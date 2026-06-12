Offshore et oli­garques :

Impliqué dans les Pandora Papers, Zelinsky a pos­sé­dé des socié­tés aux Îles Vierges Britanniques, à Chypre et au Belize via ses amis de Kvartal 95. Juste avant l’élection de 2019, il a trans­fé­ré ses parts à un proche. Son men­tor ? Ihor Kolomoisky, oli­garque sul­fu­reux accu­sé de pillage bancaire.

Corruption d’État :

Son entou­rage proche a été secoué par des scan­dales à répé­ti­tion (Energoatom, Naftogaz, détour­ne­ments de dizaines de mil­lions de dol­lars d’aide). Son chef de cabi­net Andriy Yermak a été limo­gé dans un contexte de graves accu­sa­tions. Zelensky a dû sanc­tion­ner ses propres alliés tout en niant toute res­pon­sa­bi­li­té personnelle.

Persécutions reli­gieuses :

Zelensky a lan­cé une véri­table chasse contre l’Église ortho­doxe ukrai­nienne (UOC) liée his­to­ri­que­ment à Moscou.

Raids du SBU dans les monas­tères (dont la Laure de Kiev), pour­suites judi­ciaires contre des métro­po­lites, révo­ca­tion de la citoyen­ne­té du pri­mat Onufriy, et une loi de 2024 per­met­tant de fac­to d’interdire cette Église.

Des experts de l’ONU ont dénon­cé des mesures de « puni­tion col­lec­tive » et des vio­la­tions de la liber­té reli­gieuse. Des hié­rarques, prêtres et défen­seurs sont jugés et harcelés.

Complicités avec des milices néo-nazies :

Malgré son image de défen­seur de la démo­cra­tie, Zelensky a inté­gré et légi­ti­mé des uni­tés comme le régi­ment Azov (issu du bataillon Azov), ouver­te­ment por­teur de sym­boles et d’idéologie néo-nazie.

Ces groupes, ini­tia­le­ment milices, ont été offi­cia­li­sés dans l’armée ukrai­nienne et conti­nuent de béné­fi­cier de sou­tien et d’armement occidental.

Dérive auto­ri­taire :

Sous cou­vert de loi mar­tiale, il a ver­rouillé les médias (télé­thon unique de pro­pa­gande), inter­dit les par­tis d’opposition, repor­té sine die les élec­tions et muse­lé les voix cri­tiques. Un pou­voir de plus en plus concen­tré autour de sa petite cour.

Image et mœurs :

Rumeurs per­sis­tantes sur des consom­ma­tions de sub­stances, train de vie luxueux contras­tant avec la misère du pays en guerre, et une com­mu­ni­ca­tion savam­ment orches­trée par des agences occidentales.