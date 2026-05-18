Éric Ciotti, visionnaire, brise les clivages

Un geste qui dérange les appareils politiques

Cette démarche sus­cite déjà de vives réti­cences, voire des cri­tiques viru­lentes, aus­si bien à gauche qu’à droite traditionnelle.

• À gauche, le PCF 06, via son secré­taire dépar­te­men­tal et conseiller muni­ci­pal Julien Picot, por­teur du pro­jet, consi­dère cette déci­sion comme une vic­toire impor­tante, et « se féli­cite d’avoir obte­nu gain de cause. » « À tra­vers cet hom­mage, c’est toute une mémoire long­temps invi­si­bi­li­sée qui retrouve sa place dans l’espace public : celle des mili­tants com­mu­nistes, des ouvriers, des syn­di­ca­listes et des résis­tants qui furent en pre­mière ligne dans la lutte contre le nazisme et pour la libé­ra­tion du pays. »

Au niveau natio­nal, le PCF est dis­cret. Pas de com­mu­ni­qué offi­ciel natio­nal du PCF (direc­tion natio­nale ou Fabien Roussel). Le sujet reste encore prin­ci­pa­le­ment local aux Alpes-Maritimes. Cependant, le ton du PCF local est sou­te­nu sans cri­tique appa­rente de la direc­tion nationale.

Une par­tie de l’extrême gauche niçoise (figures comme Robert Injey et Olivier Salerno) est très hos­tile au pro­jet. Ceux-ci estiment que Max Barel « ne mérite pas ça » et parlent d’une « insulte » car la sta­tue serait inau­gu­rée par Éric Ciotti (allié au Rassemblement National). Ils refusent toute forme d’unité avec la droite « fas­ci­sante » selon eux.

• À droite, les réti­cences ne sont pas moins fortes. Une par­tie de la droite clas­sique et macron-com­pa­tible voit dans ce geste une « dérive popu­liste » et un « coup de com­mu­ni­ca­tion hasar­deux ». Certains élus LR ou ex-LR lui reprochent de « faire le jeu des extrêmes » en ten­dant la main à un com­mu­niste, esti­mant que cela « salit » la mémoire gaul­liste ou répu­bli­caine. D’autres, plus conser­va­teurs, craignent que cette ouver­ture ne brouille le mes­sage « droi­tier » de Ciotti et ne lui aliène une par­tie de son élec­to­rat traditionnel.