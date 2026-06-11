La Coupe du Monde ? M’en bati !
Cet article était tellement clairvoyant que nous l’avons repris mot pour mot en remplaçant « Euro 2016 » par « Coupe du Monde 2026(1) » :
Stop ! Arrêtez, s’il vous plaît ! La coupe – pas de foot – est pleine !
J’ouvre la radio le matin, et on me bassine avec
l’Euro 2016 la Coupe du Monde 2026. Je zappe de chaîne en chaîne, mais c’est toujours le même refrain. Le journal régional m’est livré et sur toutes les pages – ou presque – il est question de l’Euro 2016 la Coupe du Monde 2026 : tout tourne autour de cet événement. D’abord toutes les publicités : animations dans les centres commerciaux de Nice et de la région, drapeaux, maillots, boissons, même les banques qui s’y mettent, partout Euro 2016. Puis je lis les articles. Tout tourne encore autour de l’Euro 2016 la Coupe du Monde 2026 : la grève, la sécurité, les transports, les réservations dans les hôtels, tout dépend de l’Euro 2016 la Coupe du Monde 2026. La coupe est pleine au supermarché : yaourts à l’Euro 2016 la Coupe du Monde 2026, saucissons à l’Euro 2016 la Coupe du Monde 2026, bière à l’Euro 2016 la Coupe du Monde 2026.
|Source Instagram
Même la prestigieuse Monnaie de Paris, créée en 864 par l’Édit de Pîtres de Charles le Chauve, et à ce titre la plus ancienne institution française et la plus vieille entreprise du monde, s’est mise au pas cadencé du tout
Euro 2016 Coupe du Monde 2026.
L’intérêt national, ce n’est pas les négociations secrètes avec les États-Unis sur le Traité Transatlantique, l’envoi de soldats français aux côtés des terroristes d’Al Nosra pour combattre l’armée régulière en Syrie, une immigration massive incontrôlée, un chômage qui bat tous les records, tout comme les déficits, l’insécurité omniprésente, la dégradation de l’enseignement public, etc., l’intérêt national pour tous nos dirigeants, c’est …
l’Euro 2016 la Coupe du Monde 2026 !
Mais
l’Euro 2016 la Coupe du Monde 2026, on s’en « foot » !
Quel est donc l’intérêt de ce barnum envahissant ?
Quelques mercenaires venus de l’étranger où ils jouent habituellement et qui vont courir – pas trop longtemps – après une balle pour plusieurs milliers d’euros à la minute. C’est une véritable insulte aux spectateurs qui sont encore assez stupides pour payer ce spectacle futile, et qui ne gagneront pas en une vie tout l’argent que ces mercenaires capricieux et apatrides gagneront en quelques heures.
Environ 289 à 290 footballeurs sélectionnés pour la Coupe du Monde 2026 (sur un total d’environ 1 248 joueurs) ne joueront pas pour leur pays de naissance.
Cela représente environ 23 % des participants, un record historique selon plusieurs analyses récentes.
Cette casse des Nations est bien orchestrée par la FIFA qui utilise cet événement pour promouvoir le Grand Remplacement(2) tout en s’appuyant sur des équipes… 🇫🇷 nationales !
Je suis également outragé par la référence pernicieuse à la France et à notre drapeau. Alors que toute l’organisation ne se préoccupe que d’envoyer un message mondialiste, cosmopolite, pluri-ethnique, le sentiment national est sollicité à cette mercantile occasion à l’inverse de ce qu’il représente en réalité. L’esclandre d’Éric Cantona à l’encontre du sélectionneur Didier Deschamps le qualifiant de raciste, au prétexte qu’il n’y avait pas assez de joueurs maghrébins dans l’équipe de France et reprise à satiété par tous les médias, est révélatrice de cette hystérie Bien Pensante. Cela n’a plus rien à voir avec le sport ou la nation, c’est de la propagande politiquement correcte.
La soumission au grand « melting pot » mondial régi par le Veau d’Or
J’ai peine pour les Français qui paieront pour prendre part à cette mascarade dépravée. Je ne connais même pas le nom d’un seul de ces mercenaires qui se « footent » bien pas mal de la France qu’ils connaissent à peine pour la plupart. Quant à moi, même avec des billets gratuits, je n’irai pas au cirque. Même si on me payait, je n’irais pas non plus. J’éviterai les bars qui se sentent obligés par mimétisme de prendre le relais de cette gesticulation grand-guignolesque avec leur écran de télévision. J’aurai tellement mieux à faire pendant ce temps-là.
Massimo Luce
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Nous avons seulement actualisé les illustrations.
Un arbitre somalien empêché d’entrer à son arrivée aux USA.
Les équipes africaines et musulmanes fouilleés par des chiens.
L’équipe d’Iran obligée de trouver des hôtels au Mexique, et dont les visas sont à renouveler pour chaque match.
Même des supporters écossais sont interdits d’entrer.
USA, un pays de tous les abus, qui, dans un monde normal, devrait être expulsé de sa propre compétition !
C’est pareil pour d’autres sujets : légendes, histoires, etc…
Les films ? QUI en est friand et autofinance la secte et ses compatibles ? En plus, le tout à l’insu du plein gré de Nicolas ! Et depuis des décennies !
L’électorat FN, lucide, mais totalement impuissant face à cette situation ! Si ce n’est par un boycott sans fin, voué à l’échec, tant la soumission est imbriquée sociétalement quasi viscéralement ! Les kastors cautionnent depuis tant d’années ! L’extinction ou dilution de Notre Culture que nous ont transmise Nos Ancêtres et Anciens ! Honte et malheur aux survivant(e)s !