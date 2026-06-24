Celui-là, il n’a pas tout compris ! ☹️

Au hasard de mes pro­me­nades dans l’ar­rière-pays niçois, je suis tom­bé sur cette décoration.

Ainsi donc il existe là aus­si quelques poches que Nice Provence Info n’a pas encore per­cées. Dommage pour ces rési­dents, car s’ils avaient lu :

La Coupe du Monde ? M’en bati ! du 11 juin 2026,

ils sau­raient que ces dra­peaux natio­naux n’ont plus rien à voir avec une mani­fes­ta­tion qui pro­meut à outrance le métis­sage et la des­truc­tion des peuples, et qui — En Même Temps — est une affaire de gros sous.

Nous écri­vions dans notre article :