Celui-là, il n’a pas tout compris ! ☹️
Au hasard de mes promenades dans l’arrière-pays niçois, je suis tombé sur cette décoration.
Ainsi donc il existe là aussi quelques poches que Nice Provence Info n’a pas encore percées. Dommage pour ces résidents, car s’ils avaient lu :
La Coupe du Monde ? M’en bati ! du 11 juin 2026,
ils sauraient que ces drapeaux nationaux n’ont plus rien à voir avec une manifestation qui promeut à outrance le métissage et la destruction des peuples, et qui — En Même Temps — est une affaire de gros sous.
Nous écrivions dans notre article :
Environ 289 à 290 footballeurs sélectionnés pour la Coupe du Monde 2026 (sur un total d’environ 1 248 joueurs) ne joueront pas pour leur pays de naissance.
Cela représente environ 23 % des participants, un record historique selon plusieurs analyses récentes.
Cette casse des Nations est bien orchestrée par la FIFA qui utilise cet événement pour promouvoir le Grand Remplacement tout en s’appuyant sur des équipes… 🇫🇷 nationales !
C’est la même chose dans le championnat de France de football de 1ère division, où l’on dénombre moins de 10 % de joueurs issus du club local. Pire encore on trouve plus de 60 % d’étrangers, soit plus de 290–300 joueurs non français sur ~500 effectifs.
Mais les responsables des championnats nationaux et internationaux, et donc de la « Coupe du Monde 2026 », savent que ce spectacle attire encore beaucoup de monde car le football fut un sport populaire. Ils exacerbent les chauvinismes et embrigadent les jeunes qui paieront plus tard leur place pour le spectacle.
Vous n’êtes pas tenus de participer à ce barnum mondialisé. À la rigueur, regardez discrètement la nuit les matches à la télévision avec le volume réduit pour ne pas importuner les voisins.
Mais n’affichez pas votre implication dans ce cirque grotesque, tout le monde vous prendra pour un demeuré.
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