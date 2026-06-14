Challenges - 11 juin 2026 - Guerre

L’oligarchie VEUT la guerre

14 juin 2026 | Aucun com­men­taire

Nous n’en sommes plus à « La guerre aura t‑elle lieu ? », mais à « Comment se pré­pa­rer à la guerre ? » La presse n’a­na­lyse plus l’é­ven­tua­li­té de la guerre, elle nous explique com­ment s’y pré­pa­rer. Comprenez : puis­qu’elle aura lieu.

Mais au fait, la guerre contre qui ? Émoticône étonnement

Quelle est le pays étran­ger qui nous attaque et tente de nous conqué­rir ? Quel est le pays qui enva­hit la France ?

L’oligarchie nous pré­pare t‑elle à la guerre contre les pays afri­cains qui ali­mentent une immi­gra­tion incon­trô­lée ? C’est tout le contraire puisque l’Union Européenne a adop­té en 2024 le « Pacte sur la migra­tion et l’asile » qui est entré en appli­ca­tion le 12 juin 2026. Ce pacte ne met pas fin à cette inva­sion mais au contraire, il la gère en obli­geant les pays de l’Union Européenne à « relo­ca­li­ser » les immi­grés clan­des­tins que les pays en pre­mière ligne de cette inva­sion ne peuvent plus sup­por­ter(1).

Alors la guerre contre qui ? Émoticône étonnement

Contre la Russie bien sûr ! Pourquoi ça ? Parce-que l’Ukraine est en guerre contre la Russie, et que nous pre­nons le — mau­vais — par­ti de l’Ukraine contre la Russie. La ten­ta­tive du Chef d’État-major des Armées (CEMA), Fabien Mandon, de nous pré­pa­rer à la guerre contre la Russie fut un échec total.

Fabien Mandon - 107 congres maires 2025

Avec la com­pli­ci­té du pré­si­den­tiable David Lisnard, pré­sident de l’AMF (Association des Maires de France), le Chef d’État-major des Armées décla­ra à la tri­bune du 107e congrès : « Il faut accep­ter de perdre nos enfants. Si nous ne sommes pas prêts à cela, alors nous sommes en risque », ajou­tant qu’il fal­lait se pré­pa­rer à « souf­frir éco­no­mi­que­ment ». Ce mes­sage n’est pas du tout pas­sé dans l’opinion.

Qu’importe ! L’oligarchie ne lâche pas l’affaire

Elle veut la guerre, et sait com­ment s’y prendre :

Edward Bernays - Propaganda

Edwards Bernays - PropagandaEdward Bernays (1891−1995) est le double neveu de Sigmund Freud, sa mère étant la sœur du fon­da­teur de la psy­cha­na­lyse et son père étant le frère de l’é­pouse de Freud. Bernays émigre aux États-Unis avec ses parents et obtient en 1912 un diplôme d’a­gri­cul­ture.
Il a par­ti­ci­pé à l’o­pé­ra­tion de pro­pa­gande du gou­ver­ne­ment amé­ri­cain pour l’en­trée en guerre des États-Unis en 1917.
Il écrit en 1928 : « La mani­pu­la­tion consciente et orga­ni­sée des habi­tudes et des opi­nions des masses est un élé­ment essen­tiel des socié­tés démo­cra­tiques. Ceux qui mani­pulent consti­tuent un gou­ver­ne­ment invi­sible. Nos idées sont diri­gées par des gens dont nous ne connais­sons même pas l’existence. Presque tous les actes de notre vie quo­ti­dienne sont condi­tion­nés par un petit groupe de per­sonnes qui com­prennent com­ment se com­portent les masses ». Propaganda – Comment mani­pu­ler l’opinion en démo­cra­tie.
Parmi ses cam­pagnes mar­quantes, on compte la pro­mo­tion du bacon en sug­gé­rant un petit-déjeu­ner copieux, et la défense de l’in­dus­trie amé­ri­caine du tabac en encou­ra­geant les femmes à fumer en public, inven­tant l’ex­pres­sion « torches de la liber­té » lors d’un défi­lé de 1929.

Nous y voi­là : la presse ne dit plus « Comment évi­ter la guerre ? », mais « Guerre, com­ment s’y pré­pa­rer ». « S’y pré­pa­rer » ! car vous n’a­vez plus d’autres choix.
La ques­tion que les oli­garques se posent alors, c’est : « Où trou­ver les mil­liards ? », comme l’a­vait mal­adroi­te­ment annon­cé le Chef d’État-major des Armées : il faut se pré­pa­rer à « souf­frir éco­no­mi­que­ment ».
En plus d’al­ler mou­rir pour le clown de Kiev(2), il nous fau­dra souf­frir pour trou­ver les mil­liards pour les mil­liar­daires !
C’est bien ça le mes­sage de la presse ins­ti­tu­tion­nelle et subventionnée.

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L’empire médiatique du milliardaire Bernard Arnault

Le mil­liar­daire Bernard Arnault pos­sèdent à tra­vers plu­sieurs struc­tures sous son contrôle, un empire média­tique très diver­si­fié dont voi­ci les principaux :

Quotidiens et presse éco­no­mique
Les Échos : quo­ti­dien éco­no­mique de réfé­rence, rache­té en 2007
Le Parisien et ) : rache­té en 2015, c’est l’un des piliers de son groupe média
L’Opinion : quo­ti­dien libé­ral, rache­té en tota­li­té via Bey Médias en juillet 2025 (LVMH en déte­nait déjà ~25 %)
L’Agefi : jour­nal d’information finan­cière, inté­gré avec L’Opinion dans le rachat de Bey Médias (2025).

