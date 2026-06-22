Cet article sera décom­po­sé – et déli­vré – en trois par­ties :

I : Retour aux sources, la nos­tal­gie de l’Europe (ci-des­sous)

II : La Belgique tra­di­tion­nelle résiste-t-elle à l’uniformisation wokiste ? (dans une pro­chaine édi­tion)

III : Quelles pistes pour une renais­sance euro­péenne ? (dans une pro­chaine édition)

Partie I : Retour aux sources, la nostalgie de l’Europe

C’était en 1973 ou 1974 ; un peu avant mon mariage avec ma com­pagne fla­mande dont j’eus ensuite deux fils ; mon père décou­vrait pour la pre­mière fois la terre de ses ancêtres ; il était assis à l’avant, à mes côtés dans ma voi­ture, et nous pas­sions devant l’enseigne d’un conces­sion­naire auto­mo­bile dont le nom s’étalait en grandes lettres majus­cules de néon sur la façade : BLAIRON ; mon père vou­lait que je fasse demi-tour pour aller saluer le gara­giste car il le pen­sait appar­te­nir à notre famille ; j’eus beau­coup de mal à le convaincre qu’ici, en Belgique, et plus encore à Binche ou à Mons – je ne sais plus si nous étions à Binche ou à Mons – les Blairon étaient légion.

Lui, mon père, était aus­si gara­giste, le seul gara­giste du nom de Blairon de toute l’Algérie. Et tous les Blairon qui ont vécu sur cette terre aimée, bafouée et meur­trie, étaient les seuls repré­sen­tants de notre famille ; nous étions tous cou­sins.

Ce mot « légion » m’est venu tout natu­rel­le­ment à l’esprit ; la famille Blairon, par­mi les plus anciennes de l’Algérie fran­çaise, des­cen­dait d’un Belge enga­gé dans la Légion étran­gère en 1831, à la date même de la créa­tion de ce corps d’élite. Ce légion­naire était ori­gi­naire de Binche.

Un membre de notre famille, il y a main­te­nant plus de cent ans, en 1925, avait retrou­vé l’une de nos ancêtres belges en la per­sonne de sœur Marie-Eulalie, qui avait écrit une lettre fort tou­chante à l’époque à notre parente ora­naise, Jeanne ; cette reli­gieuse fai­sait vrai­sem­bla­ble­ment par­tie du couvent Saint-Jacques à Roeulx en Belgique dont j’ai retrou­vé une ancienne carte pos­tale. L’adresse men­tion­née par sœur Marie-Eulalie comme rési­dence de notre famille d’origine en Belgique existe tou­jours : 55, ave­nue Wanderpepen à Binche ; je n’ai pas véri­fié si c’était tou­jours des Blairon qui habi­taient à cette adresse.