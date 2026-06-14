L’oligarchie VEUT la guerre

Nous n’en sommes plus à « La guerre aura t‑elle lieu ? », mais à « Comment se pré­pa­rer à la guerre ? » La presse n’a­na­lyse plus l’é­ven­tua­li­té de la guerre, elle nous explique com­ment s’y pré­pa­rer. Comprenez : puis­qu’elle aura lieu.

Mais au fait, la guerre contre qui ?

Quelle est le pays étran­ger qui nous attaque et tente de nous conqué­rir ? Quel est le pays qui enva­hit la France ?

L’oligarchie nous pré­pare t‑elle à la guerre contre les pays afri­cains qui ali­mentent une immi­gra­tion incon­trô­lée ? C’est tout le contraire puisque l’Union Européenne a adop­té en 2024 le « Pacte sur la migra­tion et l’asile » qui est entré en appli­ca­tion le 12 juin 2026. Ce pacte ne met pas fin à cette inva­sion mais au contraire, il la gère en obli­geant les pays de l’Union Européenne à « relo­ca­li­ser » les immi­grés clan­des­tins que les pays en pre­mière ligne de cette inva­sion ne peuvent plus sup­por­ter(1).

Alors la guerre contre qui ?

Contre la Russie bien sûr ! Pourquoi ça ? Parce-que l’Ukraine est en guerre contre la Russie, et que nous pre­nons le — mau­vais — par­ti de l’Ukraine contre la Russie. La ten­ta­tive du Chef d’État-major des Armées (CEMA), Fabien Mandon, de nous pré­pa­rer à la guerre contre la Russie fut un échec total.

Avec la com­pli­ci­té du pré­si­den­tiable David Lisnard, pré­sident de l’AMF (Association des Maires de France), le Chef d’État-major des Armées décla­ra à la tri­bune du 107e congrès : « Il faut accep­ter de perdre nos enfants. Si nous ne sommes pas prêts à cela, alors nous sommes en risque », ajou­tant qu’il fal­lait se pré­pa­rer à « souf­frir éco­no­mi­que­ment ». Ce mes­sage n’est pas du tout pas­sé dans l’opinion.

Qu’importe ! L’oligarchie ne lâche pas l’affaire

Elle veut la guerre, et sait com­ment s’y prendre :