Magazines
Paris Match : Racheté en octobre 2024 à Vincent Bolloré (Vivendi) pour envi­ron 120 mil­lions d’euros
Challenges : pro­prié­té à 100 % depuis décembre 2025 (LVMH déte­nait déjà 40 % depuis 2021)
Sciences et Avenir et La Recherche : rache­tés en même temps que Challenges en décembre 2025

Radio
Radio Classique : acquise en 1999

L’empire médiatiquedu milliardaire Xavier Niel

Xavier Niel, gendre de Bernard Arnault via son mariage avec Delphine Arnault, pos­sède ou contrôle de son côté plu­sieurs titres de presse, prin­ci­pa­le­ment via sa hol­ding per­son­nelle NJJ.

Presse régio­nale et quo­ti­dienne
Groupe Nice-Matin (100 % depuis 2020) : Nice-Matin, Var-Matin, Monaco-Matin, par­ti­ci­pa­tion mino­ri­taire (~11 %) dans La Provence
• France-Antilles (rache­té en 2020) : quo­ti­dien des Antilles (Guadeloupe, Martinique, Guyane)

Autres titres :
Paris-Turf (rache­té en 2020) : pre­mier jour­nal hip­pique fran­çais
L’Informé : média éco­no­mique en ligne d’investigation qu’il a finan­cé et lan­cé en 2022.

Mais aus­si
Groupe Le Monde (Le Monde, Télérama, Courrier International, La Vie, etc.) : Xavier Niel est un action­naire majeur depuis 2010 (avec Matthieu Pigasse et d’autres); il a rache­té les parts res­tantes d’autres inves­tis­seurs et a trans­fé­ré la qua­si-tota­li­té de ses parts à un Fonds pour l’indépendance de la presse (fonds de dota­tion) en 2024 ; le capi­tal est désor­mais sanc­tua­ri­sé et inces­sible, avec une action sym­bo­lique conser­vée par Niel.

En Même Temps, l’o­li­gar­chie, qui adoube les can­di­dats à la pré­si­den­tielle, les oblige tous à affi­cher leur soli­da­ri­té avec l’Ukraine, donc contre la Russie, comme nous le mon­trons dans notre article d’hier : Présidentielle 2027 : le cer­ti­fi­cat du « camp du Bien » passe par Zelensky.

Après le racket des pseu­do-vac­cins qui n’a pas fonc­tion­né aus­si bien que pré­vu(3), même s’il a per­mis à Big Pharma de rafler quelques mil­liards en fomen­tant une pseu­do-pan­dé­mie, l’o­li­gar­chie lance une nou­velle opé­ra­tion en fomen­tant une pseudo-guerre.

Il nous revient de la refuser.

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Quel est cet homme pour lequel « il faut accep­ter de perdre nos enfants » ?

Zelensky - Drag Queen
Offshore et oli­garques :
Impliqué dans les Pandora Papers, Zelinsky a pos­sé­dé des socié­tés aux Îles Vierges Britanniques, à Chypre et au Belize via ses amis de Kvartal 95. Juste avant l’élection de 2019, il a trans­fé­ré ses parts à un proche. Son men­tor ? Ihor Kolomoisky, oli­garque sul­fu­reux accu­sé de pillage bancaire.

Corruption d’État :
Son entou­rage proche a été secoué par des scan­dales à répé­ti­tion (Energoatom, Naftogaz, détour­ne­ments de dizaines de mil­lions de dol­lars d’aide). Son chef de cabi­net Andriy Yermak a été limo­gé dans un contexte de graves accu­sa­tions. Zelensky a dû sanc­tion­ner ses propres alliés tout en niant toute res­pon­sa­bi­li­té personnelle.

Persécutions reli­gieuses :
Zelensky a lan­cé une véri­table chasse contre l’Église ortho­doxe ukrai­nienne (UOC) liée his­to­ri­que­ment à Moscou.
Raids du SBU dans les monas­tères (dont la Laure de Kiev), pour­suites judi­ciaires contre des métro­po­lites, révo­ca­tion de la citoyen­ne­té du pri­mat Onufriy, et une loi de 2024 per­met­tant de fac­to d’interdire cette Église.
Des experts de l’ONU ont dénon­cé des mesures de « puni­tion col­lec­tive » et des vio­la­tions de la liber­té reli­gieuse. Des hié­rarques, prêtres et défen­seurs sont jugés et harcelés.

Complicités avec des milices néo-nazies :
Malgré son image de défen­seur de la démo­cra­tie, Zelensky a inté­gré et légi­ti­mé des uni­tés comme le régi­ment Azov (issu du bataillon Azov), ouver­te­ment por­teur de sym­boles et d’idéologie néo-nazie.
Ces groupes, ini­tia­le­ment milices, ont été offi­cia­li­sés dans l’armée ukrai­nienne et conti­nuent de béné­fi­cier de sou­tien et d’armement occidental.

Dérive auto­ri­taire :
Sous cou­vert de loi mar­tiale, il a ver­rouillé les médias (télé­thon unique de pro­pa­gande), inter­dit les par­tis d’opposition, repor­té sine die les élec­tions et muse­lé les voix cri­tiques. Un pou­voir de plus en plus concen­tré autour de sa petite cour.

Image et mœurs :
Rumeurs per­sis­tantes sur des consom­ma­tions de sub­stances, train de vie luxueux contras­tant avec la misère du pays en guerre, et une com­mu­ni­ca­tion savam­ment orches­trée par des agences occidentales.

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Lire dans nos colonnes : Et si le Covid était un « bon » virus ? du 14 décembre 2021

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