Cohn-Bendit « empêché » à Montpellier
Communiqué de la Ligue du Midi :
COMMUNIQUÉ DE LA LIGUE DU MIDI
Lundi 22-06-2026
« Calho-te Vergounho ! »
Ta gueule, Dany la honte ! en langue du Clapas
La nouvelle était tombée comme un orage du 15 août : Dany le rouge avait choisi de se poser, Salle Pétrarque à Montpellier le mardi 30 juin, pour un débat public organisé par l’Institut universitaire Maïmonide Averroès-Thomas d’Aquin.
La tension commença à monter quand la Ligue du Midi publia deux extraits des propos du « Rouquin » qui avec Jack Lang (celui qui a révélé sa perversité dans l’affaire du Coral d’Aimargues) ont permis de suivre à la trace le cheminement d’une bande de pédophiles pestilentiels. Évidemment le maire de Montpellier Delafosse « fils spirituel de Jack Lang » jouait les « facilitateurs » en mettant la salle Pétrarque à la disposition du « trublion ».
Ce que « Gros COHN » écrivait en 1975 dans son livre Le Grand Bazar (P. Belfond, 1975) :
« Il m’était arrivé plusieurs fois que certains gosses ouvrent ma braguette et commencent à me chatouiller. Je réagissais de manière différente selon les circonstances, mais leur désir me posait un problème. Je leur demandais : “Pourquoi ne jouez-vous pas ensemble, pourquoi vous m’avez choisi, moi, et pas les autres gosses ?”… Mais s’ils insistaient, je les caressais quand même. »
Ce qu’il réitérait en 1982 sur un plateau Télé :
Il s’agissait cette fois d’un extrait de l’émission « Apostrophes » sur Antenne 2 ‑sept ans plus tard- au cours duquel il déclarait : « Quand une petite fille de cinq ans et demi commence à vous déshabiller, c’est fantastique. »
On se rappelle que Dany le rouge a toujours tenté de se défausser, de presse en presse, de médias en médias, prétendant qu’il ne fallait pas prendre cela au pied de la lettre, que ce n’était que pur roman et que les faits n’étaient pas avérés, et de surcroit, prescrits depuis belle lurette… En tous cas, pour nous, il s’agit bien d’incitation à la pédophilie…
C’est ce débat fallacieux, que LE COHN voulait inscrire dans une stratégie d’un demi-siècle d‘enfumage, que la Ligue du Midi a réussi à démonter.
Ne nous y trompons pas, Cohn-Bendit c’est la personnification de l’anti-France ; depuis les évènements de mai 1968 jusqu’à la justification de l’immigration, dans son livre « Français, pas Gaulois ! » dans lequel il met en avant l’immigration comme unique moteur de la grandeur de la France…
De nombreux patriotes, identitaires, souverainistes, parents d’élèves, mères de familles ont immédiatement réagi à cette supercherie et lors de la fête du solstice, Olivier Roudier annonçait devant une centaine de participants qu’il déclenchait une opération de « protestation téléphonique » auprès de la préfecture de Montpellier. Le résultat ne se faisait pas attendre et nous apprenions dans la journée de lundi que les « organisateurs avaient pris la décision d’annuler l’évènement »
« Calho-te Vergounho ! »
Le combat continue
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