diri­geants actuels qui en usent et en abusent, à tel point que c’en est deve­nu un mode de gou­ver­nance, voire une posture.

Nice Provence Info, pre­mier site régio­nal d’é­veil des consciences, fait beau­coup de péda­go­gie sur ce sujet. Par exemple :

Jean-Noël Barrot - Rencontres Économiques Aix-en-Provence - 3-5 juillet 2025

Les men­songes de plus en plus gros de nos petits diri­geants
6 juillet 2025
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De l’inversion accu­sa­toire
9 novembre 2022
Cette façon de pro­cé­der fonc­tionne si bien qu’elle est lar­ge­ment uti­li­sée dans le domaine mili­taire
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Jean-Luc Mélenchon - Montrer du doigt

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11 février 2025
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Emmanuel Macron se sent tel­le­ment sûr de lui qu’il dépasse les bornes, ce qui per­met d’ou­vrir les esprits les plus fer­més sur les pro­cé­dés du pou­voir actuel.

Hier mar­di 23 juin 2026, à tra­vers la céré­mo­nie d’entrée au Panthéon de Marc et Simonne Bloch, qu’il a vou­lu pré­si­der, Emmanuel Macron s’est fait le chantre de… devi­nez quoi ! … de la vérité.

Macron, chantre de la VÉRITÉ ! Emoticon - Rire

Panthéon - 23 juin 2026 - Marc Bloch

Dilexit veri­ta­tem (Il aimait la véri­té), ce sont ces mots, ins­pi­rés des Confessions de saint Augustin, que Marc Bloch vou­lait pour épitaphe

Notre psy­cho­pathe va encore plus loin : il donne des leçons de patrio­tisme. Écoutez le :

L’esprit de défaite, sans cesse entre­te­nu par ceux qui se pro­clament plus Français que vous. Ce sont tou­jours les pre­miers à sacri­fier la France aux inté­rêts de puis­sances hos­tiles. Les pre­miers à la renier. Les pre­miers à la tra­hir. Premiers à sacri­fier à leurs inté­rêts un peuple libre, peuple qu’au plus pro­fond d’eux-mêmes, ils n’aiment pas. [source : site de l’Élysée]

En Même Temps :
• il brade toute notre indus­trie aux Américains,
• il par­ti­cipe à une gigan­tesque opé­ra­tion occulte d’i­no­cu­la­tion de vac­cins qui n’en sont pas,
• il se sou­met en tout aux direc­tives de Bruxelles,
• il œuvre avec constance pour entrer en guerre contre la Russie,
• en bref il nous « emmerde » et ne s’en cache même pas.

Tout cela finit par décil­ler les Français les plus naïfs. Les Français n’en peuvent plus.

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Georges Gourdin

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