Il faut désobéir à Macron !

Explication de texte :

« À l’heure où le monde est à nou­veau tra­vaillé par la ten­ta­tion de la force brute… » C’est vrai. Quelle est cette « force brute » qui fomente la guerre, et même toutes les guerres ? Nous y répon­dons régu­liè­re­ment dans nos colonnes, comme par exemple tout récem­ment : L’oligarchie VEUT la guerre.

« … notre peuple n’est jamais aus­si grand que lors­qu’il refuse la défaite de l’es­prit … » Est-ce un appel à refu­ser notre défaite actuelle qui est bien plus que la défaite de l’es­prit. C’est la défaite de l’au­to­ri­té de l’État, la défaite de notre diplo­ma­tie qui n’existe plus, la défaite de la morale, plus loin encore la défaite des valeurs dites « répu­bli­caines », la défaite de tout. Alors pre­nons au mot les paroles de nos diri­geants : refu­sons cette défaite !

« … et se donne les moyens de défendre sa liber­té … » Alors celle-là elle est bien bonne ! Le Pouvoir nous exhorte à lui attri­buer les moyens — com­prendre « moyens finan­ciers » autre­ment dit « impôts » — pour ali­men­ter l’in­dus­trie de l’ar­me­ment, pas tou­jours fran­çaise du reste, afin de défendre la liber­té qu’il nous acca­pare de jour en jour.

La défaite de l’esprit est là ! Refusons là !

C’est notre gou­ver­ne­ment lui-même qu nous incite à refu­ser sa propre défaite !

Une autre com­mé­mo­ra­tion s’an­nonce, c’est celle du 14 Juillet 1789. Or que célèbre t‑on le 14 Juillet ? La répu­blique célèbre la prise de la Bastille qui sym­bo­li­sait le pou­voir monarchique.

La Bastille, for­te­resse répu­tée impre­nable deve­nue pri­son, était deve­nue le sym­bole de l’absolutisme royal. Elle est pour­tant tom­bée le 14 juillet 1789, ce qui en fait une réfé­rence par­faite pour évo­quer quelque chose qui parais­sait inex­pug­nable mais qui s’effondre face à la déter­mi­na­tion popu­laire ou à un chan­ge­ment radical.