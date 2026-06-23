COMMUNIQUÉ DE LA LIGUE DU MIDI

Lundi 22-06-2026

« Calho-te Vergounho ! »

Ta gueule, Dany la honte ! en langue du Clapas

La nou­velle était tom­bée comme un orage du 15 août : Dany le rouge avait choi­si de se poser, Salle Pétrarque à Montpellier le mar­di 30 juin, pour un débat public orga­ni­sé par l’Institut uni­ver­si­taire Maïmonide Averroès-Thomas d’Aquin.

La ten­sion com­men­ça à mon­ter quand la Ligue du Midi publia deux extraits des pro­pos du « Rouquin » qui avec Jack Lang (celui qui a révé­lé sa per­ver­si­té dans l’affaire du Coral d’Aimargues) ont per­mis de suivre à la trace le che­mi­ne­ment d’une bande de pédo­philes pes­ti­len­tiels. Évidemment le maire de Montpellier Delafosse « fils spi­ri­tuel de Jack Lang » jouait les « faci­li­ta­teurs » en met­tant la salle Pétrarque à la dis­po­si­tion du « trublion ».

Ce que « Gros COHN » écri­vait en 1975 dans son livre Le Grand Bazar (P. Belfond, 1975) :

« Il m’était arri­vé plu­sieurs fois que cer­tains gosses ouvrent ma bra­guette et com­mencent à me cha­touiller. Je réagis­sais de manière dif­fé­rente selon les cir­cons­tances, mais leur désir me posait un pro­blème. Je leur deman­dais : “Pourquoi ne jouez-vous pas ensemble, pour­quoi vous m’avez choi­si, moi, et pas les autres gosses ?”… Mais s’ils insis­taient, je les cares­sais quand même. »

Ce qu’il réité­rait en 1982 sur un pla­teau Télé :

Il s’agissait cette fois d’un extrait de l’émission « Apostrophes » sur Antenne 2 ‑sept ans plus tard- au cours duquel il décla­rait : « Quand une petite fille de cinq ans et demi com­mence à vous désha­biller, c’est fan­tas­tique. »

On se rap­pelle que Dany le rouge a tou­jours ten­té de se défaus­ser, de presse en presse, de médias en médias, pré­ten­dant qu’il ne fal­lait pas prendre cela au pied de la lettre, que ce n’était que pur roman et que les faits n’étaient pas avé­rés, et de sur­croit, pres­crits depuis belle lurette… En tous cas, pour nous, il s’agit bien d’incitation à la pédophilie…

C’est ce débat fal­la­cieux, que LE COHN vou­lait ins­crire dans une stra­té­gie d’un demi-siècle d‘enfumage, que la Ligue du Midi a réus­si à démonter.

Ne nous y trom­pons pas, Cohn-Bendit c’est la per­son­ni­fi­ca­tion de l’anti-France ; depuis les évè­ne­ments de mai 1968 jusqu’à la jus­ti­fi­ca­tion de l’immigration, dans son livre « Français, pas Gaulois ! » dans lequel il met en avant l’immigration comme unique moteur de la gran­deur de la France…

De nom­breux patriotes, iden­ti­taires, sou­ve­rai­nistes, parents d’élèves, mères de familles ont immé­dia­te­ment réagi à cette super­che­rie et lors de la fête du sol­stice, Olivier Roudier annon­çait devant une cen­taine de par­ti­ci­pants qu’il déclen­chait une opé­ra­tion de « pro­tes­ta­tion télé­pho­nique » auprès de la pré­fec­ture de Montpellier. Le résul­tat ne se fai­sait pas attendre et nous appre­nions dans la jour­née de lun­di que les « orga­ni­sa­teurs avaient pris la déci­sion d’annuler l’évènement »

« Calho-te Vergounho ! »

Le com­bat continue