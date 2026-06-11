Stop ! Arrêtez, s’il vous plaît ! La coupe – pas de foot – est pleine !

J’ouvre la radio le matin, et on me bas­sine avec l’Euro 2016 la Coupe du Monde 2026. Je zappe de chaîne en chaîne, mais c’est tou­jours le même refrain. Le jour­nal régio­nal m’est livré et sur toutes les pages – ou presque – il est ques­tion de l’Euro 2016 la Coupe du Monde 2026 : tout tourne autour de cet évé­ne­ment. D’abord toutes les publi­ci­tés : ani­ma­tions dans les centres com­mer­ciaux de Nice et de la région, dra­peaux, maillots, bois­sons, même les banques qui s’y mettent, par­tout Euro 2016. Puis je lis les articles. Tout tourne encore autour de l’Euro 2016 la Coupe du Monde 2026 : la grève, la sécu­ri­té, les trans­ports, les réser­va­tions dans les hôtels, tout dépend de l’Euro 2016 la Coupe du Monde 2026. La coupe est pleine au super­mar­ché : yaourts à l’Euro 2016 la Coupe du Monde 2026, sau­cis­sons à l’Euro 2016 la Coupe du Monde 2026, bière à l’Euro 2016 la Coupe du Monde 2026.

Même la pres­ti­gieuse Monnaie de Paris, créée en 864 par l’Édit de Pîtres de Charles le Chauve, et à ce titre la plus ancienne ins­ti­tu­tion fran­çaise et la plus vieille entre­prise du monde, s’est mise au pas caden­cé du tout Euro 2016 Coupe du Monde 2026.

L’intérêt natio­nal, ce n’est pas les négo­cia­tions secrètes avec les États-Unis sur le Traité Transatlantique, l’envoi de sol­dats fran­çais aux côtés des ter­ro­ristes d’Al Nosra pour com­battre l’armée régu­lière en Syrie, une immi­gra­tion mas­sive incon­trô­lée, un chô­mage qui bat tous les records, tout comme les défi­cits, l’insécurité omni­pré­sente, la dégra­da­tion de l’enseignement public, etc., l’intérêt natio­nal pour tous nos diri­geants, c’est … l’Euro 2016 la Coupe du Monde 2026 !

Mais l’Euro 2016 la Coupe du Monde 2026, on s’en « foot » !

Quel est donc l’intérêt de ce bar­num enva­his­sant ?

Quelques mer­ce­naires venus de l’étranger où ils jouent habi­tuel­le­ment et qui vont cou­rir – pas trop long­temps – après une balle pour plu­sieurs mil­liers d’euros à la minute. C’est une véri­table insulte aux spec­ta­teurs qui sont encore assez stu­pides pour payer ce spec­tacle futile, et qui ne gagne­ront pas en une vie tout l’argent que ces mer­ce­naires capri­cieux et apa­trides gagne­ront en quelques heures.