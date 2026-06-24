Inversion accusatoire : là, Macron va trop loin
Nous revenons une fois encore sur le concept d”«inversion accusatoire ».
C’est en effet plus qu’un concept, c’est une méthodologie qui ne se perçoit pas aisément dans un esprit sain :
L’inversion accusatoire est une technique de manipulation rhétorique et psychologique qui consiste à retourner l’accusation contre l’accusateur (ou la victime) en lui imputant précisément les fautes, erreurs ou intentions que l’on commet soi-même.
En clair : au lieu de répondre à une critique ou d’assumer sa responsabilité, on accuse l’autre d’être coupable de ce dont on est soi-même responsable.
Cette rhétorique perverse désarçonne l’adversaire. C’est précisément pourquoi elle est couramment pratiquée par les dirigeants actuels qui en usent et en abusent, à tel point que c’en est devenu un mode de gouvernance, voire une posture.
Nice Provence Info, premier site régional d’éveil des consciences, fait beaucoup de pédagogie sur ce sujet. Par exemple :
Les mensonges de plus en plus gros de nos petits dirigeants
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La gouvernance par l’inversion accusatoire
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Emmanuel Macron se sent tellement sûr de lui qu’il dépasse les bornes, ce qui permet d’ouvrir les esprits les plus fermés sur les procédés du pouvoir actuel.
Hier mardi 23 juin 2026, à travers la cérémonie d’entrée au Panthéon de Marc et Simonne Bloch, qu’il a voulu présider, Emmanuel Macron s’est fait le chantre de… devinez quoi ! … de la vérité.
Macron, chantre de la VÉRITÉ !
Notre psychopathe va encore plus loin : il donne des leçons de patriotisme. Écoutez le :
L’esprit de défaite, sans cesse entretenu par ceux qui se proclament plus Français que vous. Ce sont toujours les premiers à sacrifier la France aux intérêts de puissances hostiles. Les premiers à la renier. Les premiers à la trahir. Premiers à sacrifier à leurs intérêts un peuple libre, peuple qu’au plus profond d’eux-mêmes, ils n’aiment pas. [source : site de l’Élysée]
En Même Temps :
• il brade toute notre industrie aux Américains,
• il participe à une gigantesque opération occulte d’inoculation de vaccins qui n’en sont pas,
• il se soumet en tout aux directives de Bruxelles,
• il œuvre avec constance pour entrer en guerre contre la Russie,
• en bref il nous « emmerde » et ne s’en cache même pas.
Tout cela finit par déciller les Français les plus naïfs. Les Français n’en peuvent plus.
🇫🇷🙄Au Panthéon : Ce déchet de l’humanité qu’est Emmanuel Macron, debout au Panthéon lance avec son arrogance habituelle :— 🕊️Myriam🕊️Sauvons L’humanité🕊️@CelebritesSM🕊 (@Resistance_SM) June 23, 2026
« Ceux qui se proclament plus Français que vous sont toujours les premiers à sacrifier la France aux intérêts de puissances hostiles et à entretenir… pic.twitter.com/nWA0ZzGZqu
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