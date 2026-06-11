Équipe France - Coupe Monde football 2026

La Coupe du Monde ? M’en bati !

11 juin 2026 | 2 Commentaires 

Nous écri­vions le 11 juin 2016, il y a exac­te­ment 10 ans jour pour jour : Euro 2016 : « foo­tez » nous la paix !
Cet article était tel­le­ment clair­voyant que nous l’a­vons repris mot pour mot en rem­pla­çant « Euro 2016 » par « Coupe du Monde 2026(1) » :

Stop ! Arrêtez, s’il vous plaît ! La coupe – pas de foot – est pleine !

J’ouvre la radio le matin, et on me bas­sine avec l’Euro 2016 la Coupe du Monde 2026. Je zappe de chaîne en chaîne, mais c’est tou­jours le même refrain. Le jour­nal régio­nal m’est livré et sur toutes les pages – ou presque – il est ques­tion de l’Euro 2016 la Coupe du Monde 2026 : tout tourne autour de cet évé­ne­ment. D’abord toutes les publi­ci­tés : ani­ma­tions dans les centres com­mer­ciaux de Nice et de la région, dra­peaux, maillots, bois­sons, même les banques qui s’y mettent, par­tout Euro 2016. Puis je lis les articles. Tout tourne encore autour de l’Euro 2016 la Coupe du Monde 2026 : la grève, la sécu­ri­té, les trans­ports, les réser­va­tions dans les hôtels, tout dépend de l’Euro 2016 la Coupe du Monde 2026. La coupe est pleine au super­mar­ché : yaourts à l’Euro 2016 la Coupe du Monde 2026, sau­cis­sons à l’Euro 2016 la Coupe du Monde 2026, bière à l’Euro 2016 la Coupe du Monde 2026.

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Source Instagram

Même la pres­ti­gieuse Monnaie de Paris, créée en 864 par l’Édit de Pîtres de Charles le Chauve, et à ce titre la plus ancienne ins­ti­tu­tion fran­çaise et la plus vieille entre­prise du monde, s’est mise au pas caden­cé du tout Euro 2016 Coupe du Monde 2026.

Monnaie de Paris - Coupe Monde 2026

L’intérêt natio­nal, ce n’est pas les négo­cia­tions secrètes avec les États-Unis sur le Traité Transatlantique, l’envoi de sol­dats fran­çais aux côtés des ter­ro­ristes d’Al Nosra pour com­battre l’armée régu­lière en Syrie, une immi­gra­tion mas­sive incon­trô­lée, un chô­mage qui bat tous les records, tout comme les défi­cits, l’insécurité omni­pré­sente, la dégra­da­tion de l’enseignement public, etc., l’intérêt natio­nal pour tous nos diri­geants, c’est … l’Euro 2016 la Coupe du Monde 2026 !

Mais l’Euro 2016 la Coupe du Monde 2026, on s’en « foot » !

Quel est donc l’intérêt de ce bar­num enva­his­sant ?
Quelques mer­ce­naires venus de l’étranger où ils jouent habi­tuel­le­ment et qui vont cou­rir – pas trop long­temps – après une balle pour plu­sieurs mil­liers d’euros à la minute. C’est une véri­table insulte aux spec­ta­teurs qui sont encore assez stu­pides pour payer ce spec­tacle futile, et qui ne gagne­ront pas en une vie tout l’argent que ces mer­ce­naires capri­cieux et apa­trides gagne­ront en quelques heures.

Environ 289 à 290 foot­bal­leurs sélec­tion­nés pour la Coupe du Monde 2026 (sur un total d’environ 1 248 joueurs) ne joue­ront pas pour leur pays de nais­sance.
Cela repré­sente envi­ron 23 % des par­ti­ci­pants, un record his­to­rique selon plu­sieurs ana­lyses récentes.
Cette casse des Nations est bien orches­trée par la FIFA qui uti­lise cet évé­ne­ment pour pro­mou­voir le Grand Remplacement(2) tout en s’ap­puyant sur des équipes… 🇫🇷 nationales !

Je suis éga­le­ment outra­gé par la réfé­rence per­ni­cieuse à la France et à notre dra­peau. Alors que toute l’organisation ne se pré­oc­cupe que d’envoyer un mes­sage mon­dia­liste, cos­mo­po­lite, plu­ri-eth­nique, le sen­ti­ment natio­nal est sol­li­ci­té à cette mer­can­tile occa­sion à l’inverse de ce qu’il repré­sente en réa­li­té. L’esclandre d’Éric Cantona à l’encontre du sélec­tion­neur Didier Deschamps le qua­li­fiant de raciste, au pré­texte qu’il n’y avait pas assez de joueurs magh­ré­bins dans l’équipe de France et reprise à satié­té par tous les médias, est révé­la­trice de cette hys­té­rie Bien Pensante. Cela n’a plus rien à voir avec le sport ou la nation, c’est de la pro­pa­gande poli­ti­que­ment correcte.

La soumission au grand « melting pot » mondial régi par le Veau d’Or

J’ai peine pour les Français qui paie­ront pour prendre part à cette mas­ca­rade dépra­vée. Je ne connais même pas le nom d’un seul de ces mer­ce­naires qui se « footent » bien pas mal de la France qu’ils connaissent à peine pour la plu­part. Quant à moi, même avec des billets gra­tuits, je n’irai pas au cirque. Même si on me payait, je n’irais pas non plus. J’éviterai les bars qui se sentent obli­gés par mimé­tisme de prendre le relais de cette ges­ti­cu­la­tion grand-gui­gno­lesque avec leur écran de télé­vi­sion. J’aurai tel­le­ment mieux à faire pen­dant ce temps-là.

Massimo Luce

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Massimo Luce

Nous avons seule­ment actua­li­sé les illustrations.

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Lire dans nos colonnes : Le Grand Remplacement n’est plus une théo­rie… du 12 octobre 2019

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2 Commentaires 

  1. Bosteph le 11 juin 2026 à 22:49

    Un arbitre soma­lien empê­ché d’en­trer à son arri­vée aux USA.
    Les équipes afri­caines et musul­manes fouilleés par des chiens.
    L’équipe d’Iran obli­gée de trou­ver des hôtels au Mexique, et dont les visas sont à renou­ve­ler pour chaque match.
    Même des sup­por­ters écos­sais sont inter­dits d’entrer.
    USA, un pays de tous les abus, qui, dans un monde nor­mal, devrait être expul­sé de sa propre compétition !

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  2. Tutux0743 le 11 juin 2026 à 09:03

    C’est pareil pour d’autres sujets : légendes, his­toires, etc…
    Les films ? QUI en est friand et auto­fi­nance la secte et ses com­pa­tibles ? En plus, le tout à l’in­su du plein gré de Nicolas ! Et depuis des décen­nies !
    L’électorat FN, lucide, mais tota­le­ment impuis­sant face à cette situa­tion ! Si ce n’est par un boy­cott sans fin, voué à l’é­chec, tant la sou­mis­sion est imbri­quée socié­ta­le­ment qua­si vis­cé­ra­le­ment ! Les kas­tors cau­tionnent depuis tant d’an­nées ! L’extinction ou dilu­tion de Notre Culture que nous ont trans­mise Nos Ancêtres et Anciens ! Honte et mal­heur aux survivant(e)s !

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