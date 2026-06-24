Supporter Football - Coupe Monde 2026

Celui-là, il n’a pas tout compris ! ☹️

24 juin 2026 | Aucun com­men­taire

Au hasard de mes pro­me­nades dans l’ar­rière-pays niçois, je suis tom­bé sur cette décoration. Émoticône étonnement

Ainsi donc il existe là aus­si quelques poches que Nice Provence Info n’a pas encore per­cées. Dommage pour ces rési­dents, car s’ils avaient lu :
La Coupe du Monde ? M’en bati ! du 11 juin 2026,
ils sau­raient que ces dra­peaux natio­naux n’ont plus rien à voir avec une mani­fes­ta­tion qui pro­meut à outrance le métis­sage et la des­truc­tion des peuples, et qui — En Même Temps — est une affaire de gros sous.

Nous écri­vions dans notre article :

Environ 289 à 290 foot­bal­leurs sélec­tion­nés pour la Coupe du Monde 2026 (sur un total d’environ 1 248 joueurs) ne joue­ront pas pour leur pays de nais­sance.
Cela repré­sente envi­ron 23 % des par­ti­ci­pants, un record his­to­rique selon plu­sieurs ana­lyses récentes.
Cette casse des Nations est bien orches­trée par la FIFA qui uti­lise cet évé­ne­ment pour pro­mou­voir le Grand Remplacement tout en s’ap­puyant sur des équipes… 🇫🇷 nationales !

C’est la même chose dans le cham­pion­nat de France de foot­ball de 1ère divi­sion, où l’on dénombre moins de 10 % de joueurs issus du club local. Pire encore on trouve plus de 60 % d’étrangers, soit plus de 290–300 joueurs non fran­çais sur ~500 effectifs.

Mais les res­pon­sables des cham­pion­nats natio­naux et inter­na­tio­naux, et donc de la « Coupe du Monde 2026 », savent que ce spec­tacle attire encore beau­coup de monde car le foot­ball fut un sport popu­laire. Ils exa­cerbent les chau­vi­nismes et embri­gadent les jeunes qui paie­ront plus tard leur place pour le spectacle.

OGCN - Jeunes supporters

[source site de l’OGC Nice]

Vous n’êtes pas tenus de par­ti­ci­per à ce bar­num mon­dia­li­sé. À la rigueur, regar­dez dis­crè­te­ment la nuit les matches à la télé­vi­sion avec le volume réduit pour ne pas impor­tu­ner les voisins.

Mais n’af­fi­chez pas votre impli­ca­tion dans ce cirque gro­tesque, tout le monde vous pren­dra pour un demeuré.

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Massimo Luce

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